La ONU no pudo condenar a Rusia por invadir Ucrania: ¿qué fue lo que pasó?

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas trató este viernes la propuesta impulsada por Estados Unidos y Albania para condenar la agresión e invasión de Rusia a Ucrania y exigir un repliegue inmediato de las tropas. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no pudo hacer nada frente a la posición de Vasili Nebenzia, representante ruso allí.

En Rusia utilizaron su derecho a veto por ser un miembro permanente y tuvieron que dar de baja la propuesta que terminó con 11 votos a favor, 3 en abstenciones y el veto de parte del representante ruso. Quienes decidieron no inclinarse hacia ninguno de los dos lados fueron Emiratos Árabes, India y China, quien adelantó que financiará parte del avance militar de las tropas de Vladimir Putin.

En su turno, Nebenzia argumentó su decisión de veto alegando que «las tropas rusas no están bombardeando las ciudades de Ucrania y no hay confirmación verificable de la muerte de civiles«, a quienes acusó que los utilizan de «escudo» frente al avance del ejército en Kiev. De esta manera, la ONU no pudo repudiar ni sancionar a Putin, cosa que buscan hacer desde otras organizaciones.

«Rusia ha votado en contra de esta resolución anti rusa y anti ucraniana. Agradecemos a los países que no la han apoyado y no voy a responder a los que acusan de haber abusado el poder de veto», agregó el funcionario que delegó «la responsabilidad de lo que está ocurriendo» al resto de los países porque «el proyecto de resolución de hoy es otro intento brutal e inhumano de dar otro paso más en el tablero ucraniano».

¿China le soltó la mano a Rusia?

Con su abstención en esta resolución, se cree que China se separó de Rusia en la invasión de Ucrania pero claramente no es así. De hecho, el no tomar postura por ninguno de los dos puntos favorece aún más a Vladimir Putin porque ellos buscan ir en contra de Estados Unidos pero sin quedar mal ante los ojos del mundo. De este modo, continuarán apoyando económicamente a su aliado estratégico.

Claro está que si hubieran votado en contra China salía como el gran opositor de Ucrania en esta disputa militar, algo que evitaron hacer sin romper sus lazos con Putin. Ahora deberán ir a la OEA en busca de más sanciones económicas para Rusia aunque se espera que en las próximas horas lleguen tropas estadounidenses para frenar el apoderamiento de Kiev.

