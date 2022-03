“Putin no es Rusia”: Alexei Navalny llamó al pueblo ruso a protestar

El político opositor ruso Alexei Navalny aseguró este miércoles en su cuenta de Twitter que “Putin no es Rusia” y llamó a todos en el país a que “salgan a la calle y luchen por la paz”.

Navalny se expresó en ruso e inglés a través de un hilo de doce tuits en la red social. “Nosotros -Rusia- queremos ser una nación de paz. Por desgracia, pocos nos llamarían así ahora. Pero al menos no nos convirtamos en una nación de silenciosos asustados. De cobardes que fingen no darse cuenta de que la guerra agresiva contra Ucrania desatada por nuestro zar es evidentemente demente”, comenzó.



Navalny dijo que no se quedará callado “viendo cómo las tonterías pseudohistóricas sobre los acontecimientos de hace 100 años se han convertido en una excusa para que los rusos maten a los ucranianos, y para que los ucranianos maten a los rusos mientras se defienden”.

Al mismo tiempo recordó que la sociedad está en la tercera década del siglo XXI “viendo noticias sobre gente que arde en tanques y casas bombardeadas” con “amenazas reales de iniciar una guerra nuclear”.

“Yo también soy de la URSS. Nací allí. Y la principal frase de allí -de mi infancia- era ‘luchar por la paz’. Hago un llamamiento a todos para que salgan a la calle y luchen por la paz”, afirmó el poĺitico opositor enfatizando que Vladimir Putin “no es Rusia”.

“Si hay algo en Rusia en este momento de lo que se puede estar más orgulloso, son esas 6824 personas que fueron detenidas porque -sin ninguna convocatoria- salieron a la calle con pancartas que decían ‘No a la guerra’”, destacó Navalny.

“Dicen que quien no puede asistir a una manifestación y no se arriesga a ser detenido por ello no puede convocarla. Yo ya estoy en la cárcel, así que creo que sí puedo. No podemos esperar más. Estés donde estés, en Rusia, Bielorrusia o al otro lado del planeta, acude a la plaza principal de tu ciudad todos los días de la semana y a las 14 horas los fines de semana y días festivos. Si estás en el extranjero, acude a la embajada rusa. Si puedes organizar una manifestación, hazlo el fin de semana”, instó el político.

“Debemos, apretando los dientes y superando el miedo, salir a exigir el fin de la guerra. Cada persona detenida debe ser sustituida por dos nuevos”, continuó. “Si para detener la guerra tenemos que llenar las cárceles y los vagones, llenaremos las cárceles y los vagones con nosotros mismos”, señaló.

“Todo tiene un precio, y ahora, en la primavera de 2022, debemos pagarlo. No hay nadie que lo haga por nosotros. No ‘estemos en contra de la guerra’. Luchemos contra la guerra”, finalizó.

Fuente: Infobae