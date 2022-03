Guzmán ganó una batalla clave: la demanda de dólar ahorro cayó con fuerza tras acuerdo con FMI

Martín Guzmán y Miguel Pesce pasaron el mejor fin de semana desde que están en la gestión. El acuerdo con el Fondo Monetario quedó técnicamente cerrado, a la espera de que ahora Alberto Fernández y Sergio Massa logren, primero, cierto consenso interno y saquen la mejor aprobación posible en el Congreso. Y, además, confirmaron un dato clave: la demanda de dólar ahorro cayó un 20% en el inicio de marzo, a contramano de lo venía ocurriendo durante los meses anteriores. Esto, en un contexto en el que más consultoras prevén un achicamiento de la brecha entre dólar blue y dólar oficial.

En el equipo económico había satisfacción. Consideraban un logro haber llegado a un acuerdo que presumían como el mejor posible. También había tranquilidad por las primeras reacciones en el mercado cambiario. No así en el bursátil, donde las cotizaciones de los bonos de la deuda argentina se mantienen en niveles de default.

"Ése no es un problema ahora, en el cortísimo plazo. Será más adelante, si el escenario no mejora, y no quede en claro el momento en que la Argentina podrá tener acceso nuevamente al mercado de deuda voluntaria. Pero esa es otra etapa, para más adelante¨", confía una calificada fuente del gabinete económico en diálogo con iProfesional.

Ahora, la distensión se focalizaba por la buena recepción en el mercado del dólar. La súbita baja del dólar blue -de $10 en la semana corta tras el Carnaval- fue festejada en voz baja. Se sabe: las presiones en ese mercado informal se contagia rápidamente a las expectativas de los agentes económicos, tanto empresarios como consumidores en general, que tienen a esa cotización como referencia de las expectativas a futuro.

Pero, sobre todo, había otro dato que sí fue bienvenido en los despachos oficiales: la caída en las ventas de dólares a través del home banking, que en los últimos meses había sido mucho más "picante" que lo deseado por los funcionarios.

Compra de dólar ahorro cae 20%

De acuerdo a registros en los principales bancos del sistema, las ventas de dólares ahorro cayeron 20% en las primeras jornadas del mes. Se dio vuelta la tendencia alcista de los meses precedentes, que habían sido configurados bajo la incertidumbre de la relación con el Fondo Monetario.

La estimación oficial daba cuenta de que en los primeros dos días hábiles del mes se expendieron no más de u$s50-u$s60 millones. Un monto inferior a lo que sucedió en los meses anteriores. El dato es positivo: las reservas del Banco Central son escasas y ahora con el Fondo se firmó un compromiso para expandirlas en u$s5.000 millones a lo largo del año. No hay espacio para que las ventas de dólares ahorro muestren un crecimiento sino, más bien, todo lo contrario.

¿Cuánto demoraría el Gobierno en tomar medidas restrictivas adicionales en caso de que así no fuera? Está claro que, ahora más que nunca, no hay demasiado espacio para vender dólares a los ahorristas.

Los últimos registros fueron muy preocupantes: más de un millón de personas adquirieron billetes verdes a través del home banking durante enero, de acuerdo a las cifras oficiales. Febrero habría tenido un registro parecido.

Retrocede el dólar blue, festeja el Gobierno

Por eso, en el Gobierno festejaban el retroceso del dólar blue. Una brecha más diminuta le quita presión compradora al mercado ya que deja de convenir el "rulo".

Desde el BCRA apuestan a que la demanda de divisas a través de los bancos vuelva a un registro parecido al de mediados del año pasado. En mayo se habían vendido u$s49 millones. En junio pegó un salto hasta u$s82 millones. En julio y agosto fueron u$s125 millones cada mes. Y a partir de ese momento se acercaron a los u$s200 millones mensuales.

Si bien se trata de un monto inferior al récord de u$s800 millones que llegaron a venderse en agosto de 2020, y que obligó a endurecer el "cepo", el volumen de venta resulta inaceptable con el actual nivel de reservas y el acuerdo con el FMI.

La apuesta, entonces, es a un retroceso mayor de la brecha. No todas las fichas están colocadas a la mejora en las expectativas de los inversores. Habrá medidas adicionales, también consensuadas con el FMI.

Se viene una nueva suba de tasas

De hecho, el Banco Central y Economía deberán coordinar la próxima suba de las tasas de interés. Hasta acá, esos movimientos alcistas fueron muy medidos, a la espera del acuerdo que finalmente se anunció el viernes último.

Guzmán prometió que las tasas pasarán a ser "positivas" contra la inflación. Otro desafío que se suma a partir de ahora. Hay dos cuestiones que el ministro decidirá: por un lado el timing. El momento en que empezará a aplicar ese ajuste; y si será gradual o de una sola vez.

La segunda cuestión, y más relevante, se refiere a la magnitud de la movida. Un hecho trascendental por el impacto económico pero también político del asunto.

No es fácil determinar el nivel óptimo en el que debe ubicarse la tasa de interés, más allá en que -se sabe- tendrá que ser "positiva" en términos reales. Debe situarse por encima de la inflación. ¿Pero cuánto? Esa es la gran cuestión ahora mismo.

Justamente, para el FMI, el piso de la tasa debe ser tal que ayude a disminuir la brecha cambiaria. Ni más ni menos. Desde las consultoras, los economistas infieren en que "hay que ir probando adónde está ese nervio".

Un funcionario cercano a la negociación comentó a iProfesional que el FMI pretende que la tasa de interés sea tal que empuje a una reducción de la brecha cambiaria. Ese sería el test "ácido": a cambio de que no hubiera una devaluación del dólar oficial, el Fondo piensa que debería ceder las cotizaciones de los dólares alternativos.

El movimiento debería efectuarse mientras, en simultáneo, se acelera el "crawling peg" (minidevaluaciones diarias", que también debería moverse al ritmo de la inflación. El camino de lo que viene está marcado. Ahora viene la parte más difícil: la instrumentación. Ni más ni menos.

* Para www.iprofesional.com