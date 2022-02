Argentina está rota: ¿por qué?

¿Qué pasó? En algún momento se fue adquiriendo deuda y hoy asciende a más USD 370 mil millones. Con distintos organismos financieros, con privados, dentro de los cuales figuran los USD 45 mil millones contraídos por el gobierno de Mauricio Macri con el FMI. Este último cobra notoriedad porque es el único que obliga a negociar consensuando un programa económico o algo que se le parezca. En eso está el gobierno del presidente Alberto Fernández. Sobre la monstruosa cifra inicial debemos señalar que cada ministro de Economía de las últimas décadas llega sabiendo que lo espera en su escritorio un cartel que dice “reestructurar”.

Otro porqué surge si observamos los contundentes datos aportados sobre temas jubilatorios por el periodista Ismael Bermúdez: 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 varones, con moratoria o sin ella, no tienen posibilidades reales de jubilarse porque no tendrán nunca los 30 años de servicios.

Otro porqué. Observamos absortos cómo se quema una provincia (Corrientes) y ante esto resta encomendarnos a Dios o al Gauchito Gil para que lluevan 100 milímetros, porque Argentina no puede con los incendios, como sucede frente a Rosario en forma itinerante. Recordemos que arde el último pastizal subtropical de Sudamérica: los humedales ya son el ecosistema más afectado por el fuego. Basta ver el Río Paraná casi seco en los últimos dos años. El cambio climático llegó para quedarse, ¿la política lo tiene claro?

Otro porqué. La Fiscal Valeria Haurigot, de la Unidad Balaceras del MPA de Rosario, el sábado imputó a dos presos de la Unidad 6 y a un cómplice del exterior por haber realizado 220 extorsiones y estafas desde la cárcel en menos de un mes con la modalidad del “cuento del tío”. Y mientras tanto, este lunes el inicio del juicio al narco Esteban Lindor Alvarado se demoró por inconvenientes en la conexión de las plataformas virtuales desde la cárcel donde está alojado.

El remate a la sucesión de los porqué, que no concluyen con los ejemplos citados, no es que Argentina no tiene solución, sino que la política viene perdiendo por su enajenación para con los problemas de la gente.

Estamos ante una bomba social de enorme magnitud ante la cual es imprescindible no buscar hoy quién la activó, sino cómo desactivarla.

A propósito de Corrientes, este jueves la Mesa de Enlace se va reunir con el ministro Julián Domínguez. Le solicitarán un paquete de medidas: condonación impositiva o un sistema alternativo, ayuda financiera sin intereses, con créditos a valor producto, eliminación del pago de impuesto a las ganancias y anticipos de impuestos, por la venta forzosa de animales que no podrán ser alimentados por falta de pasto. El titular de CRA, Jorge Chemes, mostró cierto optimismo dado que cree que el ministro entiende los planteos que llevarán.

También esta semana el secretario de Transporte, Diego Giuliano, impulsará dos reuniones. Una es para analizar los aspectos jurídicos, es decir, el borrador del acta de acuerdo, y otra por los aspectos económicos. Esto remite al conflicto CABA-Gobierno nacional. Giuliano cree que “podemos llegar a un acuerdo porque la Nación no se retira de CABA, sigue proponiendo el pago del atributo social más el trasbordo”. Según pudo saber Infobae, CABA pide sentar en la misma mesa a Buenos Aires para lograr condiciones homogéneas. Sucede que Buenos Aires ya se ha hecho cargo del 91% del subsidio de su transporte.

Este último tema fue la excusa para que el presidente de la UCR, Gerardo Morales, se encontrase con su par cordobés, Juan Schiaretti, acordando presentar un proyecto en el Congreso sobre reparto equitativo de subsidios al transporte. Esta cronista analiza que además, Morales busca un compañero de fórmula para 2023. Hay quienes dicen que es el radical más afín al peronismo: fue candidato a vice del Dr. Lavagna y llevó a un peronista de Massa como su vice en Jujuy. Si bien puede ser un coqueteo de beneficio mutuo, en política nada se descarta.

En el plenario de la UCR realizado en Santa Fe, primó la recomendación del economista Jesús Rodríguez de “acompañar en el Congreso la normalización de las relaciones financieras con el exterior que implica un acuerdo con el FMI”. Sostuvo que aprobar el contenido de esa negociación no supone hacerse eco de la política económica, que es responsabilidad del Poder Ejecutivo.

A propósito sobre este punto, el presidente del bloque oficialista de diputados, Germán Martínez, manifestó que aún no está definida la fecha de ingreso del acuerdo técnico al Congreso, si bien esta es la última de las cuatro semanas en la que se había comprometido el ministro Guzmán en enviarlo. Tampoco aún se ha definido formalmente por cuál Cámara ingresará. Los funcionarios de Economía se presentarán en el Congreso cuando el proyecto ya esté en el camino parlamentario. Todo indica que para el debate en el recinto aún falta tiempo.

Gerardo Morales, en su pasaje por Santa Fe, dio un primer paso a la hora de juntar masa crítica para adentro de su partido e intentar consolidar su espacio para luego explorar otros sectores. Así lo entendió el referente santafesino de la UCR Maximiliano Pullaro, quien le dijo a Infobae: “Ocurre dentro de la reconstrucción del radicalismo a nivel nacional, para construir una línea clara de acción, por eso la presencia de economistas y sociólogos. En lo político tuvo su impacto, dado que Morales se reunió con todos los sectores del radicalismo y con todos los sectores que pudieran conformar un Frente de Frentes en la provincia de Santa Fe”.

* Para www.infobae.com