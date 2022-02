Kun Agüero dio detalles del vínculo con su padre: la exigencia en la niñez y el mensaje más esperado

Tras confirmar que irá al Mundial de Qatar 2022 con la selección argentina y mantener una reunión con Claudio “Chiqui” Tapia para definir los detalles de ese viaje, Sergio “Kun” Agüero habló con gran honestidad de cómo transita estos primeros tiempos como ex jugador de fútbol y también repasó algunos detalles desconocidos de los inicios de su carrera.

Uno de los aspectos que nunca había hecho público fue el vínculo que mantuvo con su padre desde sus comienzos en el fútbol hasta la actualidad. El hoy ex delantero contó que Leonel Del Castillo jugó un rol clave en su formación y que recién hace algunos meses tuvo por primera vez palabras elogiosas hacia su desempeño dentro de la cancha.

“Cuando me retiré me mandó un mensaje y me puso que para él yo fui el mejor jugador que vio. Esperó que me retire para decírmelo. Teníamos un trato muy fuerte: de chico no discutíamos, pero lo escuchaba mucho. También así sufría, pero yo quería jugar al fútbol y él fue el guía que de chico me empezó a decir cómo era eso”, relató el Kun en diálogo con TyC Sports.

Luego, continuó: “Me cag... a pe... en muchas cosas, era bastante estricto. Si jugaba bien o hacía un gol, no me lo decía, siempre buscaba algo para que yo me sienta mal. De grande le pregunté por qué hacía eso, me dijo que era porque veía que yo podía dar más de lo que estaba dando. No se conformaba con lo que yo entrenaba o jugaba”.

“Si me portaba mal en el barrio, hacía alguna cagada, no llegaba a horario o no estudiaba, no me dejaba ir a entrenar o a jugar al fútbol. Me tenía toda la semana llorando hasta que me llevaba. Esa era la manera de que me portara bien y llegara a horario. Eran épocas diferentes a las de ahora y para mí está muy bien. A mí me sirvió mucho, aprendí mucho”, recalcó el ex futbolista de Independiente, Atlético Madrid, Manchester City y Barcelona.

Finalmente, reiteró el valor que tuvo en su carrera esa forma de manejarse de su padre: “Al día de hoy no tengo odio por tratarme así. Gracias a él aprendí a valorar el fútbol y a concentrarme 100% en lo que quería. No me dejaba ir a bailar cuando estaba en la primera de Independiente. Yo lloraba, era un guacho, pero él me cuidaba”.

Otras frases del Kun Agüero

“Quiero estar disfrutando, estar tranquilo de la manera en que no pude cuando era jugador de fútbol. Ser jugador te impide un montón de cosas. Fue el primer cumple de mi hijo (Benjamín) que pasé en Argentina con él, con su familia, con la mía, todos juntos. Eso a mi hijo le hace muy bien. Siendo jugador por ahí te perdés todas esas cosas”

“Benjamín está en la edad en la que quiere jugar al fútbol, intentaré acompañarlo en lo que él quiera. Yo le expliqué como era ser jugador, ahora está en él qué quiere hacer”

“Cuando me pasó el problema en el corazón yo ya estaba en una edad en la que me quedaban pocos años (de carrera), pero no pensé que iba a ser tan de golpe. Ya estaba pensando que me quedaban cuatro años o dos al nivel más alto, porque estaba el Mundial. Fui a Barcelona por un proceso de dos años para después pensar dónde jugar los últimos dos y retirarme. Cuando me llegó la oferta no lo dudé, hablé con Joan Laporta y le dije que no había problema de plata, que me diera lo que estaba dispuesto a pagarme porque sabía que estaban mal de plata. Se arregló fácil y rápido. No importaba la plata, ya la había ganado toda en los últimos 15 años”

“Lo del corazón fue muy raro y muy de golpe. No se sabe por qué vino, yo voy a seguir investigando. Quiero saber realmente qué me pasó. Yo estaba súper bien físicamente. Está la incógnita si fue por el Covid o la vacuna, pero algo fue”

“Quiero jugar, pero me da miedo, los médicos me dicen que no juegue ni haga alta intensidad. Es raro cuando entrené toda mi vida al máximo y en alta competencia”

“No miro fútbol, no miro noticias, me da igual lo que está pasando. Me concentro en lo que más me gusta, ver amigos, tener charlas y reuniones. No quiero pensar en lo que está pasando en el mundo, prefiero pensar en mí, mi vida, mi familia y mis amigos”.

“El Doctor me dijo ‘tuviste suerte’. Tranquilamente me podría haber agarrado un infarto”.

“Cuando pasó dije ‘por lo menos ganamos un título con la Selección’. Era algo que con todos los compañeros esperábamos y deseábamos. Ese mes en la Copa América fue la última alegría. Hoy veo fotos en mi celu o alguno que publica y me vuelve la sonrisa”

“De vez en cuando cuando veo un partido me pregunto ‘¿Voy a volver?’ Lo hago inconscientemente. Sé que no, por eso estoy más en un proceso de no ver fútbol”.

“En los últimos 15 años que jugué en Europa no vi algo parecido a Messi, ni cerca”.

“Si en la selección si siguen esta línea y con la confianza como grupo puede ser muy interesante el Mundial”

“Empecé a sentir síntomas raros. Ya me venía sintiendo mal, pensaba que era por volver a entrenar. Decía ‘qué raro, estuve en la Copa América, tres meses antes en el City entrenando bien’. Me dolía mucho la cabeza y sentía mucha presión hacía un mes. Pensaba que era del calor y después pasó lo que pasó”

Fuente: TN