Patricia Bullrich pidió la renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad: “¡El Gobierno justifica al que viola!”

El impactante caso de la violación grupal que sufrió una joven en el barrio porteño de Palermo, donde seis varones atacaron adentro de un auto a una mujer de 20 años que estaba indefensa, tuvo este miércoles una inesperada derivación política, debido un duro cruce que tuvieron la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, tras un hilo de tuits que publicó la funcionaria ante el aberrante episodio por el cual están detenidos todos los involucrados.

La dirigente opositora pidió la renuncia de la ministra por el primero de los mensajes: “Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, no es un animal, no es una manada ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural”.

“Ella es tu hermana, tu vecina, tu madre, tu hija, tu amiga, tu compañera de trabajo. La drogaron y la violaron entre 6 cobardes. Millones de jóvenes estudian, trabajan y generan relaciones de amor y respeto. Pero no: ¡el Gobierno justifica al que viola! ¡Renuncie, ministra!”, fue la respuesta contundente que difundió, también por Twitter, Patricia Bullrich.

En medio de años en los que los datos de violencia de género están en aumento, al igual que los femicidios y que se agravó la vulnerabilidad que enfrentan las mujeres, Gómez Alcorta decidió referirse ayer al caso que ocurrió el lunes en Plaza Serrano, uno de los lugares de la ciudad de Buenos Aires de más alto tránsito. En declaraciones a Radio Nacional, Gómez Alcorta reiteró que “la brutalidad y la impunidad con la que este hecho sucedió en un lugar tan concurrido a plena luz del día, lo que hace es marcar una radiografía del ADN de nuestra sociedad”, y agregó: “A pesar de los avances del movimiento, es una radiografía de todo lo que nos falta”.

Para la funcionaria, la Educación Sexual Integral (ESI) es “clave” frente a este tipo de delitos, ya que se trata de prácticas que fueron “aprendidas”. ”Así como nosotras aprendemos a cuidarnos y a saber cuáles son los riesgos, los varones también aprenden ciertas prácticas: la práctica de que nuestros cuerpos, nuestra vida, no tienen valor”, dijo.

La ministra afirmó que existe una “lógica corporativa” entre los hombres, “donde quizás algún varón puede sentir que está mal, pero tiene costo decirlo y salirse de lo corporativo, de la cofradía: ese es el modo en que se socializa”. “Lo que falta es cambiar la matriz de la sociedad”, aseveró.

En declaraciones a Infobae, Patricia Bullrich agregó: “Lo que esboza la Ministra Gómez Acorta es una teoría brutalmente reaccionaria, porque lo que plantea es que las personas están predeterminadas por una matriz cultural, y esa matriz cultural lo lleva a cometer estas atrocidades, en vez de entender que es la excepción el que viola y no las grandes mayorías jóvenes, quienes hacen exactamente lo contrario”.

“Su planteo genera la justificación de la actitud, de la acción, es decir construye la impunidad de la acción, porque si considera que el que viola la regla, no está violando la ley, sino que está de alguna manera predeterminado por una estructura social que lo hace ser y tener estas actitudes, en consecuencia la ley no existe, es un pensamiento determinista, donde el individuo, su conciencia, su moral, su capacidad de ponerse límites, de cumplir la ley, no existe, existe sólo la matriz cultural”, continuó la presidenta del PRO.

Según Patricia Bullrich, para la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, “solo la matriz cultural haría por ejemplo que todas las personas tuviesen reacciones predeterminadas por la cultura y eso es restarle al ser humano, al individuo, a la educación, a la capacidad de las personas de discernir, un rol fundamental, es decir el pensamiento, el discernimiento, los sentimientos, dejan de tener espacio y solo hay una matriz cultural para ella”.

Más reacciones

Las declaraciones de la funcionaria no sólo generaron la reacción y el pedido de renuncia de parte de la presidenta del PRO, uno de los partidos de la coalición opositora de Juntos por el Cambio. En redes sociales, diversos dirigentes políticos y también referentes sociales expresaron su repudio a esos dichos que generalizaron la responsabilidad de lo que ocurrió cerca de Plaza Serrano por los seis jóvenes que están detenidos.

“Sí, son monstruos de una sociedad caníbal en la que Argentina se ha convertido. No puedo creer que alguien razone como Gómez Alcorta”, expresó José Luis Espert.

“Parece que la ministra Gómez Alcorta vive rodeada de violadores. A mí no me pasa. Quizás porque frecuento grupos humanos mejores que ella”, afirmó el diputado Fernando Iglesias, mientras que el escritor Federico Andahazi agregó: “Si los agresores son rugbiers, todos los rugbiers son monstruos; si los violador son de la Cámpora, “No son monstruos, son varones socializados en esta sociedad”, según la justificación de Gómez Alcorta”.

Por su parte, la diputada Dina Rezinovsky (PRO) manifestó: “Mientras la ministra Gómez Alcorta “justifica” a los 6 violadores por el entorno social (!!) que los formó así, su ministerio nos cuesta, y MUCHO, a todos los argentinos. Dejen de gastar en tallercitos, catering y tachos de basura, y hagan algo real. #SonVioladoresNoVictimas”.

