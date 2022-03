Paulo Londra fue acusado de manipular a una chica para que aborte: el relato de Lyna Bekkiche

Tras la demanda de Rocío Moreno, Paulo Londra debió enfrentar nuevamente las acusaciones de Lyna Bekkiche. En 2019 la joven española denunció haber sido presionada por el entorno del cantante para hacerse un aborto.



A través de su cuenta de Twitter, Lyna se hizo eco del mensaje publicado por Londra y que sus seguidores relacionaron con Rocío Moreno. “Es simple, más dinero más problemas, y algunos no tienen nada mejor que hacer problemas”, reza el tuit que compartió el rapero este martes.

“Siempre poniendo argumentos y excusas por lo que hacen los demás cuando eso solo es una causa de tu comportamiento inmaduro y mediocre. No cambias”, le respondió Lyna Bekkiche en la publicación.

En enero de 2020, ella había contado por la misma red cómo el entorno del rapero la había manipulado para abortar. Según relató en ese momento, había conocido a Londra cuando él estuvo en Madrid en octubre de 2019. Un mes más tarde, volvió a contactarse con el entorno del músico para comentarle que estaba embarazada.

Cómo fue el encuentro de Paulo Londra con Lyna Bekkiche

En diálogo con Intrusos (América), Lyna Bekkiche contó en detalle la historia: “Nos conocimos a través de quien era su fotógrafo. Estaban Paulo, sus amigos, su manager... Fue en octubre de 2019, en la semana de un concierto que dio en Madrid. Yo tuve intimidad con él la noche antes de irme”.

“Cuando volvieron, me llamaron los dos. Me dijeron que me mandaba dinero para abortar. Pero ni siquiera me preguntó cómo estaba ni cuál era mi decisión ni lo que yo quería. Le dije que ya habían pasado semanas y que me había imaginado el bebé. Yo había decidido tenerlo. Ahí colgaron y una hora después me dijo Piero que ya venía para España”, contó la joven.

Así fue cómo el entorno de Paulo Londra le pidió a Lyna Bekkiche que aborte

Durante la charla con el programa de espectáculos, Lyna Bekkiche dijo que Graziani se dirigió a Madrid para encontrarse con ella.

“Me dijo que debería ir a un centro de aborto para ver las opciones que había y todo eso. Y yo le dije que no quería abortar. Y él insistía mucho. Entonces yo le dije que podíamos hacer un papel, un contrato, que dijera que Paulo Londra no es el padre. Porque ellos pensaban que yo quería el bebé porque Paulo es Paulo Londra”, relató.

Y agregó: “Me decían que me podían ayudar con la música, que conocían a los de Warner Music por Big Ligas, que yo con un bebé no iba a poder ser cantante... Piero estuvo 10 días en Madrid, 24/7 conmigo. Me dijo que yo iba a arruinar la vida de Paulo, que yo estaba arruinando mi vida”.

A la distancia, Bekkiche lamentó la decisión que tomó ante las presiones que recibió. “Fui tonta por creerme cosas así y también abortar por eso, obvio. Fui inmadura en ese momento y me dejé manipular”, concluyó.

Fuente: TN