Gestapo antisindical: ex espía de la AFI declaró que investigó al "Pata" Medina

El ex espía de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Leandro Araque, reconoció este viernes ante la justicia que investigó al extitular de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) de La Plata, Juan Pablo "Pata" Medina, en una causa por lavado de activos, y resaltó que recibía órdenes del director de contrainteligencia de ese organismo, Diego Dalmau Pereyra.

"Dependíamos del entonces director de contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra, que es el que nos daba las órdenes a nosotros. Ahora quién le daba las órdenes a él o si eran ocurrencias suyas (la de espiar a Medina) corresponde explicarlo a él. Yo no tengo dudas de que las órdenes venían de arriba, de la cúpula", afirmó Araque en declaraciones a la prensa tras declarar como testigo ante el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak.

"Yo no soy quién para pedir explicaciones de por qué eran las órdenes", afirmó respecto de las órdenes que recibía, pero resaltó que sí podía negarse "a cumplimentar una orden que sea manifiestamente ilegal, no me pueden mandar a robar un auto o violar un domicilio".

Araque declaró esta mañana en la justicia federal, donde fue citado porque la semana pasada contó durante una entrevista realizada por el canal América 24 que en 2017, y por orden de sus superiores, había realizado informes sobre Medina, había chequeado el domicilio del sindicalista y le había sacado fotos a la casa que habitaba.

La convocatoria se produjo en la causa en la que se investiga si exfuncionarios del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal coordinaron acciones por fuera de la ley con exdirectores de la AFI, empresarios platenses, jueces y fiscales, para lograr el encarcelamiento del dirigente de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) de La Plata.

Durante su declaración como testigo, bajo juramento de decir la verdad, Araque reconoció haber sido el autor de los seis partes de inteligencia referidos al "Pata" Medina que aportó al expediente el periodista que trabaja en el diario La Nación, Hugo Alconada Mon.

La causa se inició luego de que la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, presentara ante la Justicia un video -supuestamente encontrado entre los registros digitales de ese organismo- en el que se podía ver a exfuncionarios de Vidal y directores de la AFI instruyendo a empresarios de la construcción para avanzar contra Medina.

"Creeme que si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría", se lo escuchaba decir al entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, en aquella reunión que se produjo el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia (Bapro).

En esa mesa estaban, entre otros, el exdirector de legales de la AFI Juan Sebastián De Stéfano y el entonces jefe de Contrainteligencia del organismo, Diego Dalmau Pereyra, de quien dependía el área en la que revistaba Araque, que ahora fue citado como testigo.

Araque está procesado por supuesto espionaje ilegal en la causa en la que se investiga el accionar de los denominados Súper Mario Bross, un grupo de espías de la AFI que compartía un grupo de Whatsapp con ese nombre.

Los llamados "Súper Mario Bross" llegaron a la AFI desde la Policía de la Ciudad de Buenos Aires cuando Mauricio Macri era Presidente y, como ahora, la ciudad era gobernada por Horacio Rodríguez Larreta.

Ese grupo de espías realizó seguimientos a políticos como el propio Rodríguez Larreta, a sindicalistas como Hugo y Pablo Moyano, a dirigentes sociales y hasta a periodistas, según surge del expediente que inició en la justicia federal de Lomas de Zamora pero que ahora tramita en la Ciudad de Buenos Aires.

Además de citar a Araque como testigo, el juez Kreplak le pidió a su colega porteño Marcelo Martínez de Giorgi que le remita cualquier información que se certifique si en ese expediente se detectaron constancias de actividades de inteligencia tendientes a recabar información sobre la UOCRA de La Plata o sobre su secretario General, Juan Pablo Medina.

En la causa que tramita en La Plata constan al menos seis documentos de inteligencia referidos al extitular del Uocra La Plata, fechados en mayo de 2017 -el mes anterior al de la reunión del Bapro-, que Araque dijo que eran de su autoría.

Con información de www.ambito.com