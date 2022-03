La ministra de Mujeres habló de la violación grupal en Palermo: “No son monstruos, son varones socializados en esta sociedad”

“No son monstruos, son varones socializados en esta sociedad”. La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, se refirió a los acusados de la violación grupal a una joven en el barrio porteño de Palermo ocurrida el lunes y que fueron detenidos. Y dijo no son “una bestia” ni una “manada”, sino “tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo” que “responden a la misma matriz cultural”.

”Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, no es un animal, no es una manada ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural”, aseguró la ministra en una serie de tiuts publicados en su cuenta personal.

En tanto, en declaraciones formuladas a Radio Nacional, Gómez Alcorta reiteró que “la brutalidad y la impunidad con la que este hecho sucedió en un lugar tan concurrido a plena luz del día, lo que hace es marcar una radiografía del ADN de nuestra sociedad”, y agregó: “A pesar de los avances del movimiento, es una radiografía de todo lo que nos falta”.

Por eso, remarcó que la Educación Sexual Integral (ESI) es “clave” frente a este tipo de delitos, ya que se trata de prácticas que fueron “aprendidas”. ”Así como nosotras aprendemos a cuidarnos y a saber cuáles son los riesgos, los varones también aprenden ciertas prácticas: la práctica de que nuestros cuerpos, nuestra vida, no tienen valor”, dijo.

Por otro lado, la ministra afirmó que existe una “lógica corporativa” entre los hombres, “donde quizás algún varón puede sentir que está mal, pero tiene costo decirlo y salirse de lo corporativo, de la cofradía: ese es el modo en que se socializa”. ”Lo que falta es cambiar la matriz de la sociedad”, aseveró.

Este martes, al hablar por la Televisión Pública Gómez Alcorta había señalado que “no se trata ni de hechos aislados, ni de hechos que estén vinculados a personas, varones, con algún problema en particular”.

En tango, ayer, en su cuenta de Twitter, Gómez Alcorta volvió a referirse a la violación de la chica de 20 años y a los seis jóvenes detenidos por el ataque sexual ocurrido en el interior de un auto estacionado en Serrano al 1.300, en el barrio de Palermo.

Allí, señaló: “Crecimos y nos socializamos sobre las bases de una masculinidad que nos enseña que los varones tienen derecho a decidir, solos o en grupo, sobre los cuerpos de las mujeres y LGBTI+ como quien dispone de una propiedad o de una cosa”.

En otro tramo del hilo de mensajes publicados en la red social, la ministra agregó: “Estamos convencidas de que otra realidad es posible. Las mujeres y LGBTI+ lo sabemos porque hemos desarrollado estrategias para sobrevivir en un entorno que siempre nos fue hostil. Tejemos redes porque aprendimos que, si tocan a una, nos tocan a todas”.

Por último, hizo un llamado a los varones a ser parte del cambio para erradicar la violencia de género: “Ahora necesitamos que los varones sean parte de la lucha que nos lleve a transformar todo lo que deba ser transformado para que todas, todes y todos vivamos, de una vez por todas, en una Argentina libre de violencias”.

Sobre el trabajo que realizan en ese sentido desde el Gobierno nacional, la ministra sostuvo que “una sociedad marcada por esta matriz en dos años no se cambia”. ”Necesitamos más Ley Micaela, más presupuesto, que todos los gobiernos locales creen áreas de género y desaprender siglos de violencias”, señaló.

Desde que se conoció el hecho, Gómez Alcorta busca desterrar la idea que se trata de hechos aislados y reemplazarla por el concepto de que “es la forma de ser varones, que se aprende desde niñxs y que define quiénes somos y cómo nos vinculamos, la que habilita, legitima y reproduce violencias”, y señala que, “durante siglos, esa fue la manera en que habitamos la identidad, sobre un pacto implícito que nos define y condiciona”.

Con información de www.infobae.com