Empresas rusas abren cuentas en bancos chinos para eludir las sanciones por la invasión a Ucrania

Las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países contra Rusia luego de la invasión a Ucrania pueden empujar a la economía rusa en dirección a una integración mayor con China, según un reporte de agencias internacionales.

La sucursal de Moscú de un banco estatal chino experimentó un aumento de las consultas de empresas rusas que quieren abrir nuevas cuentas, dijo a Reuters una fuente cercana al asunto, ya que las empresas del país luchan contra las sanciones internacionales tras su invasión de Ucrania.



Los Gobiernos occidentales están aislando a la economía rusa del sistema financiero mundial, lo que ha llevado a las empresas internacionales a suspender sus ventas, cortar sus relaciones y deshacerse de inversiones por valor de decenas de miles de millones de dólares.

Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá prohibieron el sábado a determinados bancos rusos el acceso a SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), la red de alta seguridad que facilita los pagos entre 11.000 instituciones financieras de 200 países.

Los países también se comprometieron a imponer “medidas restrictivas” que impidan al Banco Central de Rusia desplegar sus reservas internacionales de forma que socaven el impacto de las sanciones. Las medidas paralizaron los activos del banco central ruso y congelaron sus transacciones, haciendo imposible la liquidación de sus activos y facilitando así una fuerte devaluación del rublo ruso.

EEUU también impuso sanciones al Fondo de Inversión Directa de Rusia, de propiedad estatal, calificándolo de “conocido fondo de compensación” para el líder ruso Vladimir Putin y su círculo íntimo.

“En los últimos días, entre 200 y 300 empresas se han puesto en contacto con nosotros, queriendo abrir nuevas cuentas”, dijo la fuente que trabaja en la sucursal de Moscú de un banco estatal chino y tiene conocimiento directo de sus operaciones.

La fuente se negó a ser nombrada o a que se identificara su banco, ya que no está autorizado a hablar con los medios de comunicación.

No está claro hasta qué punto está extendida la demanda rusa de nuevas cuentas en los bancos chinos, pero la fuente bancaria dijo a Reuters que muchas de las empresas que buscan nuevas cuentas hacen negocios con China y que espera que aumenten las transacciones en yuanes por parte de dichas empresas.

China ha manifestado repetidamente su oposición a las sanciones, calificándolas de ineficaces e insistiendo en que mantendrá los intercambios económicos y comerciales normales con Rusia. Un puñado de bancos estatales chinos operan en Moscú, incluyendo el Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), el Agricultural Bank of China, el Bank of China y el China Construction Bank.

A medida que un número creciente de empresas occidentales abandona Rusia, la disposición de gigantes de mercados emergentes como China a mantener relaciones comerciales con Moscú pone de manifiesto una profunda fisura en la mayor crisis de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Las sanciones contra Rusia castigan a empresas y personas por igual. El rublo ruso pierde 36% en lo que va del año, luego de un fuerte desplome inmediatamente posterior a la invasión. El congelamiento de las reservas internacionales del banco central tuvo su rol en la imposibilidad de salir a sostener el valor de la moneda.

La situación generó una verdadera corrida bancaria en Moscú, con ahorristas haciendo fila para retirar sus ahorros. Sberbank Europe, que es propiedad del banco estatal ruso Sberbank, dice que ha experimentado “importantes salidas de depósitos en muy poco tiempo”.

Fuente: Infobae