Dólar versus inflación: quién ganará la carrera tras la suba de tasas dispuesta por el BCRA

Los economistas coinciden en que la reciente suba de 2,5 puntos de la tasa de interés de política monetaria (la Leliq que se elevó de 40% a 42,5% anual) le da margen al Banco Central (BCRA) para acelerar el ritmo de ajuste diario del dólar oficial (crawling peg) y llevarlo del 2,8% promedio mensual que muestra en febrero hacia una zona de entre 3% y 3,5% en las próximas semanas.

El BCRA estipuló en la hoja de ruta de objetivos y planes para 2022 "preservar los niveles de competitividad externa, readecuando gradualmente la tasa de crawling en el marco del régimen vigente de flotación administrada al ritmo de la inflación".

Sin embargo, pese a la nueva suba de tasas, algunos analistas prevén que la velocidad de la micro devaluación continuará corriendo por detrás de la inflación mientras el costo de vida siga por arriba del 3% mensual.

No obstante, los economistas plantean que el aumento de la inflación de los socios comerciales permite mantener un nivel de crawling algo por debajo de la inflación sin deteriorar el tipo de cambio real.

Dólar versus inflación: lo que viene

Según un análisis de la consultora Anker, "dada la inercia inflacionaria de partida del 50%, el desajuste de precios relativos, el excedente de pesos en la economía y el desanclaje de expectativas, una aceleración del crawling persistentemente por arriba de la inflación arriesgaría una aceleración en la nominalidad (espiral salario-precio) y por lo tanto un mayor deterioro de los desequilibrios macroeconómicos".

A su criterio, el BCRA "intentará ir arrimando desde abajo el ritmo del crawling del dólar hacia la inflación para evitar continuar apreciando el dólar real".

Así, la consultora estimó que mientras "la inflación se ubique por arriba del 3,5% mensual, vemos al crawling del dólar oficial viajando por debajo del ritmo" del costo de vida

"Recién si la inflación bajara del 3% mensual, vemos chances de un escenario donde el dólar podría acompañar a la inflación local, para mejorar el tipo de cambio real multilateral al ritmo de la inflación de nuestros socios comerciales. Escenario que hoy luce difícil de alcanzar dada la inercia de partida".

En sintonía, Diego Martínez Burzaco, jefe de estrategia de Inviú, comentó a iProfesional que "mientras la nominalidad de la inflación mensual se mantenga arriba de 3%, creo que tener un crawling peg más perfecto, o incluso que esté por encima de la inflación, se le va a complicar al gobierno".

"Sobre todo porque la aceleración del crawling peg te puede impactar en más inflación temporaria por el lado de los (productos) importados. Entonces, en cierta medida vas a estar retroalimentándola un poco", explicó.

Medidas de fondo para frenar la inflación

Para Burzaco, "el gran problema es que para que la inflación mensual se ubique por debajo de 3% sistemáticamente hay que tomar medidas estructurales profundas, y no lo veo involucrado a este gobierno en hacerlas y cambiar las expectativas".

"La primera es una gran reforma fiscal que tienda a disminuir el déficit fiscal y cortar de cuajo todo lo que es emisión monetaria ya sea para abastecer al fisco u otros fines, y mientras eso no ocurra vas a tener mucha presión de una inflación superior al 3% mensual", señaló.

Martínez Burzaco dijo que vislumbra "muy difícil que sistemáticamente la inflación se ubique por debajo del 3% mensual, y por eso veo poca probabilidad de que el crawling peg sea perfecto con la inflación o que esté por encima".

El analista Gustavo Ber, coincidió en que con una "inflación "por arriba del 3%" mensual, el ajuste del tipo de cambio oficial "estaría corriendo más por detrás".

"También creo que va influir en la dinámica del crawling-peg la evolución del apetito por las colocaciones en pesos, el cual ha venido repuntando tácticamente en los últimos tiempos - a partir de las sucesivas subas de tasas y los avances hacia el acuerdo con el FMI - y de ahí la aceleración del deslizamiento cambiario así como la retracción de los dólares financieros que también han contribuido a morigerar la brecha", aseveró.

La tasa de interés, un condicionante

El economista Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de Equilibra, remarcó que "hoy lo que determina el (ritmo del) crawling peg en parte es la inflación pero sobre todo la tasa de interés".

"Lo que no puede hacer el BCRA es que el tipo de cambio oficial se deprecie a un mayor ritmo que la tasa de interés. Porque tenés muy pocas reservas y si el exportador ve que le conviene tomar un préstamo, demorar la liquidación de las exportaciones, y el importador dice 'me endeudo' y adelanta pago, se desincentiva la oferta de divisas y se apuntala la demanda"

De igual diagnóstico, un informe de Eco Go subrayó que el aumento de la tasa de política monetaria "le da espacio al BCRA para incrementar el ritmo de depreciación del tipo de cambio, a fin de no seguir perdiendo competitividad", pero afirmó que el "límite viene impuesto por una tasa en pesos (ahora cercana al 4% mensual para las empresas) que debe ser mayor al ritmo de depreciación para poder asegurar la liquidación de divisas".

En este sentido, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, manifestó que "hoy la clave en verdad no responde a un nivel determinado de inflación sino que lo que están intentando es que el tipo de cambio real no se atrase, o inclusive, si se puede, que se deprecie algo".

"La intención del Gobierno es no dejar atrasar de manera significativa el tipo de cambio. Saben que este año no puede ser ancla para los precios y que necesitan que sea atractivo para mantener el excedente de divisas para que los exportadores liquiden", afirmó.

Dólar sin acuerdo con el FMI: máxima cautela

Menescaldi también resaltó que "sin la firma del nuevo acuerdo con el FMI" los movimientos del crawling peg "tienen que ser suaves, dado que cualquier suba puede provocar un nuevo desequilibrio tanto en el tipo de cambio como en la brecha en un contexto donde no tienen dólares para acotar cualquier volatilidad"

"Por eso veo que hoy están limitados para que el tipo de cambio suba por encima de la inflación. La ventaja es que pueden ir de manera cercana por la inflación internacional", añadió.

El economista de FIEL Juan Luis Bour concordó que "la tasa de devaluación no puede ser igual o mayor que la tasa de interés, porque si lo es los exportadores no liquidan (ganan esperando)".

Para Jorge Viñas, portfolio manager de Toronto Trust, "el límite del crawling peg lo pone la tasa de interés en pesos".

"Si el crawling peg supera a la tasa en pesos se generan incentivos perversos a no liquidar por parte de los exportadores. Hasta ahora, el BCRA se ha mostrado bastante reticente a subir más agresivamente las tasas en pesos, y tras la última suba, quedó en torno al 3,5% mensual, De allí que mientras la inflación se mantenga en torno al 4% y el BCRA no siga subiendo la tasa en pesos, es muy improbable que el crawling peg supere a la inflación", argumentó.

Por otra parte, Viñas advirtió que "subir más la tasa en pesos pone mucha presión sobre los pasivos remunerados del BCRA, mientras que una aceleración mayor en el crawling peg puede retroalimentar las expectativas de inflación".

"Por lo tanto, mientras la inflación no ceda, parece difícil que la tasa en pesos y el crawling peg la puedan superar. Para que baje la inflación, se requiere un programa fiscal y monetario menos laxo que el que estaría convalidando el programa acordado con el FMI", razonó.

¿Cuándo podría el crawling peg superar a la inflación?

Martín Polo, jefe de estrategia de Cohen Aliados Financieros, proyectó que la "inflación va a mantener un rango del 3,5%-4%, dependerá de la política tarifaria que se defina porque algunos meses la puede tirar más arriba".

En ese contexto, el economista prevé que "promediando el segundo trimestre, el ritmo del crawling peg le ganaría un poquito a la inflación porque Argentina perdió mucha competitividad en el último año y tenemos un desequilibrio cambiario importante que está contenido con un cepo muy intenso".

"Creemos que en un escenario en el cual hay acuerdo con el FMI, esta situación debería ir resolviéndose, y Argentina ir a un camino de mayor aceleración en el cual el dólar oficial le gane a la inflación para contener el atraso cambiario", esgrimió.

En la misma línea, Federico Moll, director de Ecolatina, expresó que "no veo un escenario en cual el tipo de cambio real se atrase más, ya en 2021 el tipo de cambio nominal creció la mitad que la inflación".

Para Moll, "buena parte de la carrera nominal se va a estar jugando en las próximas semanas cuando se empiecen a anunciar paritarias, eso le va a dar un piso a la inflación del año y a partir de ahí el BCRA va a decidir cuál va a ser su política cambiaria pero en ningún caso me imagino un escenario en el cual el tipo de cambio real se siga apreciando".

En ese marco, el economista vaticinó "un escenario en el cual el tipo de cambio a lo largo del año este levemente por encima de los precios, cuando es que esa convergencia se va a dar no lo sé, pero me da la sensación que el objetivo del BCRA es ese".

Las reservas, el dato clave

Por su parte, Francisco Mattig, portfolio manager de Consultatio, juzgó que "es muy importante contar con los detalles del programa con el FMI dado que la definición de la meta de acumulación de reservas podría ser crucial para la política cambiaria".

"¿Qué quiero decir con esto? Que si la acumulación (de reservas) requerida de u$s5.000 millones en 2022 no incluyen los DEGs que recibirá Argentina como desembolsos por lo que pagó desde septiembre, entonces dicha meta es de difícil cumplimiento y, por lo tanto, no habrá mucho margen para que corra por debajo de la inflación (quizás sí entre un 5% y 10% por debajo si asumimos la inflación de los socios comerciales)", razonó.

A su vez, Sigaut Gravina argumentó que "no se requiere necesariamente que el tipo de cambio emparde a la inflación para dejar de perder competitividad porque estamos en un contexto (internacional) de inflación bastante elevada. Por ejemplo, Estados Unidos con más de 7% anual".

"Podes tener un gap entre la depreciación del tipo de cambio y la inflación local, pero como hay inflación internacional lo cierra. Con que el tipo de cambio se acerque a la inflación alcanza. Si hoy hay un promedio de 4% de inflación para próximos meses y (el crawling) se mueve a 3,5% me parece que alcanza para estabilizar el tipo de cambio real por este factor que hay algo de inflación internacional que ayuda", aseguró.

Con la misma óptica, el informe de Anker sostuvo que "el aumento de la inflación de nuestros socios comerciales permite mantener un nivel de crawling del dólar algo por debajo de la inflación sin deteriorar la 'película' del tipo de cambio real".

* Para www.iprofesional.com