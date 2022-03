Carlos Zimerman:"Un juez para 4 juzgados significa que no hay justicia en Rafaela"

Lo que hoy se vive judicialmente en Rafaela no tiene precedentes y es el más claro ejemplo de la impunidad del poder político, en especial del Gobernador Omar Perotti, que no solo no brinda seguridad, ahora tampoco hay justicia en Rafaela.

En el día de la fecha juraron los tres nuevos jueces de Cámara, dos de los cuales se venían desempeñando como jueces de primera instancia, por lo que a la vacante existente desde hace muchísimo tiempo en el Juzgado de primera Nominación Civil, a partir de hoy se le suma que ni la Segunda Nominación ni la Cuarta Nominación tendrán jueces, quedando todo a cargo de la jueza de la Tercera Nominación.

Que una ciudad que seguramente ya supera los cien mil habitantes tenga un solo juez es un verdadero despropósito que no tiene otra explicación que lo que comúnmente se denomina "rosca política".

Omar Perotti esta esperando nombrar a jueces amigos y se ampara en un mecanismo absolutamente reprochable e imperfecto en el nombramiento de magistrados, mecanismo que en nada da garantías de imparcialidad, por el contrario, premia a los amigos del poder y castiga a aquellos que están preparados.

A decir verdad, este mecanismo de forma de nombramiento no lo inventó Perotti y viene del socialismo, solo que Perotti literalmente se abusa del mismo.

La gente debe saber que por un buen tiempo todo será aún más lento en la justicia y nada es fortuito.

En el día de la fecha el Colegio de Abogados emitió un comunicado al respecto.

Atento a la situación de público conocimiento en relación con las vacantes existentes y las que próximamente se producirán en los Juzgados de Primera Instancia Civil y Comercial de la 2da. y 4ta. Nominaciones de Rafaela, expresamos lo siguiente:



Que en el mes de diciembre de 2021 manifestamos a la Corte Suprema de Justicia y al Poder Ejecutivo provincial la honda preocupación que provocan la existencia de vacantes en Juzgados y las que necesariamente se producirían ante la designación de dos Jueces de Primera Instancia Civil y Comercial cuyos pliegos fueron aprobados en noviembre de 2021.

Que desde esa fecha nos encontramos realizando gestiones tendientes a lograr que se prevea todo lo conducente para la cobertura inmediata de las vacantes que generaría tal designación. Nos adelantamos a la situación, a sabiendas de que esto produciría un colapso de la justicia local y por lo tanto, una situación de emergencia institucional.

Que a pesar de los innumerables planteos efectuados nos encontramos con la situación que queríamos evitar, hoy lunes 07 de marzo de 2022 asumen los jueces de la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral con asiento en Rafaela. Los Dres. María José Alvarez Tremea y Duilio Maximiliano Hail prestaron juramento y no contamos con certeza de la pronta cobertura de los Juzgados a su cargo. Todo ello agravado por la falta de Jueces a cargo de la 1era. Nominación Civil y Comercial, desde febrero de 2019, y de la 2da. Nominación del Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral, vacante desde hace casi un año.

Por todo lo mencionado, requerimos a la Corte Suprema de Justicia y al Poder Ejecutivo provincial que, en forma urgente, se convoque a Concurso de Jueces destinado a cubrir los cargos vacantes de Primera Instancia Civil y Comercial de las Nominaciones 2da y 4ta y del Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral 2da. Nominación, todos de la ciudad de Rafaela.

Que los cargos mencionados se cubran en forma inmediata con jueces subrogantes, hasta tanto resulten designados aquellos seleccionados en los procesos de concursos convocados para tal fin, evitando con esta medida la paralización de la Justicia local Civil, Comercial y Laboral, que lamentablemente se avecina.

En relación al Juzgado Civil y Comercial de la 1era. Nominación de Rafaela, habiéndose realizado y concluido el concurso, se continúe con el trámite tendiente a la designación de quién correspondiere.

Además de las comunicaciones a las autoridades pertinentes, se remitirán notas a los medios locales y a las instituciones intermedias de la ciudad, ya que el problema trasciende a la colegiación y afecta a la sociedad entera.

El Directorio