La justificación de Luis D’Elía al ataque de Rusia a Ucrania: igual que el kirchnerismo

El avance militar de Rusia sobre Ucrania generó granes consecuencias a nivel mundial tanto desde el sentido económico como también desde lo social puesto que millones de vidas se han puesto en riesgo. Esto generó que políticos y dirigentes de todo el mundo den su postura al respecto y desde el Gobierno argentino trataron el tema con hermetismo y luego se inclinaron, sin dar mucho juicio de valor, en contra de Vladimir Putin.

Tanto la postura de Alberto Fernández como la del kirchnerismo más severo es similar y a esto se suma la argumentación de Luis D´Elía sobre el conflicto bélico que podría desatar la Tercera Guerra Mundial. El dirigente advirtió que «Estados Unidos se está corriendo de la escena mundial sin hacer ruido, como hizo Inglaterra, y quizás le de su espacio a China» algo que busca ocupar Rusia.

Al oír esto, los periodistas de C5N le preguntaron si creía que estaba justificado el ataque ruso y si bien aclaró que está «a favor de la paz y de la restauración del diálogo» también pidió «analizar cual ha sido la conducta de la OTAN en Ucrania» porque «como Estados Unidos nunca quiso una base rusa en Cuba, hoy hay una cordillera de bases de la OTAN, que en realidad son de Estados Unidos, en la frontera Rusa».

Sumado a esto, el dirigente denunció que «si bien la primera agresión militar es rusa, políticamente llenar la frontera de Rusia a Ucrania con bases de la OTAN es una provocación» que derivó en este conflicto internacional que tiene en vilo al mundo entero. Si bien no lo defendió de manera directa, D’Elía justificó la ofensiva de Putin porque hay una «aceleración de políticas provocativas» de parte del organismo.

El Kirchnerismo no toma partido por el ataque ruso

La gran referente del kirchnerismo es la vicepresidente de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien en su última publicación de Twitter tocó tímidamente el conflicto entre Rusia y Ucrania pero con una respuesta que data de su mandato. En concreto no dio una postura contundente ni condenó el actuar de Vladimir Putin, presidente ruso con quien firmó varios acuerdos comerciales.

A su vez, su hijo Máximo Kirchner tampoco manifestó opinión al respecto y se entiende que al no repudiar las actitudes del Gobierno ruso las está acompañando, tal y como hizo Alberto Fernández en un principio y después se retractó. De todos modos, esto no quita que haya compasión con Ucrania desde el kirchnerismo y que quieran la paz, sino que no condenan a Rusia.

