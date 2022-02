El "loco" de Putín dispuesto a todo mientras el mundo solo hace declaraciones

En la madrugada de este sábado, fuertes detonaciones se escucharon en la capital ucraniana, en medio de la invasión de las tropas rusas al país.

Las fuerzas ucranianas afirmaron haber repelido un “ataque” nocturno de las tropas rusas contra una de sus posiciones en la avenida de la Victoria, una de las principales arterias de Kiev. “El ataque ha sido rechazado”, afirmó el ejército de Ucrania en un mensaje en su cuenta de Facebook sin dar más precisiones sobre el lugar exacto de estos combates.



El presidente, Volodimir Zelensky, advirtió en horas de las noche que las tropas rusas tratarán de tomar Kiev. En un mensaje transmitido a toda la nación, había asegurado que “esta noche será más dura que el día”.

“Muchas ciudades de nuestro estado están bajo ataque: Chernihiv, Sumy, Kharkiv, nuestros chicos y chicas en el Donbás, las ciudades del sur, especial atención a Kyiv. No podemos perder la capital”, añadió.

A continuación, el minuto a minuto de la invasión rusa: (Hora GMT / en Ucrania es GMT+2):

21:30: En medio de los combates por el control de la capital, distintos reportes dieron cuenta de la posibilidad de un ataque aéreo masivo sobre Kiev por parte de la Fuerza Aérea rusa. las autoridades de la ciudad llamaron a la población a prepararse y buscar refugio. Más temprano el sábado, el gobierno ruso había ordenado ampliar la ofensiva contra Ucrania “en todas las direcciones”, tras el primer fracaso de una tentativa de tomar Kiev en la noche del viernes.

21:15: El primer ministro británico Boris Johnson y el presidente ucraniano Volodimir Zelensky concordaron el sábado en la necesidad de tender un estrecho cerco “diplomático y financiero” en torno a Rusia para castigarla por la invasión de Ucrania, informó el gobierno británico. Ambos dirigentes subrayaron, durante una conversación telefónica, “la necesidad de que la comunidad internacional aísle completamente a Rusia, diplomática y financieramente”, y se congratularon por los avances de las consultas para excluir a Rusia del sistema de conexión interbancaria SWIFT, precisó Downing Street en un comunicado.

20:45: YouTube desactivó la monetización de los canales de Russia Today, cadena de noticias del Kremlin .

20:10: Los ministros europeos de Asuntos Exteriores se reunirán el domingo a las 17H00 GMT durante una videoconferencia para hablar del apoyo de la Unión Europea (UE) a Ucrania ante la invasión rusa, informaron el sábado varios diplomáticos.

Los ministros de la UE también podrían debatir nuevas sanciones, ya que el sábado Alemania allanó el camino para excluir a Rusia del sistema de conexión interbancaria Swift, una medida a la que Berlín se había opuesto hasta ahora.

Ucrania pide la expulsión de Rusia del SWIFT, pero países de la Unión Europea, como Alemania o Hungría, han expresado hsus dudas por el temor de que esa medida provoque problemas en la entrega de gas ruso. SWIFT, acrónimo de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, es una red de mensajería que permite la liquidación interbancaria de manera rápida y segura entre instituciones financieras de todo el mundo.

20:00: el presidente ucraniano pidió privar a Rusia de su derecho de voto en el Consejo de Seguridad de la ONU, en respuesta a la invasión de su país por tropas rusas. En una conversación telefónica con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, Zelensky pidió “privar al país agresor de su derecho de voto en el Consejo de seguridad de la ONU” y exigió la retirada de las tropas rusas, indicó el mandatario ucraniano en Twitter.

19:05: El papa Francisco llamó el sábado al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y expresó su “más profundo dolor” por el sufrimiento del país, dijo la embajada de Ucrania ante el Vaticano.

18:56: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, defendió la política de sanciones contra Rusia. “Aquí hay dos opciones: o vamos a la guerra con Rusia y empezamos físicamente la Tercera Guerra Mundial, o bien nos aseguramos que un país que actúa de manera tan contraria al derecho Internacional pague el precio por hacerlo”.

18:45: La invasión rusa de Ucrania marca un punto de inflexión en la historia, dijo el sábado el canciller alemán Olaf Scholz cuando su gobierno aprobó la entrega de un gran lote de armas a Ucrania en un importante cambio de política.

“En esta situación, es nuestro deber apoyar a Ucrania lo mejor que podamos en su defensa contra el ejército invasor (del presidente ruso) Vladimir Putin”, dijo Scholz, y enfatizó que Alemania “está muy cerca del lado de Ucrania”.

Así, agregó que entregarán a Kiev 1000 lanzacohetes y 500 misiles Stinger. Las armas, que provendrán de las propias existencias de la Bundeswehr, “serán entregadas lo más rápido posible a Ucrania”, Informó un comunicado del gobierno.

18:15: Alemania aprobó la entrega de 400 lanzacohetes antitanque a Ucrania, dijo una fuente del gobierno este sábado, en un cambio de sentido de su política de larga data de prohibir las exportaciones de armas a las zonas de conflicto.

“Dado el ataque ruso a Ucrania, el gobierno está preparado para liberar material que se necesita con urgencia para la defensa de Ucrania”, expresó la fuente en un comunicado.

Los lanzadores antitanque se entregarán a través de los Países Bajos, que habían comprado el equipo a Alemania pero que habían requerido la luz verde de Berlín para transferir las armas a Kiev.

17:50: El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha asegurado este sábado en una conversación telefónica a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, proseguir su esfuerzos para conseguir un alto el fuego en la guerra en Ucrania.

“El presidente Erdogan expresó que realiza esfuerzos para proclamar cuanto antes un alto el fuego para no perder más vidas ni perjudicar más a Ucrania”, señala un mensaje de la Presidencia de Turquía en Twitter.

Erdogan habló con Zelensky sobre la intervención militar rusa en Ucrania ofreciendo sus condolencias por los fallecidos y deseando pronta recuperación a los heridos, explica otro mensaje del organismo.

17:30: EEUU ve a las fuerzas rusas frustradas por la fuerte resistencia de Ucrania.

Las fuerzas militares rusas están cada vez más “frustradas” por la falta de “progreso” en su ataque a Ucrania y los mayores combates se centran en torno a la ciudad de Járkov, en el noreste de Ucrania, informaron este sábado fuentes del Pentágono.

“Sabemos que no han logrado el progreso que querían, particularmente en la parte del norte de Ucrania. Lo que han visto es una resistencia determinada, y eso les ha ralentizado”, señaló un alto funcionario del Departamento de Defensa citado medios estadounidenses como el diario Washington Post y la cadena CNN.

Como consecuencia, indicó, las fuerzas rusas están “crecientemente frustradas”.

16:50: El Gobierno de España prepara ayuda humanitaria para enviar a Ucrania ante la invasión de Rusia, mientras desde la sociedad española surgen iniciativas en auxilio de la población civil ucraniana.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, acudió este sábado a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, cerca de Madrid, a la recepción de veinte toneladas de medicamentos y material sanitario para un primer envío de ayuda humanitaria a Ucrania.

Esta ayuda por valor de más de 150.000 euros (unos 169.110 dólares) será enviada en los próximos días por tierra hasta Polonia y desde allí a Ucrania.

16:30: Rusia tiene en el interior de Ucrania a “más del 50%” de las tropas que había concentrado en las fronteras del país, pero parece “cada vez más frustrada” por la firme resistencia del ejército ucraniano, informó este sábado un alto cargo del Pentágono.

“Calculamos que más del 50% de la fuerza que (el presidente ruso, Vladimir) Putin ha concentrado contra Ucrania (...) está movilizada” en el interior del país, dijo este funcionario que pidió el anonimato.

“Además seguimos viendo signos de una resistencia ucraniana viable”, añadió la fuente. “Creemos que los rusos están cada vez más frustrados por la pérdida de impulso en las últimas 24 horas, sobre todo en el norte de Ucrania”.

16:10: El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se dirigió este sábado en Twitter al pueblo ruso para decirle que no “se merece” una guerra contra sus “vecinos” ucranianos y asegurarle que nadie intenta poner en peligro su seguridad. El mensaje se difundió en ruso e inglés el tercer día de la invasión de Ucrania, ordenada por presidente ruso Vladimir Putin.

En este video, con la insignia del Departamento de Estado, se ve un texto sobre un fondo gris y blanco. “Al pueblo ruso: merecen vivir con seguridad y dignidad, como todos los demás, en todas partes”, escribió Antony Blinken.

“Nadie intenta poner esto en peligro. No merecen una guerra inútil con sus vecinos, amigos y familiares en Ucrania”, añade el texto.

“El pueblo ucraniano merece vivir en paz”, concluyó.



15:45: Moscú anunció que amplía la ofensiva en todas las direcciones. El ejército ruso recibió la orden de ampliar su ofensiva sobre Ucrania, a pesar de una creciente protesta internacional, afirmando que Kiev rechazó las negociaciones.

“Hoy, todas las unidades han recibido la orden de ampliar la ofensiva en todas las direcciones, de acuerdo con el plan de ataque”, indicó el ministerio de Defensa en un comunicado.

15:35: Las fuerzas del Reino Unido llegan para fortalecer el flanco oriental de la OTAN. Los barcos de la Royal Navy, las tropas del ejército británico y los combatientes de la Royal Air Force están arribando en nuevos despliegues en Europa del Este, informó el Ministerio de Defensa.

El HMS Trent se encuentra en el Mediterráneo oriental, realizando ejercicios de la OTAN con helicópteros Merlin y aviones de patrulla marítima RAF P8 Poseidon. A ellos se les unirá en breve el HMS Diamond, un destructor Tipo 45, que zarpó ayer de Portsmouth.

15:30: Kiev decretó el toque de queda desde hoy a las 17:00 hasta el lunes a las 8:00.

La alcaldía de Kiev anunció este sábado un toque de queda hasta el lunes a las 08:00 (06:00 GMT), en momentos en que Ucrania intenta resistir a una invasión militar rusa con combates en el centro de la capital.

“El toque de queda en Kiev comenzará el sábado a las 17:00 (15:00 GMT, ndlr) hasta el lunes a las 08:00″, declaró la alcaldía en un comunicado, en el que agrega que todas las personas que se encuentren en la calle durante ese periodo “serán consideradas como miembros de grupos saboteadores enemigos”.

15:20: Suecia se negará a jugar contra Rusia si ambos equipos deben enfrentarse en la repesca por una plaza para el Mundial de fútbol de Catar-2022, como forma de protesta contra el ataque ruso a Ucrania, anunció la Federación Sueca de Fútbol.

“Decida lo que decida la FIFA, nosotros no jugaremos contra Rusia en marzo”, declaró en un comunicado el presidente de la Federación sueca, Karl-Erik Nilsson. Unas horas antes, Polonia anunció que no jugará contra Rusia en las semifinales de la repesca mundialista, donde debían enfrentarse el 24 de marzo en Moscú.

15:05: Ucrania asegura que Turquía prohibirá la entrada de buques de guerra rusos en el Mar Negro. “Turquía impedirá que los buques de guerra rusos pasen por el Mar Negro”, afirmó el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Sin embargo, el gobierno de Erdogan aún no confirmó la medida.

14:40: El papa Francisco pidió hoy paz para que el mundo sea protegido “de la locura de la guerra” en un mensaje publicado en las redes sociales, que acompañó con las palabras “recemos juntos” y “Ucrania”.

“Jesús nos enseñó que a la diabólica insensatez de la violencia se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno. La reina de la paz preserva al mundo de la locura de la guerra”, escribió Francisco en las redes sociales.

El viernes, publicó otro con la frase “la guerra es un fracaso de la política y de la humanidad, una rendición vergonzosa”.



14:00: El ministerio de Defensa de Ucrania informó que las fuerzas rusas continúan su avance sobre Kiev, con el grueso de sus fuerzas apostadas a 30 km del centro de la ciudad. Agregó que las fuerzas armadas ucranianas siguen oponiendo una firme resistencia en todo el país.

“Es probable que las bajas rusas sean numerosas y mayores de lo previsto o reconocido por el Kremlin”, advirtieron las autoridades ucranianas.

13:50: El ministro de Asuntos Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, instó a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, a poner fin a la operación militar en Ucrania durante una llamada telefónica, informó una fuente diplomática turca. Turquía ha condenado varias veces la invasión “inaceptable” de Ucrania.

13:10: Estados Unidos proporcionará a Ucrania 350 millones de dólares en equipamiento militar adicional para combatir el “brutal y no provocado asalto” de Rusia, confirmó el secretario de Estado Antony Blinken.

“Este paquete incluirá más asistencia defensiva letal para ayudar a Ucrania a hacer frente a las amenazas blindadas, aéreas y de otro tipo a las que se enfrenta ahora”, dijo Blinken en un comunicado.

12:50: Rusia restringe el acceso a Twitter en múltiples proveedores dentro del país.

Las restricciones están vigentes desde la mañana en múltiples proveedores y se producen en momentos en que las autoridades rusas y las de la plataforma chocan por las reglas de la red social en relación a la invasión rusa en Ucrania.

12:35: Rusia anunció el cierre de su espacio aéreo a los aviones vinculados con Bulgaria, Polonia y República Checa, tras una decisión similar tomada por esos países de Europa Central y del Este contra compañías aéreas rusas.

“A raíz de las decisiones no amistosas de las autoridades aéreas de Bulgaria, Polonia y República Checa, a partir de las 15:00 hora de Moscú (12:00 GMT) del 26 de febrero de 2022″ Rusia cierra su espacio aéreo a las “compañías aéreas de esos países y/o aquellas que están registradas en ellos”, declaró el regulador aéreo ruso Rosaviatsia.

12:15: El alcalde de la capital de Ucrania anunció un endurecimiento del toque de queda impuesto tras la invasión rusa y advirtió que cualquier persona que esté en la calle entre las 17:00 y las 08:00 horas va a ser considerado como un enemigo.

“Todos los civiles que estén el calle durante el toque de queda van a ser considerados como miembros de grupos de sabotaje y de reconocimiento del enemigo”, indicó Vitali Klitschko en un mensaje en Telegram.

12:00: El futbolista Robert Lewandowski apoyó la decisión de la Federación Polaca de Fútbol, que este sábado dijo que “no tiene previsto” jugar el partido de clasificación al Mundial contra el seleccionado ruso.

“¡Es la decisión correcta! No me puedo imaginar jugar un partido con la selección rusa en una situación en la que continúa la agresión armada en Ucrania. Los futbolistas y aficionados rusos no son responsables de esto, pero no podemos pretender que no pasa nada”, expresó en Twitter.



11:50: Las fuerzas rusas han continuado su avance sobre Kiev y la mayor parte de sus fuerzas están ahora a unos 30 kilómetros del centro de la ciudad, señaló este sábado el Ministerio británico de Defensa sobre su información de inteligencia.

En su cuenta de Twitter, el Ministerio agrega que Rusia no tiene el control del espacio aéreo sobre Ucrania, “lo que reduce en gran medida la efectividad de la Fuerza Aérea Rusa”.

“Las Fuerzas Armadas de Ucrania siguen ofreciendo una firme resistencia en todo el país. Es probable que las bajas rusas sean numerosas y mayores de lo anticipado o reconocido por el Kremlin”, precisa la nota de Defensa.

Esta información ha sido divulgada mientras civiles ucranianos han huido hacia la frontera con Polonia y otros han buscado refugio en sótanos ante la ofensiva rusa.

11:35: Israel trasladará a su personal diplomático en Ucrania al lado polaco de la frontera, desde donde cruzarán diariamente a territorio ucraniano para continuar con la evacuación de israelíes.

“El ministro de Exteriores, Yair Lapid, instruyó al personal de la embajada de Israel en la ciudad de Lviv, en el oeste de Ucrania, que se trasladara al lado polaco de la frontera”, informó hoy un comunicado del ministerio, que precisó que la decisión fue tomada tras un análisis de la situación en el terreno y teniendo en cuenta la seguridad de los diplomáticos israelíes y la continuación de sus labores.

“El personal de la embajada cruzará la frontera hacia Ucrania todos los días para continuar con su trabajo diplomático y ayudar a los ciudadanos israelíes a salir de Ucrania”, agregó el texto de Exteriores.

11:30: Un buque mercante ruso fue interceptado por la Marina francesa en aguas del Canal de la Mancha en aplicación de las sanciones económicas de la Unión Europea a Rusia, informaron este sábado medios locales.

El buque, que transporta vehículos, se dirigía a la ciudad rusa de San Petersburgo y ha sido desviado al puerto de Boulogne-sur-Mer (norte), según la Prefectura Marítima de la Mancha.

El navío, de 127 metros de eslora, pertenece a una compañía que estaría incluida entre las afectadas por las sanciones de la Unión Europea, señaló el canal televisivo BFMTV.

11:20: El ex campeón del mundo de ajedrez Garry Kasparov, ex disidente soviético y opositor al presidente Vladimir Putin, instó a Occidente a “excluir a Rusia de los mercados financieros”, en una entrevista al diario italiano Il Corriere della Sera publicada este sábado.

“Excluyan a Rusia de los mercados financieros mundiales. Asegúrense que el sistema financiero ruso ya no pueda funcionar y ya no pueda producir recursos para la máquina de guerra de Putin, a pesar de que esté sentado sobre reservas en liquidez de más de 600.000 millones de dólares”, pidió el opositor de 58 años que vive en Nueva York.

11:00: El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó que “desbarató” el plan de Rusia, en el tercer día de la invasión contra su país, en un video en el que llamó los rusos a que presionen a Vladimir Putin para que frene la guerra.

“Nos hemos mantenido firmes y repelimos con éxito los ataques de los enemigos. Los combates continúan en numerosas ciudades y regiones del país (...) pero es nuestro ejército quien controla Kiev y las localidades claves en torno a la capital”, afirmó Zelensky en un video publicado en Facebook en el que instó además a Alemania y Hungría a apoyar una moción para excluir a Rusia del sistema de transacciones financieras internacionales SWIFT.

10:40: El primer ministro británico, Boris Johnson, grabó un mensaje en el que afirma en ruso y dirigido al pueblo de Rusia: “No creo que esta guerra se haga en vuestro nombre”, y también dice en ucraniano: “Gloria a Ucrania”.

El jefe del Gobierno colgó un video en su cuenta de la red social Twitter, grabado en su residencia oficial de Downing Street, para manifestar el apoyo de su país a Ucrania tras la invasión rusa.

“Al pueblo de Ucrania: Slava Ukraini (Gloria a Ucrania). Y al pueblo de Rusia: yo no creo que esta guerra se haga en vuestro nombre”, subraya esto último en ruso el político británico.

“Las escenas que se desarrollan en las calles y campos de Ucrania son nada menos que una tragedia. Valientes jóvenes soldados y civiles inocentes están siendo asesinados. Los tanques retumban a través de pueblos y ciudades, los misiles caen indiscriminadamente del cielo”, dice el primer ministro.



10:00: La selección de fútbol Polonia se niega a jugar el partido de calificación al Mundial contra Rusia.

Polonia “no tiene previsto jugar el partido de calificación” al Mundial de fútbol contra Rusia, previsto el 24 de marzo en Moscú, anunció el presidente de la Federación Polaca en Twitter.

“Basta de hablar, es hora de actuar. Debido a la escalada de agresión de (...) Rusia en Ucrania, el equipo de Polonia no tiene previsto jugar el partido de calificación contra el equipo de Rusia”, indicó Cezary Kulesza, agregando que esta es la única decisión correcta y que está en comunicación con las federaciones de fútbol de Suecia y de República Checa para presentar una posición común a la FIFA.



Suecia y República Checa también podrían tener que desplazarse a Moscú el 29 de marzo, para la final de la repesca, si Rusia se califica el 24 frente a Polonia.

El viernes el mundo del deporte impuso varias sanciones contra Rusia, tras la invasión a Ucrania, retirando a San Petersburgo la sede de la final de la Liga de Campeones de fútbol y anulando el Grand Prix de F1 que debía celebrarse en Sochi en septiembre.

9:50: Italia respaldará la expulsión de Rusia del sistema bancario SWIFT. Lo anunció el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en su cuenta de Twitter.

“Este es el comienzo de una nueva página en la historia de nuestros estados. Mario Draghi, en una conversación telefónica, apoyó la desconexión de Rusia de SWIFT, la prestación de asistencia de defensa. Ucrania debe convertirse en parte de la Unión Europa”, expresó.



9:40: El ministro ucraniano de Salud informó de 198 muertos, entre ellos tres niños, y un millar de heridos desde el inicio de la invasión rusa el jueves.

“Desgraciadamente, según datos operativos, 198 personas murieron a manos de los invasores, entre ellos tres niños, y 1.115 resultaron heridos, de los cuales 33 niños”, indicó el ministro Viktor Liashko en Facebook.

9:30: El organismo de control de las comunicaciones de Rusia ordenó a los medios que supriman de sus contenidos cualquier referencia a civiles muertos en el conflicto en Ucrania y vetó los términos “invasión”, “ofensiva” o “declaración de guerra”.

“Destacamos que solamente las fuentes oficiales rusas disponen de información actual y fiable”, indicó el regulador Roskomnadzor en un comunicado, en un momento en que Moscú califica la intervención en Ucrania como una “operación especial” destinada a “mantener la paz”.

9:10: El presidente francés, Emmanuel Macron; y su homólogo ucraniano, Volodomir Zelenski, mantuvieron una conversación telefónica en la que éste le dijo, según el Eliseo, que “habían mantenido Kiev”, ciudad donde esta noche se entablaron combates callejeros.

Por su parte, Macron alertó a sus ciudadanos de que “la guerra durará”, por lo que pidió tener “determinación” y avanzó que se está preparando un plan para afrontar sus consecuencias.

9:00: Un misil ruso impactó en un gran edificio residencial de Kiev, informó el Servicio estatal de situaciones de emergencias de Ucrania, sin dar por ahora informaciones sobre posibles víctimas.

El misil cayó entre los pisos 18 y 21 del edificio, según estas fuentes, que añadieron que se estaba evacuando el lugar.

“Kiev, nuestra espléndida y apacible ciudad, sobrevivió a una nueva noche de ataques de las fuerzas terrestres rusas y a los misiles. Uno de ellos impactó en un inmueble residencial en Kiev”, comentó el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano Dmytro Kuleba.

8:45: Ucrania acaba de recibir apoyo militar: el ministro de Defensa de Polonia, Mariusz Blaszczak, ha confirmado que un convoy con municiones de uso “estrictamente defensivo” ha llegado al país vecino.

“El convoy con las municiones que entregamos a Ucrania ya ha llegado a nuestros vecinos. Apoyamos a los ucranianos, nos solidarizamos y nos oponemos firmemente a la agresión rusa”, ha explicado Blaszczak en su cuenta de Twitter, aunque sin detallar de qué tipo de munición se trata.

8:20: El presidente ucraniano Volodimir Zelenski llamó a sus ciudadanos a no deponer las armas y a defender la capital Kiev, donde el ejército combate a las fuerzas rusas dos días después del inicio de la invasión.

“Estoy aquí. No vamos a deponer las armas y vamos a defender nuestro país”, declaró el presidente Zelensky en un video publicado en Facebook tras una noche de ataques rusos en la capital.

7:50: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó el desembolso de hasta 350 millones de dólares en nueva ayuda militar a Ucrania en plena invasión por parte de Rusia, según anunció la Casa Blanca.

En un memorando, Biden autorizó al Departamento de Estado a dirigir hasta 250 millones de dólares en ayuda en general a Ucrania y hasta 350 millones dedicados a “artículos y servicios de defensa”, incluidos formación y entrenamiento militar.

7:15: Facebook restringió la capacidad de los medios estatales rusos de ganar dinero en la plataforma de redes sociales cuando la invasión de Moscú a la vecina Ucrania llegó a las calles de Kiev.

“Ahora estamos prohibiendo a los medios estatales rusos publicar anuncios o monetizar en nuestra plataforma en cualquier parte del mundo”, dijo Nathaniel Gleicher, jefe de política de seguridad del gigante de las redes sociales, en Twitter.

04:30: Estados Unidos aseguró este sábado que está preparado para ayudar al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, a abandonar Kiev para evitar ser capturado o asesinado por el avance las fuerzas rusas, según explicaron fuentes gubernamentales a ‘The Washington Post’.

No obstante, el presidente ucraniano rechazó la oferta, a pesar de que él mismo explicó que “el enemigo” le ha designado como “el objetivo número uno” y que el ejercito ruso ha intensificado en la madrugada de este sábado sus ataques en los alrededores de Kiev, donde se encuentra Zelenski.

04:08: Se producen enfrentamientos en la zona de Beresteiska, a escasos nueve kilómetros de la conocida plaza Maidán, y en una central térmica en Troieschyna, en el otro extremo de la ciudad.

Según informó el periódico ‘The Kiev Independent’, se registraron cerca de 50 explosiones y disparos con ametralladoras.

Se produjo un ataque a una unidad militar ucraniana en esta avenida, que fue rechazado.

Además, el citado periódico informó que al menos 60 saboteadores rusos habrían sido abatidos en Kiev, según el asesor del ministro de Interior, Viktor Andrusiv, y se habrían producido combates también en una central térmica en Troieshchyna, la zona norte del margen izquierdo de Kiev.

03:45: Kazajstán, uno de los aliados más cercanos de Rusia y vecino del sur, negó una solicitud para que sus tropas se unan a la ofensiva contra Ucrania, según informó la cadena NBC News.

“Damos la bienvenida al anuncio de Kazajstán de que no reconocerán a la LPR y la DPR”, dijo el Consejo de Seguridad Nacional en un comunicado. “También damos la bienvenida a la negativa de Kazajstán a enviar sus fuerzas para unirse a la guerra de Putin en Ucrania”.

03:20: se escuchan fuertes detonaciones en Kiev, la capital de Ucrania.

La cadena CNN reportó que el Servicio Estatal de Comunicaciones Especiales de Ucrania confirmó enfrentamientos en un suburbio del este de la ciudad.

00:09: El jefe de la ONU, António Guterres, pidió que los soldados rusos “regresen a los cuarteles”. Fue al término de la reunión del Consejo de Seguridad donde Rusia vetó la adopción de una resolución de condena.

“Los soldados deben volver a los cuarteles, los líderes necesitan volver al diálogo pasivo y a la paz en Ucrania”, dijo un solemne Guterres, que reconoció que “hoy, no se logró el objetivo” pero debemos dar “otra oportunidad a la paz”.

Fuente: Infobae de Argentina