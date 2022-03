Alto diplomático ucraniano pidió que Argentina rompa los lazos económicos y militares con Rusia

El ex embajador ucraniano en Buenos Aires, Yurii Diudin, reclamó que el gobierno del presidente Alberto Fernández, rompa todo lazo comercial y militar con el régimen de Putin. “Argentina debería imponer sanciones a Rusia como ya hicieron muchos otros países”, exigió.

En declaraciones a Radio Mitre, el alto diplomático ucraniano señaló que le “gustaría que Argentina fuera más consistente con las palabras del canciller Cafiero” y pidió que la Argentina corte todo tipo de vínculos con Rusia.

“Ayer (por el lunes) vimos el intento de condena por parte de Cafiero en Ginebra, pero la condena tiene que ser más explícita. Argentina debería cortar los lazos económicos y cortar los contratos y acuerdos de cooperación militar con Rusia”, señaló el diplomático que fue embajador en Argentina durante cinco años y medio.

Diudin señaló que lo que está ocurriendo en su país “son cosas que no se han visto desde hace 75 años” y comparó la invasión Putin con lo que le contaron sus abuelos de la llegada de los nazis.

“Putin es un verdadero asesino, un maníaco, un criminal de guerra. Es terrible lo que está pasando en mi país. Pero la ciudad está repeliendo los ataques de los enemigos rusos”, afirmó el diplomático quien se encuentra en las afueras de Kiev, donde cada tanto suenan las sirenas y los habitantes corren a los refugios.

“Vivo en una zona residencial lejos del centro de Kiev pero escuchamos constantemente las bombas y los misiles antiaéreos. Hay una defensa popular que está cuidando los barrios. Por ahora estoy en un frente diplomático pero si me toca, tomaré las armas y saldré a defender mi país”, le dijo Diudin al periodista Eduardo Feinmann.

El diplomático aseguró que en ningún momento pensó en abandonar su país y dijo no tener miedo de morir luchando contra el enemigo. “Rusia no esperaba la resistencia de nuestro ejército; pensaron que iban a ser un día o dos máximo pero estamos resistiendo y el mundo está de nuestro lado. ¿Qué hacían los nazis? invadían países y mataban. Putin es un Nazi, no Ucrania. Ucrania siempre fue un país de paz”, concluyó.

Mientras Diudin relataba lo que está padeciendo, las fuerzas rusas continúan con el asedio y los bombardeos del ejercito invasor destruían la sede del gobierno de la ciudad de Jarkov, donde ya se reportaron al menos una docena de civiles muertos.

Con información de www.infobae.com