Perotti y la peor discriminación, la que va en contra de la misma Constitución

Un hecho de características insólitas trastocó el normal funcionamiento de las instituciones en la ciudad de San José del Rincón. El intendente Andrés Soperez, que asumió su cargo en diciembre del año pasado, debió reincorporarse este lunes a su trabajo de planta permanente en el Servicio Penitenciario de la provincia ya que le negaron la ampliación de la licencia que tiene desde diciembre de 2019, cuando asumió como concejal, su primer cargo electivo.



Soperez se desempeña en el Servicio Penitenciario desde hace 12 años y hasta 2019 ocupaba el cargo de jefe de enfermeros en la cárcel de la ciudad de Pérez. Ese año fue electo como concejal de Rincón y pidió licencia para asumir su banca. En aquella oportunidad, le otorgaron una licencia para ocupar un cargo de mayor jerarquía, que vencía en diciembre de 2023, hasta el final de su mandato.

Dos años más tarde, en 2021, Soperez fue electo como primer intendente de Rincón. En noviembre de ese año, tras la entrega de los diplomas por parte de la Justicia Electoral, el dirigente de Juntos por el Cambio inició un nuevo trámite ante el Servicio Penitenciario para pedir que le extiendan la licencia hasta diciembre de 2025, fecha en que culmina su mandato. Ahí empezaron los problemas.

“Yo soy empleado del Servicio Penitenciario, que ahora depende del Ministerio de Seguridad, desde hace 12 años”, comentó Soperez. “En 2019 participé de las elecciones de concejales y fui electo en esos comicios, por lo que solicité una licencia por cargo de mayor jerarquía. En ese momento se planteó que la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario nos impedía participar en política, por lo cual en el descargo yo superpuse lo que dice la Constitución provincial y me otorgaron el beneficio de la licencia política”.

Esa licencia –que era de cuatro años– le permitió desempeñarse como concejal de Rincón a partir de diciembre de 2019. En 2021 Soperez ganó la elección de intendente y reinició el trámite de la licencia, que debía extenderse hasta diciembre de 2025. “Cuando me entregaron el diploma de la Junta Electoral, se comunicaron conmigo desde el Servicio Penitenciario y me dijeron que debía presentar una copia del diploma que me habían otorgado porque se caía la licencia como concejal. Pero eso no era así porque mi licencia como concejal duraba hasta 2023”, explicó Soperez.



En ese momento, el intendente electo de Rincón se dirigió a la Unidad Penitenciaria Nº 16 de la ciudad de Pérez, donde se desempeñaba como jefe de enfermeros, para concretar el mismo trámite que había hecho dos años antes. Pero no fue posible. “Me comunican que no me podían otorgar el beneficio, hacen una resolución desde el Ministerio (de Seguridad) porque la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario dice que no podemos participar en política”.

“El deslinde de responsabilidad –continuó Soperez– lo hizo el Servicio Penitenciario hacia el Ejecutivo provincial, diciendo que debía evaluar la situación. Así que no me quedó otra que pedir una licencia ordinaria, común, desde el 10 de diciembre (de 2021) hasta ayer (27 de febrero), porque tenía acumulados 80 días de licencia común. Tuve que tomarme toda la licencia pensando que en esos 80 días se iba a resolver la situación. Lamentablemente nada de eso pasó y en el día de ayer se terminó la licencia, por lo que hoy tuve que presentarme a trabajar”.

“Claramente, yo quiero preservar mi trabajo de hace 12 años y no debería tener motivos para renunciar. Hay muchísima gente que ejerce funciones políticas preservando su trabajo original. No entiendo el motivo por el cual yo no puedo acceder, como ciudadano, al beneficio que cualquier otra persona puede acceder”, se lamentó el intendente de Rincón.

Consultado sobre los motivos del Ministerio de Seguridad para negarle la licencia, Soperez sostuvo: “Me extraña bastante porque yo ya tenía una licencia vigente desde 2019, simplemente era renovarla. Quizás los tiempos burocráticos del gobierno son diferentes, pero yo estoy a cargo de una ciudad y no puedo darme el lujo de estar esperando que el gobierno se decida a darme la licencia y mientras tanto estar viajando 150 kilómetros para prestar servicios en Pérez”.



Este lunes por la tarde, Soperez tenía previsto contactarse con el secretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia, Walter Gálvez, para tratar de destrabar el trámite y poder acceder a una nueva licencia.

Malestar de la UCR-Evolución: “Respeten la elección de los vecinos de Rincón”

Referentes del sector Evolución de la UCR santafesina, donde milita Soperez, emitieron este lunes un duro comunicado en el que instan al gobierno provincial a “respetar” la elección de los vecinos de Rincón: “Expresamos nuestro repudio y denunciamos el accionar del gobierno provincial en cuanto obstaculiza e impide el normal desempeño en sus funciones al intendente de Rincón, Andrés Soperez”.

“Consideramos que la negativa a concederle la licencia que por ley está prevista para quienes acceden a cargos electivos, entraña un acto de manifiesta arbitrariedad y de una gravedad institucional que, en este caso, no solo lesiona el derecho constitucional a ser elegido y ejercer la función pública, sino que también atenta contra la voluntad popular de los vecinos de la ciudad de Rincón”.

“Exigimos al gobierno provincial el cese de manera inmediata en este tipo de prácticas, que no solo perjudican a un ciudadano democráticamente electo por sus vecinos, sino que continúan generando precedentes extremadamente negativos para el sistema democrático de la provincia de Santa Fe”, finaliza el comunicado de los referentes de Evolución del departamento La Capital.

Fuente: Aire de Santa Fe