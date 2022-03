¿Alberto Fernández les hace poner la cara?: la analogía de Martín Tetaz sobre el aumento de tarifas

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya está listo para ingresar al Congreso de la Nación en esta misma semana y allí los diputados debatirán sobre los puntos pactados por Alberto Fernández y Martín Guzmán con el organismo. Uno de los temas trascendentales sobre esto es la suba de tarifas que se ha establecido que rondará el 45% de aumento.

Esta noticia golpea de lleno al bolsillo de los argentinos y desde Juntos por el Cambio advirtieron que no aprobarán ningún acuerdo que contemple un perjuicio para la sociedad, por lo que todo tiende de un hilo. En este marco apareció Martín Tetaz, diputado de dicho partido, para explicar con precisión cual es la estrategia del Gobierno en esta ocasión.

En diálogo con A24, el dirigente dio a entender que el oficialismo les hacía poner la cara sobre la suba de tarifas porque «el peronismo nació en un momento de abundancia e hicieron una interpretación histórica. Les tocaron los mejores precios del trigo del Siglo XX, a Cristina Fernández de Kirchner le tocaron los mejores precios de la soja del Siglo XXI y dijo que eso era obra del kirchnerismo, ¿cómo van a hacer ahora que tienen esta situación?», analizó el funcionario.

En este mismo sentido, el funcionario realizó una curiosa analogía en la que postula que «si vos decís que sos papa noel, después no te pueden ver comprando los juguetes. Vos no podes pagar los juguetes, los tenes que regalar. Ellos no pueden ser descubiertos haciendo esto entonces tiran las culpas» hacia su sector, el cual en 2018 tomó una deuda por US$ 57.000 millones de dólares.

De esta manera, Tetaz sintetizó en que «están cuidado el relato» mientras se preparan para las elecciones presidenciales del 2023, cuando deban presentar un candidato y se pueda romper la actual fórmula presidencial. Mientras tanto, el mencionado acuerdo deberá ser votado por diputados y en caso de ser aprobado pasará a senadores en busca del mismo objetivo. De no ocurrir eso, deberán renegociar con el Fondo.

Con información de www.elintransigente.com