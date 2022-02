Luisana Lopilato confirmó su cuarto embarazo

Michael Bublé fue quien confirmó el embarazo de Luisana Lopilato, la pareja está esperando su cuarto hijo y el cantante contó la feliz noticia en el programa de Ryan Seacrest. Por su parte, la actriz eligió dos tiernas imágenes de la familia esperando al cuarto integrante para hacer el anuncio

"Esta será la primera vez que digo estas palabras, pero sí, mi esposa y yo estamos esperando nuestro cuarto", dijo Michael Bublé haciendo referencia al embarazo de Luisana Lopilato que está engendrando el cuarto hijo del matrimonio que ya tiene a Noah, Vida y Elías.

"Ooops! We did it again… [email protected] en camino", escribió Luisana Lopilato haciendo un juego de palabras con la canción de Britney Spears. El arroba al final de la palabra indica que todavía no darán a conocer el sexo del bebé, o que quizás no lo sepan aún.

La familia se agranda y nuevamente un videoclip es el recurso utilizado por los protagonistas para anunciar la feliz noticia, al igual que Camilo y Evaluna, Luisana Lopilato y Michael Bublé instalaron los rumores de embarazo en los seguidores a través de la nueva canción del artista.

Por el momento no se sabe de cuántos meses está embarazada Luisana Lopilato, ni el sexo del bebé que viene en camino, esos detalles seguro los darán a conoces los papás en las próximas horas o con el correr de los meses, a medida que la pancita de la actriz se vaya haciendo notar.

¡Felicidades a la familia Lopilato-Bublé!

Fuente: perfil.caras.com