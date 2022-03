Julieta Prandi relató la angustia por su batalla judicial: “Pedí plata prestada para comprar comida”

En noviembre de 2019 Julieta Prandi anunció que se estaba divorciando de Claudio Contardi tras una década juntos y denunció al empresario por violencia verbal y psicológica. Ahora, y en plena batalla judicial con el empresario, la modelo describió cómo fueron los últimos años de su relación y comentó que actualmente lleva adelante una causa penal contra su exmarido.

Durante un mano a mano con Flor de la V en Intrusos (América), Julieta Prandi relató el drama de su separación. Según explicó, antes de pedir el divorcio vivió muchos momentos terribles y hasta enfrentó una depresión en 2017. “Sentía que él tenía el control absoluto de mi vida. Yo no aguantaba más la violencia. Dejé de actuar porque él no quería que tuviera escenas subidas de tono en televisión”, explicó la actriz.

Cansada de los maltratos, y tras el consejo de sus amigos más cercanos, la modelo pidió un préstamo y se mudó a un departamento con sus dos hijos. “Cuando fui al banco y abrí la caja de seguridad casi me infarto. Estaba vacía y yo estaba llena de deudas. Necesitaba trabajar de lo que sea”, comentó.



Además, reveló que luego de separarse, y descubrir muchas de las estafas de su exmarido, debió enfrentar una difícil situación económica: “El 2019 fue muy duro, yo no tenía trabajo y literal no tenía para comprar comida, me prestaban mis amigos. Él no pasó nunca la cuota alimentaria”.

Movilizada al recordar ese momento, Julieta contó que llegó a no poder comprarle un medicamento para la fiebre a su hijo Mateo: “¿Sabés lo que es trabajar durante 22 años y no poder comprarle un antibiótico a tus hijos?”. Incluso relató que el pequeño se ofreció a pedirle dinero prestado a un amigo de la escuela que siempre llevaba para comprar golosinas en el kiosco.



El hijo mayor de Julieta Prandi cambiará su apellido tras la batalla legal contra Claudio Contardi

La semana pasada, durante el pase de Es por ahí e Intrusos (América), Julieta Prandi detalló cómo había avanzado la causa contra su exesposo. Según explicó, el Juzgado de Familia número 5 de San Isidro suspendió por 60 días el régimen de comunicación entre el padre y los menores, además de imponer una medida perimetral.

“Te soy honesta. Desde que les conté de estas suspensiones, mis hijos están felices, más tranquilos. Porque hasta ahora no había un papel que los resguardara, y ellos se veían en una situación de que si aparecía el padre era un tironeo. Tenía que aparecer la policía. Violento”.

En ese sentido, Prandi agregó que Mateo, su hijo mayor, quiere cambiarse el apellido paterno y comenzar a usar el de su madre: “Este año se va a hacer esto. Mateo ya puede hacerlo y lo tiene completamente decidido. Es uno de los pasos que vienen ahora”.

Sobre el apellido de Rocco, su hijo menor, comentó que seguramente tomará la misma determinación: “Yo creo que va por el mismo camino”.

Fuente: TN