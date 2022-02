“Lionel Messi está sufriendo”: el descubridor de la Pulga opinó sobre su momento en el PSG

Hace casi 22 años Lionel Messi sellaba su vínculo con Barcelona tras firmar un “contrato” en una servilleta que el dirigente Carles Rexach tomó en un restaurante. El “descubridor” de la Pulga cree que el 10 está sufriendo en el París Saint-Germain y se siente apenado por la situación.

“Ese club parece un equipo de mercenarios, con jugadores de renombre como Neymar, Mbappé y otros. Yo creo que Messi está sufriendo un poco. Este equipo no juega un fútbol bonito o espectacular”, dijo en diálogo con Super Deportivo Radio

Messi se fue de Barcelona a mediados de 2021 porque el club no podía inscribirlo en el plantel debido a su alta masa salarial. Imposibilitado de seguir en el club donde jugó toda su vida, optó por partir al PSG para juntarse con sus compatriotas Ángel Di María y Leo Paredes.

Hasta el momento el cambio no fue tan positivo porque Messi bajó su nivel con respecto a temporadas anteriores: en 21 partidos anotó siete goles y repartió siete asistencias.

Para Rexach, “Messi está obligado a regresar al Barcelona”. Y cree que en algún momento de su carrera lo hará.

“El mejor Messi no se verá mejor en ningún lado que lo que jugó en el Barcelona. Messi hoy solo tiene que jugar eventos y partidos importantes. En las grandes citas: Champions y los partidos mas importantes de Liga. Messi está en la fase de resolver solamente”, dijo.

Y agregó: “En Francia se lo ve bien, pero no marca tantos goles como marcaba, porque su aparición no es tan decisiva. La gente puede decir ´Y lo que pasa es que cada año que pasa, Messi cumple un año más´ y el problema no es la edad, es el equipo. Hay que entender que Messi no es uno más, es uno que es diferente”.

“París es una ciudad difícil para Messi. Es una ciudad que hace mucho mas frío, mucho mas grande y fue a parar a un equipo que se ha formado a base de talonario y de jugadores conocidos y espectaculares y que juegan para ellos mismos”, cerró Rexach, que en 2020 renunció al Barcelona.

Messi admitió que ganar la Champions no es fácil

Messi llegó al PSG a mediados de 2021 con un gran objetivo en mente: llevar al club a ganar su primera Champions League de la historia.

“Es complicado ganarla porque es una competición que reúne a los mejores equipos y donde el mínimo detalle, el mínimo error, pueden eliminarte”, dijo Messi, que fue titular el miércoles pasado en la victoria de su equipo por 1-0 ante Real Madrid por la ida de los octavos de final.

La charla del argentino con el medio oficial del club fue antes del cruce con los madrileños, pero saldrá publicada de manera completa recién en la próxima edición.

“Creo que hemos conformado un equipo que puede ganarla. Estamos ilusionados con esta idea y tenemos muchas esperanzas de poder llegar, pero hay que tomárselo con calma”, sostuvo el futbolista que cuenta con cuatro Orejonas en su carrera (2006, 2009, 2011 y 2015, todas ellas con la camiseta del Barcelona).

Fuente: TN