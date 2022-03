Argentina no adhiere para sancionar a Rusia pero sí para que se la investigue por violación de los derechos humanos

El Gobierno Nacional apoyó en la ONU que se investigue a Rusia por la violación a los derechos humanos cometida en Ucrania. De esa manera, se iniciará una investigación para determinar las acciones de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Sin embargo, Argentina no adhirió cuando se votó para sancionar económicamente al país de Vladimir Putin.

Luego de esta determinación, Argentina tendrá la tarea de designar una Comisión Internacional Independiente de Investigación integrada por tres expertos para determinar las violaciones a los derechos humanos en Ucrania. La encargada de ejercer votación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU fue Cecilia Meriovich.

No obstante, la decisión no fue la misma cuando se planteó la posibilidad de sancionar económicamente a Rusia. En ese caso, Argentina no adhirió. Es que Alberto Fernández cree que «las sanciones financieras o bloqueos económicos no contribuyen en nada». Esto provocó el enojo del Embajador de Ucrania en Argentina, quien le pidió que cambiara su posición.

Sin embargo, ahora la diplomática Meriovich explicó, según NA, «seguimos con preocupación y lamentamos profundamente la situación que se está viviendo en Ucrania«. Además, resaltó que «el mundo no soporta más sufrimiento ni debe tolerar más muertos. La paz es urgente y el diálogo debe comenzar ya». En ese sentido, reiteró el llamado a Rusia de terminar «inmediatamente en el uso de la fuerza».

La funcionaria argentina explicó que reafirma el compromiso con «el principio de la solución pacífica de las controversias y la necesidad de que todos los países cumplan con los principios de la Carta de Naciones Unidas«. Además, continuó «todas las alegaciones de violaciones deben ser investigadas con el fin de lograr su esclarecimiento, brindar reparación a las víctimas y determinar responsables«.

