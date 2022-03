Empleo IT: los preocupantes motivos de la gran rotación, pese a los altos salarios que se pagan

Con una propuesta polémica –"Cómo el burnout motoriza los resultados en las empresas de tecnología"- la compañía especializada en empleo IT, Talently, lanzó su primer informe global sobre la situación de la salud mental de los profesionales del área.

Se dice que la rotación en los sectores de tecnología y sistemas es mucho más alta que el promedio de mercado, y que las empresas hacen todo por complacer a los talentos para retenerlos, por lo costoso de su reposición.

¿Pero es esto realmente así, o las personas rotan por otros motivos no relacionados a progresar en sus carreras? Las conclusiones del mencionado informe muestran un panorama claro: dos de cada cinco empleados del sector están en situación de alto riesgo de burnout o de agotamiento relacionado al trabajo.

El 62% de los más de 32.600 consultados en 33 países dijo sentirse drenado emocionalmente, mientras que el 42% de los que evidencian altos niveles de riesgo de contraer estos síntomas, tienen pensado renunciar a su trabajo en los próximos seis meses.

Expuestos a padecer el burnout o el "síndrome del quemado"

"Con 20 años de experiencia en la industria de la tecnología, estoy convencido de que es una de las áreas en donde más personas están expuestas a padecer burnout, aunque hoy también hay que tener en cuenta la situación que está viviendo el personal de Salud", reflexionó Fredi Vivas, CEO de RockingData, en diálogo con iProfesional.

Joan Cwaik, autor y divulgador sobre tecnología y sociedad, pide no ser tan "maximalista" al pensar esta temática. "No conozco tantas personas que a nivel de salud hayan llegado a ‘quemarse’ aunque quizás se deba a que no lo anden divulgando", afirmó.

"Lo que sí es verdad es que la respuesta más común ante la pregunta ‘¿cómo estás?’ suele ser ‘bien, cansado, con mucho trabajo’ y lo tomamos lo más normal, al punto de que hasta desconfiaríamos de una persona que nos dice lo contrario, que está aburrido y con mucho tiempo libre. La agenda explotada sigue siendo un motivo de orgullo", definió Cwaik.

Una distinción más: de acuerdo a Talently, pese a la escasez de mujeres en áreas de sistemas e IT, ellas tienen más riesgo de padecer burnout (46%) que los empleados varones del mismo sector (38,2%)

¿Qué es el burnout?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al burnout como una condición no médica de agotamiento ocupacional en relación a la actividad de trabajo, que resulta en estrés crónico por su mal manejo.

A este fenómeno llamado también estrés laboral, lo caracterizan tres síntomas:

- Agotamiento profundo

- Cinismo y desapego en relación al trabajo

- Sentimiento de ineficacia y falta de satisfacción laboral

Todo resulta también en una emoción de despersonalización y desapego de los empleados que sufren burnout. En el caso de los expertos IT que fueron relevados por Talently, uno de cada 4 dijo tener esas sensaciones y temer que su empleo lo estuviese volviendo más insensible y duro con las personas que lo rodeaban en el trabajo.

Cwaik ofreció su propia definición: "El burnout es llegar a un límite de lo que no nos gusta hacer. Desde mi punto de vista, es la sensación de estar cansado todo el tiempo y tener una visión negativa de todo, incluso sin trabajar necesariamente tantas horas. Eso tiene que ver con el estrés crónico que genera estar conectado todo el día".

La pandemia hizo lo suyo para que esta sensación se extendiera más ampliamente en la sociedad confinada a su hogar para prevenir la expansión del virus. En la Argentina la cantidad de personas que registraron agotamiento por burnout fue del 5% más por este motivo.

Pero con el fin de la pandemia no llegó la vuelta de la "normalidad" para las personas respecto de su salud mental. Por el contrario, un estudio de Adecco Argentina reveló que casi 9 de cada 10 profesionales en el país sufre de agotamiento, mientras que el 81% asegura estar más quemado ahora que al comienzo de la pandemia.

La plataforma de bienestar corporativo Gympass coincidió en que también la salida de la etapa más dura de la pandemia está generando nuevos niveles de estrés laboral. Asegura que muchas empresas están retomando el modo presencial de trabajo, existe ahora una "presión por mostrar productividad presencial en relación al tiempo en el que el trabajador ha realizado esa labor desde su casa".

"Esta presión le lleva a creer que su puesto de trabajo peligra por no mostrarse especialmente productivo, provocando hiperactividad y canalizando erróneamente sus esfuerzos", indicó la compañía, si bien no se refiere solo al mundo IT. Asumir cargas excesivas de trabajo para tener contentos a los superiores, hiperactividad laboral, no delegar, la autoexigencia mal entendida, son todos "drivers" del estrés crónico y la ansiedad, lo cual termina redundando en una menor productividad.

Estrés laboral en las áreas de IT y Sistemas

Cada trabajo tiene sus complejidades, pero hay patrones que se repiten en la industria IT y en las áreas de Sistemas y Tecnología de las empresas que pueden ser caldo de cultivo para que el burnout.

"IT es de mucho esfuerzo y de muchas horas, y hay generalmente gente trabajando hasta altas horas de la noche por alguna entrega o por algún error que no logra resolver, o porque hacen soporte o implementación de sistemas los fines de semana", reflexionó Vivas, quien también profesor del programa de Big Data en Universidad de San Andrés.

"Hay además muchas horas de este trabajo que no se ve, por ejemplo para la construcción de una plataforma y de un algoritmo, y como es un intangible es difícil de demostrar ese esfuerzo también. Eso hace que a veces no se valoren como corresponde las horas sentados delante de las pantallas", continuó.

Cwaik coincidió en que la naturaleza intelectual del trabajo en Sistemas o desarrollo de software tiene un rol en este fenómeno: "La gente que trabaja en el sector pone mucho esfuerzo y mucho de su capacidad intelectual en muchos de sus trabajos, por lo que es normal que se genere algún tipo de agotamiento en cierto período de tiempo."

"Además, es probable que el cambio constante de trabajos y la rotación permanente, viene producto de eso. No por nada Google mueve a sus ingenieros de posición cada dos años para evitar eso", dijo el autor especializado en tecnologías emergentes.

Burnout y estrés en la industria IT

¿Por qué el burnout tiene que importarle a las empresas de tecnología? Bueno, en principio porque, como mencionamos, es uno de los motivos por los cuales las personas renuncian y se vuelve necesario reemplazarlos.

En segundo plano, de acuerdo a Talently, el burnout se traduce generalmente en una falta de compromiso con el trabajo, menor productividad y ganancia, mayor ausentismo y deseos de renunciar.

"De hecho, se cree que el burnout es uno de los cuatro principales motivos por los cuales se produjo la Gran Renuncia", afirmó el mencionado reporte sobre el fenómeno registrado a la salida de la pandemia en mercados desarrollados como el norteamericano, en los que millones de personas a la vez dimitieron de sus empleos.

Si se suman los talentos IT con alto y con moderado riesgo de burnout, uno de cada cuatro piensa que dejará la compañía en la que se encuentra trabajando en el corto plazo.

Pero eso no es todo: los empleados que renuncian por burnout suelen comprometer también las futuras contrataciones en las empresas que abandonan. El 57% de los empleados con alto nivel de riesgo de burnout son "detractores" de la firma en la que se desempeñan, de acuerdo a Talently. "Los empleados con burnout tienen más altas probabilidades de dañar la reputación de la compañía como empleador, limitando el acceso a talento entre sus amigos, familia, colegas y allegados", dice el reporte.

Qué hacen las empresas contra el burnout

La buena noticia en todo caso es que las compañías que emplean a talentos digitales e IT están tomando nota de estos riesgos a futuro, y ensayando posibles respuestas de acuerdo a sus posibilidades.

Cwaik sugirió que las medidas que tomen al respecto las empresas deberían basarse en tres ejes, uno del bienestar físico, otro del emocional y el tercero, de conducta: "Hay empresas que promovieron prácticas para mejorar la organización del trabajo a distancia, que proveyeron los equipamientos necesarios, que fueron conscientes de que no todo el mundo tenía iguales condiciones de espacio de trabajo y de tiempos desde el hogar. Hay una libertad que se hizo necesaria".

"Y lo bueno es que las empresas son cada vez más conscientes de trabajar desde la ciencia, porque está comprobado que la multitarea agota y nos hace menos productivos. Las que pudieron promover las buenas prácticas para reducir el gotamiento, las que tuvieron capacidad de adaptarse y flexibilidad, son las que tendrán mejores talentos", dijo el autor.

"En pandemia se sufrió por esto bastante. En RockingData en esa instancia tratamos de lograr un balance de cantidad de reuniones, de horas de pantalla y de tener límites que todo el equipo cumpla", afirmó por su parte Fredi Vivas.

El también autor de "Como piensan las máquinas" (Galerna 2021) consideró que en esta nueva etapa en la que mucho del trabajo es intelectual y mediante dispositivos, "es necesario que haya espacios para descansar la vista y la cabeza, sobre todo en trabajos como el que hacemos en donde tenemos que conectar las neuronas."

"Por eso en RockingData también hacemos encuentros presenciales para cortar con todo eso, traemos a nuestros empleados de todo el país a Buenos Aires y hacemos alguna actividad. Ojo, eso también es trabajo pero no es sentado solo con la computadora. Creemos que vale la pena ese desafío para cuidar el talento", sentenció.

"Regreso escalonado" a la presencialidad

Gympass recomienda además un "regreso escalonado" a la presencialidad para evitar un nuevo cambio brusco en la rutina que pueda afectar el bienestar de las personas.

Otras de sus recomendaciones son tomar los primeros días como un período de adaptación, tratar cada caso de forma individual (sobre todo cuando un colaborador fue grupo de riesgo o pasó una situación complicada en la pandemia), proporcionar opciones que mejoren el bienestar de los empleados, ofrecer apoyo psicológico, continuar con las medidas de seguridad, etc.

Pero no solo las empresas pueden tomar cartas en el asunto sobre el estrés laboral –aunque ciertamente colabora que lo tengan en cuenta-, los empleados pueden poner en juego ciertas estrategias.

Adecco Argentina recomendó, en primer lugar, aprender a decir que no: "La sensación de estar abrumado empeora si aceptás muchas solicitudes. En estos casos es conveniente comunicar que estás demasiado ocupado para brindar asistencia, pero también sugerir alguna instrucción o a otra persona para que pueda ayudar".

Conviene además, indicó la firma de talento, analizar el uso del propio tiempo y detectar qué tareas se hacen que no son propias de la función, en qué se pasa demasiadas horas en relación al valor que se obtiene, qué cosas se pueden dejar de hacer, etc.

Y por último, Adecco recuerda que es fundamental desconectar del trabajo: "Antes de la pandemia, teníamos incorporadas a nuestra rutina actividades como escuchar música durante el trayecto a la oficina, encontrarnos en una cafetería o charlar en el ascensor. Hoy, es común estar solos con el trabajo y la computadora día tras día. Preferentemente, hay que distanciarse de eso, cambiar de espacio físico para trabajar y volver a encontrarse con el equipo".

* Para www.iprofesional.com