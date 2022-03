Santi Maratea decidió el lujoso autoregalo que se hará después de la colecta: “Los que me conocen ya saben”

En las últimas semanas, Santi Maratea estuvo totalmente abocado a recolectar dinero para auxiliar a las personas damnificadas por los feroces incendios que azotaron a la provincia de Corrientes.

Mediante una exitosa campaña virtual, el influencer logró juntar más de 180 millones de pesos en tan solo tres días. Después de cumplir su objetivo, Santi confesó que ahora se prepara para gastar en él.

Yo cada vez que termino una colecta, hago una para mí para comprar algo caro y bien frívolo. Es equilibrar un poco. No puedo vivir de las colectas porque no es un ingreso fijo, pero cuando llega el momento de juntar plata para mí, me gusta ponerle atención, para que se entienda que hay un disfrute”, había señalado hace pocos días en diálogo con La noche de la V, el ciclo televisivo que conduce Florencia de la V en América TV.

Algunas horas más tarde, Maratea reveló a través de su cuenta oficial de Twitter el regalo que planea hacerse a sí mismo en los próximos días.

“Los que me conocen ya saben que voy a pedir algo de la colaboración Gucci/Adidas”, tuiteó el joven en la red social del pajarito celeste.

Recientemente, los gigantes de la moda Gucci y Adidas sellaron una colaboración que fusionará el estilo de la firma florentina con el dinamismo de las prendas de la compañía alemana.

La colección que presentaron se conoce como Exquisite Gucci y el diseño quedó a cargo del reconocido diseñador italiano Alessandro Michele.

Al tratarse de ropa y accesorios tan exclusivos, los precios quedan lejos para el ciudadano de a pie. De hecho, una campera cuesta más de 200 mil pesos y un par de zapatillas supera los $150.000.

Cabe señalar que Santi Maratea contó con el total apoyo de sus millones de seguidores. Su acción solidaria permitió la compra de un camión hidrante y ocho camionetas y el envío de vehículos cargados de pasto y fardo para alimentar a los animales que se vieron despojados de sus hábitats naturales debido al fuego.

Fuente: la100.cienradios.com