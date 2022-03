Hernán Lacunza, sobre el acuerdo con el FMI: "Es realmente malo"

El ex ministro de Hacienda Hernán Lacunza aseguró que Juntos por el Cambio va a apoyar en general el acuerdo con el FMI en el Congreso, pero advirtió que el programa asociado al entendimiento "es realmente malo".

"La decisión de Juntos por el Cambio es lo mejor para la Argentina en este momento: dar consentimiento para renovar y ampliar el crédito que tenemos con el FMI para evitar un default", resaltó el economista.

Pero aclaró que el programa asociado al acuerdo "es realmente malo y no va a resolver los problemas de falta de crecimiento y de exceso de inflación", a la vez que dijo: "En todo caso, los va a mantener o a agravar".

A su criterio: "El programa no remueve ninguna de las causas del estancamiento de diez años. A eso se suma un perfil de vencimientos bastante exigente a partir de 2024".

"En consecuencia, no se puede aprobar un programa a ciegas", sentenció Lacunza, en declaraciones al programa "Esta mañana", que se emite por radio Rivadavia.

El ex funcionario señaló además: "Si el aval de la oposición (al acuerdo) era tan importante, tendrían que haber hecho una mesa de consulta previa. Si no, es un contrato de adhesión. Eso no es un debate parlamentario".

En ese sentido, explicó: "Una cosa es debatir en el Congreso para encontrar las mejores soluciones para el país, y otra es que después de 26 meses de negociación secreta, te dicen que tenés 48 horas para leer el acuerdo y firmar abajo. Eso es buscar un aval a un programa que, en realidad, no es delegable".

Por último, dijo que si bien el acuerdo "va a evitar la caída al abismo", la situación del país "es bien delicada".

Con información de www.ambito.com