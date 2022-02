Coronavirus en Argentina: confirmaron 173 muertes y 11.170 contagios en las últimas 24 horas

El ministerio de Salud de la Nación informó que, en las últimas 24 horas, se registraron 173 muertes por coronavirus y 11.170 nuevos contagios. Con estos datos, el total de casos positivos desde el inicio de la pandemia se elevó a 8.838.674, mientras que las víctimas fatales suman 125.451.

Del domingo al lunes se realizaron 45.387 testeos, por lo que la tasa de positividad registrada es del 24,61%. Asimismo, de acuerdo al parte epidemiológico, en este momento en Argentina hay 1.542 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 42,4% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 42,1%.

Por otro lado, del total de muertes reportadas, 82 son hombres y 90 mujeres (1 sin dato). La Provincia de Buenos Aires también fue la que más decesos notificó, con 86 fallecidos.

En tanto, de los 11.170 contagios reportados, la mayoría se concentran en PBA (5.203 casos), Santa Fe (1.225), CABA (1.029) y Córdoba (965). Entre las cuatro jurisdicciones acumularon 8.422 casos, cifra que representa el 75,39% del total.

Para el resto del país, los números fueron los siguientes: Catamarca 100 contagios, Chaco 191, Chubut 104, Corrientes 181, Entre Ríos 206, Formosa 168, Jujuy 61, La Pampa 158, La Rioja 182, Mendoza 214, Misiones 244, Neuquén 99, Río Negro 158, Salta 49, San Juan 87, San Luis 29, Santa Cruz 59, Santiago del Estero 17, Tierra del Fuego 73 y Tucumán 368.

Por otra parte, tanto la Ciudad de Buenos Aires como Mendoza pusieron este lunes en marcha su ciclo lectivo en forma anticipada con el objetivo de recuperar algo del tiempo perdido en las aulas. En el caso de Capital Federal, casi 390 mil chicos porteños volvieron a los jardines y primarias, con la curiosidad de que se vieron chicos con y sin barbijo según la edad.

El protocolo de CABA, al igual que el que regirá a nivel nacional, flexibilizó muchas de las pautas de cuidado: se eliminó el concepto de burbujas, ya no hay distanciamiento en las aulas, los contactos estrechos asintomáticos no se deben aislar y los ingresos y los recreos transcurren con la presencia de todos los chicos en simultáneo. Pero hay un punto que no se modificó y genera polémica: los barbijos siguen siendo obligatorios desde cuarto grado.

En ese sentido, el colectivo de Padres Organizados continúa pidiendo que se libere a los chicos del uso de mascarillas, cuando en muy pocos espacios son utilizadas por los adultos. Una de las razones que argumentan es que el tapabocas dificulta la alfabetización primaria de los chicos, que necesitan ver los gestos de sus maestros y compañeros.

“La gente, en general se sigue cuidando mucho acá. Entrar a una escuela es como cuando uno entra en un aeropuerto. Lo curioso es que es el lugar más cuidado, pero así y todo se sigue usando tapabocas“, dijo Carlos López, director de la Escuela N° 21 de Pompeya, en diálogo con Infobae.

Y con respecto a la recuperación de los contenidos, el directivo sostuvo: “El año pasado se pudo recuperar algo de los aprendizajes, pero va a llevar tiempo, al menos un par de años más creo yo. Especialmente los chicos de los primeros grados, que no pudieron ir al jardín y hoy muestran dificultades para alfabetizarse. Se está trabajando bien en la priorización de contenidos”.

Dificultades incluso mayores observó Marcela Voulgaris, directora de la Escuela Primaria Nº 4 D.E. 9 “Provincia de Córdoba”, ubicada en Palermo. Sucede que los problemas de alfabetización, según su visión, no solo radican en los primeros grados. “El año de pandemia fue bastante complicado. Recién en 2021 empezamos a trabajar con los contenidos priorizados, que son un recorte del plan de estudios e hicimos foco en la alfabetización del primer ciclo. Para ellos es clave no usar barbijo en el aula porque necesitan ver el movimiento de los labios de los docentes, ver la dicción. Pero nos dimos cuenta de que chicos de séptimo grado también terminaban la primaria con dificultades de comprensión lectora. Nuestro foco ahora está en la alfabetización de los dos ciclos y en matemática”, planteó.

