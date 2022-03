Pullaro y una delicada denuncia en contra de la kirchnerista vice gobernadora de Santa Fe

Pullaro reveló que la vicegobernadora Rodenas cajoneó una causa de policías vinculados a una peligrosa banda narco

Además, señaló que a fines de 2018, la actual vice llegó en lancha a su rancho de la isla en medio de un allanamiento porque en el lugar buscaban a Esteban Alvarado, el peligroso jefe de la mafia que está siendo juzgado.

El juicio que se está desarrollando contra Esteban Lindor Alvarado y su organización criminal que sembró de muertos a Rosario en su guerra contra Los Monos, ya había dejado expuesta la participación de policías de jerarquía en la banda y ahora comenzó a rozar a sectores de la política.

Este lunes, le tocó declarar a Maximiliano Pullaro, el ex ministro de Seguridad de Lifschitz en el período 2015 a 2019, cuando se da la captura de Alvarado en Córdoba. En su relato, hace referencia a dos situaciones insólitas que sucedieron durante el tiempo en que Alvarado fue ganando terreno en el mercado criminal y que tuvo como protagonista a la ex jueza Alejandra Rodenas, actual vicegobernadora.

El primer hecho, relató Pullaro, ocurrió durante el año 2016 cuando Alvarado estaba a punto de ser liberado tras cumplir condena en la cárcel federal de Campana en una causa de robo de autos y lo que registraron desde el Ministerio de Seguridad era un corrimiento de la violencia de la zona sur de la ciudad, que controlaban Los Monos, al oeste que, según entendían los investigadores, respondía a la estrategia de Alvarado de recuperar terreno para volver a instalar su negocio criminal.

Como en Santa Fe había poco y nada sobre este narco, viaja una delegación provincial a reunirse con el fiscal federal de provincia de Buenos Aires, Patricio Ferrari, quien había investigado a Alvarado tras lo cual, envió el expediente a Santa Fe donde constaban algunos de los negocios delictuales del peligroso narcotraficante pero sorprendentemente fue desestimado por la entonces jueza Alejandra Rodenas, señaló Pullaro.

"Cuando nos enteramos que la causa había sido desestimada y cerrada en el juzgado de Rodenas nos hizo ruido porque según rumores de fuentes informales, porque había demasiada data sobre Alvarado, se decía que tenía muchos vínculos con policías provinciales", agregó el ex ministro.

El otro hecho, sucedió a fines de 2018 cuando la banda de Alvarado ya había sembrado de crímenes la ciudad en su guerra contra Los Monos. Por entonces, los investigadores tenían el dato que el mafioso prófugo podía estar escondido en una cabaña de la isla Charigüé que sería de su propiedad.

Cuando llega prefectura con funcionarios de fiscalía no encuentran a nadie pero para sorpresa de todos, arriba en una lancha Alejandra Rodenas, que era diputada nacional, junto a su marido, Jorge Llonch, actual ministro de Cultura y el abogado Paul Krupnik, reconocido defensor de narcotraficantes.

Nunca quedó claro el motivo por el cual la actual vicegobernadora entró en escena en el medio de una requisa para encontrar al narcotraficante. Supuestamente, ese rancho estaba alquilado por Llonch desde hacía tres años que lo usaban con fines recreativos y por donde desfilaron famosos referentes del rock nacional como Fito Páez, amigo de la familia. Lo que aún no se terminó de comprobar es si esa propiedad pertenecía a Alvarado o a alguno de sus testaferros y cómo fue alquilado por Rodenas. Lo cierto es que el lugar fue apuntado como guarida del jefe mafioso.

En el juicio, Pullaro contó cómo se enteró de la irrupción de Rodenas en la isla en una visita a fiscalía para ofrecer todos los recursos necesarios para esclarecer una feroz balacera contra una funcionaria técnica de fiscalía y a la que ya habían referido otros testigos en la misma causa que comprometieron a Alvarado.

En el lugar, "se me acerca Báncora, que estaba al lado de la oficina del Fiscal General (Jorge Baclini) y me comenta sobre el allanamiento en la isla y me llama la atención porque lo había hecho Prefectura y en el medio llega Rodenas. Eso llamó mucho la atención, no es común que aparezcan esos personajes porque significa que la información se había filtrado. Estaban ahí porque alguien los llamó", consideró Pullaro.

Luego, Pullaro reiteró que todo eso se lo contó Báncora que había estado en ese allanamiento enviado por la fiscalía: "Me llamó la atención primero, que la información que le llegó a Rodenas nunca avanzó y segundo, un allanamiento en la isla donde se lo va a buscar a Alvarado y llega con su marido y Krupnik".

El hecho tuvo un fuerte impacto político en su momento que hizo tambalear la candidatura de Rodenas como vice de Perotti, pero se terminó concretando sobre el cierre de listas.

Es que Rodenas renunció al Poder Judicial a mediados de 2017 para ser candidata a diputada nacional por una agrupación que lidera el senador Armando Traferri, quien quedó involucrado en otra causa judicial como organizador de la mafia del juego clandestino pero no pudo ser imputado por los fueros extraordinarios que le acaba de confirmar la Corte Suprema santafesina.

Fuente: LPO, sobre una nota de Fabricio NAVONE