La asistente de Diego Maradona en Dubai rompió el silencio: “Me dijo que Rocío Oliva lo empujó por la escalera”

Cuando Diego Maradona aún estaba en pareja con Rocío Oliva ya se hablaba de la mala relación que llevaban. Incluso en alguna ocasión se habló de violencia física. Ahora fue la asistente del 10 en Dubai quien rompió el silencio y habló de un episodio del cual poco se tenía confirmado hasta ahora.

Fue Vanesa Carnevale, ex esposa del Chino Maradona, la primera en dar a conocer un episodio de violencia en el cual aseguraba que Rocío Oliva había empujado por las escaleras a Diego Maradona en su casa de Dubai. Ahora esta información es finalmente confirmada por la asistente del 10.

En diálogo con “A la Tarde”, programa que conduce Karina Mazzocco en América, Gabriela Camaño contó detalles de lo que vivió con Diego durante los 5 años que estuvo trabajando en su casa en la ciudad de los Emiratos Árabes. “Yo vi muchas cosas”, relevó la asistente en el programa.

Con respecto a la relación entre Diego y Rocío, aseguró que “no era una pareja tranquila” sino que “eran muy diferentes”. Además confirmó el rumor del cual se hablaba hace tiempo en los medios de comunicación. “Ella tiene en su conciencia las cosas que hizo, yo vi muchas cosas”, aseguró.

“Yo no estuve cuando ocurrió. Cuando llegué una mañana a la casa, Diego bajó como siempre para desayunar y le pregunto qué pasó. Él me dice ‘traeme hielo que necesito que me lo pongas en el hombro, me duele el brazo’”, rememoró Gabriela Camaño en el programa de América.

Y agregó: “Me dijo ‘discutimos, me peleé, me empujó y me caí de la escalera’. Me lo contó Diego y yo le dije ‘pero cómo’, a lo que él me respondió ‘no fue nada, ya está, discutimos y nos peleamos’”. Por último, aseguró que Diego Maradona nunca más volvió a hablar del tema y Rocío siempre lo negó.

