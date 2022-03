Un diputado de Juntos por el Cambio puso en duda el acompañamiento al acuerdo con el FMI

El diputado Martín Tetaz puso en duda el voto de Juntos por el Cambio para acompañar el acuerdo al que el Gobierno Nacional llegó con el Fondo Monetario Internacional. Es que el legislador dijo en una entrevista que Alberto Fernández trata que «exista una oposición dentro del oficialismo y busca un oficialismo dentro de la oposición pero no la va a encontrar».

En la mañana del martes, el presidente Alberto Fernández dio inicio al ciclo legislativo 2022 en uno de sus discursos que más polémica generó. Es que los funcionarios legislativos del PRO abandonaron el recinto cuando comenzó a criticar la gestión de Mauricio Macri respecto a la deuda tomada con el FMI. Sin embargo, algunos opositores se quedaron hasta que terminó de hablar.

No obstante, en diálogo con LN+, Martín Tetaz cruzó al Presidente. En ese sentido, remarcó que Alberto Fernández «lo que hace es tratar de permitir que exista una oposición dentro del oficialismo e ir a buscar un oficialismo en la oposición» y agregó «déjeme decirle Presidente que el oficialismo en la oposición no lo va a encontrar».

De esta manera, Tetaz puso en duda los votos de los legisladores de Juntos por el Cambio en el acuerdo con el FMI. Además, manifestó que «es un acuerdo en el que nos está mintiendo en la cara porque dice que no tiene ningún ajuste ni tarifazo«. En ese sentido se preguntó por qué Máximo Kirchner no estaba en el Congreso si no van a existir ninguna de esas posibilidades.

A su vez, el diputado Martín Tetaz remarcó que «alguien tiene que aclarar porque dijo que no iba a haber ni ajuste ni tarifazo y con el Fondo Monetario Internacional ya había acordado un ajuste». Por último, resaltó que Alberto Fernández no tiene la valentía de decirle a sus colegas que «este es el acuerdo que pude conseguir, si me acompañan bien y sino se van del Gobierno».

