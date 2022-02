Desde La Plata, Alberto Fernández envió un mensaje al peronismo: “Divididos somos muy débiles”

Alberto Fernández encabezó este miércoles el relanzamiento de la Juventud Universitaria Peronista en el Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata, donde aprovechó para enviar un mensaje de unidad, en medio de la interna en el Frente de Todos frente a las negociaciones para el pago de la deuda con el FMI. “Tenemos que entender que divididos somos muy débiles y unidos muy fuertes”, resaltó el mandatario y respondió a las críticas sobre su gestión durante la pandemia.

Durante el acto, el Presidente expresó su alegría por la organización estudiantil para “desafiar el presente y construir el futuro”, según expresó durante su discurso. “Me pone muy feliz que se logre la unidad para que la fortaleza se aún mayor. Me va a hacer muy feliz cuando estemos todos unidos, cuando no falte ninguno, cuando todos estemos adentro”, insistió.

Además, recordó sus inicios en la política desde la escuela secundaria y su vida universitaria durante la dictadura. “Llegó la democracia y quisimos reamar la JUP y no fue fácil porque estábamos cómodos en nuestras islas peronistas, fue un gran error porque había que unir a todas las fuerzas. Por eso, cuando me dijeron que las agrupaciones se estaban uniendo para rearmar la JUP, me llene de alegría. Es un paso muy importante porque tenemos que entender que divididos somos muy débiles y unidos my fuertes”, resaltó.

En otra parte de su discurso, el mandatario respondió a las críticas que recibió por su gestión: “Escucho decir que los dos años de pandemia nos dejaron inmovilizados, ¿Tienen idea de lo que hemos hecho estos años? ¿Quién estuvo paralizado? Sí debimos cuidarnos y nos cuidamos. Nos dijeron un montón de cosas”.

“Yo tengo una tranquilidad: días atrás la OMS mostró una tabla de posiciones de aquellos países con más de 30 millones de habitantes que han logrado la mayor inmunidad por las vacunas, esa tabla la encabeza Argentina”, desatacó.

Fernández reivindicó también al peronismo al resaltar que gracias a ese movimiento “los argentinos supimos que los que trabajan tienen derechos” y remarcó que “el peronismo nació para darle derechos a los argentinos y argentinas”.

El mandatario expresó que “hace falta un Estado presente para que en donde haya una necesidad entregar un derecho a quien lo necesita”. Y afirmó que “el peronismo que Argentina necesita es el peronismo que está en las calles, reclama y exige, el que no se conforma con este presente, el que pasó la pandemia y se levanta con toda la fuerza necesaria para volver a poner de pie al país”, y aseguró además que el Frente de Todos seguirá “siempre al lado del pueblo argentino”.

Fernández también llamó a “no olvidar lo que pasó” con el préstamo que el país contrajo con el Fondo Monetario Internacional, y advirtió que los 45.000 mil millones de dólares que le debe a ese organismo “tienen un nombre responsable, y no es mi nombre”, en referencia al exmandatario Mauricio Macri. No obstante, el jefe de Estado aseguró que el peronismo hará “lo que siempre hace”, al afirmar que el Frente de Todos “buscará soluciones”.

“Los problemas los enfrentamos y buscamos soluciones para que la gente viva mejor. Primero privilegiamos los que menos tienen, los que han quedado al margen. Lo aprendimos de Perón y de Evita, no lo olvidemos nunca. Tenemos un mandato eterno con nuestro pueblo, cumplir con ellos y que todos tengan la posibilidad de desarrollarse”, resumió.

Con información de www.infobae.com