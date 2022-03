Primera vez en el año que Rafaela no suma contagios

Por primera vez en lo que va del año, este lunes 28, último día de febrero, no se registraron nuevos casos de coronavirus en Rafaela. Teniendo en cuenta que durante los fines de semana y los feriados largos se procesan menos muestras, esto no se daba desde el 17 de diciembre pasado, previo al inicio de la tercera ola de contagios. De todos modos, el segundo mes del 2022 acumuló tan solo 631 positivos y 9 muertes, lo que significa el inicio del fin de esta "cepa" y muy distinto a las duras cifras de enero, donde se contabilizaron 8.048 casos y 12 muertes, justamente en pleno apogeo de la variante Ómicron, que circuló a gran velocidad no sólo en nuestra ciudad, sino a nivel provincial, nacional y también mundial.

Cabe recordar que el 2021 se cerró con un total de 16.089 casos y 322 muertes, con lo cual, en estos primeros meses del año Rafaela contabilizó 8.679 nuevos infectados, casi la tercera parte del acumulado desde marzo del 2020, y otros 21 decesos. En definitiva, la ciudad totaliza 24.768 afectados, siendo 74 los activos, 149 son los aislados y 24.351 los recuperados, mientras que por 12º día consecutivo no se reportaron fallecimientos, manteniéndose en 342 las muertes de ciudadanos rafaelinos a causa de esta mortal enfermedad. En tanto, la otra buena noticia está relacionada con las camas ocupadas en el Hospital "Jaime Ferré", ya que se informó que se encuentra internado un sólo paciente Covid-19 positivo en sala general.

Mientras tanto, a nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó otros 387 contagios de Covid-19 en el territorio santafesino, que acumula 729.341, de los cuales 667.392 fueron confirmados por laboratorio, 60.895 por criterio clínico-epidemiológico y 1.054 por autotest. Además, en las últimas 24 horas se anunciaron 5 muertes de personas con Covid en la "Bota", que superó las 9 mil víctimas fatales (9.004). Rosario registró 312 positivos, Granadero Baigorria con 20, y Santa Fe y Villa Gobernador Gálvez con 11, entre las localidades más afectadas. Hasta el momento son 711.096 los pacientes recuperados de la enfermedad en la provincia, mientras que 9.241 continúan con el virus activo.

Por último, el Ministerio de Salud de la Nación informó que en las últimas 24 horas las distintas jurisdicciones de todo el país confirmaron 32 muertes y 3.478 contagios de Covid-19, un número significativamente menor al que se registraba el último día del mes anterior, cuando se reportaron 43.472. De acuerdo con el último parte oficial, el total de casos de coronavirus registrados en la Argentina desde el inicio de la pandemia se elevó a 8.900.656, mientras que el de víctimas fatales suma ahora 126.152. En las últimas 24 horas se realizaron sólo 22.775 testeos, con una tasa de positividad del 15,27%. Al día de hoy se encuentran cursando la enfermedad 92.314 infectados, en tanto el número de recuperados asciende a 8.682.190, de acuerdo con los datos oficiales. La cantidad de personas internadas con coronavirus en Unidades de Terapia Intensiva (UTI) era ayer de 1.136. La provincia de Buenos Aires reportó 992 contagios (totaliza 3.478.443 desde el comienzo de la pandemia); la ciudad de Buenos Aires, 306 (999.222) y Catamarca, 46 (86.118), entre las más complicadas.

Fuente: La Opinión