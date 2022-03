¿Será justicia?

El presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Dr. Rafael Gutiérrez, acompañado por los ministros Roberto Falistocco y Eduardo Spuler, y con la presencia del procurador general, Jorge Barraguirre, tomaron juramento de ley, a los flamantes jueces y jueza de de la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela, Dra. María José Álvarez Tremea y Dres. Duilio Maximiliano Hail y Pablo Lorenzetti. El acto de juramento se llevó pasado el mediodía de ayer, en el hall central del Edificio de los Tribunales de la ciudad de Rafaela y contó con la presencia del gobernador, Omar Perotti y del ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti.

También formaron parte de la ceremonia, el senador provincial del departamento Castellanos Alcides Calvo, el diputado Juan Argañaraz, el intendente Luis Castellano, el secretario de Justicia de la Provincia, Dr. Gabriel Somaglia; autoridades académicas de la UTN y UCA Santiago del Estero, Ing. Oscar David y Dr. Edgardo Allochis; el presidente del Concejo Municipal Germán Bottero, miembros del Colegio de Magistrados y Funcionarios, Dr. Roberto Dellamónica, y demás autoridades políticas y judiciales.

El presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez en su discurso expresó: “Es un grato honor estar presente hoy en esta ciudad, que como en otras oportunidades he expresado es muy cara a mis sentimientos y recuerdos personales, para compartir con todos ustedes la profunda satisfacción que para la Corte Suprema de Justicia que me honra representar, significa la incorporación de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de esta sede judicial, que fuera creada por la ley 13.904, que decididamente impulsara el senador Alcides Calvo, e incorporada al texto ordenado de la Ley 10.160; en tanto hemos participado también de la toma de posesión del cargo de sus titulares. Es nuestra intención transmitirles a los magistrados que asumen en el día de la fecha, en nombre de la Corte y en el mío propio, las más sinceras felicitaciones por el logro alcanzado. Como así también, la decidida convocatoria que le hacemos, a dedicar todo su empeño, tesón y capacidad, en el camino de la Judicatura; que no por difícil, deja de ser un desafío digno de ser transitado, en tanto el objetivo es servir a la comunidad toda, última destinataria de nuestros esfuerzos”.

“Con la puesta en marcha de este nuevo órgano para el Distrito Judicial número 5, el Máximo Tribunal Provincial ha impulsado en su momento, la creación de los respectivos cargos de Magistrado, funcionarios y empleados indispensables para su desenvolvimiento y la posterior designación de los mismos, que esperamos puedan ser cubiertos a la mayor brevedad posible. A lo manifestado se suma, adicionalmente, que este nuevo órgano contribuirá a perfeccionar aún más el servicio de justicia en esta sede, plasmando objetivos esenciales en las políticas de gobierno perseguidas por el Alto Cuerpo”, remarcó el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe.

Gutiérrez, agregó que “de esta manera, lograremos mayor capacidad de contención de los conflictos planteados por los justiciables, quienes en la dura realidad que nos toca atravesar, necesitan de nuestro mayor esfuerzo para dar respuesta a sus necesidades. No podemos dejar de hacer notar que esta nueva incorporación simultáneamente provoca en la primera instancia de nuestros juzgados civiles y comerciales de esta sede, una situación inédita en tanto de las cuatro unidades jurisdiccionales, solo una se mantendrá cubierta con su magistrado, quien tendrá que asumir la carga de las demás. Por esto, solicitamos a las autoridades competentes en la materia, imprimir la mayor celeridad posible a todas las tareas y trámites encaminados a la normalización de dicha situación”, planteó.

María José Alvarez Tremea, Duilio Hail y Pablo Lorenzetti integrarán la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela, que ya cuenta con la Sala I, conformada por Beatriz Abele y Alejandro Román. Ahora quedará por resolver a través de resoluciones del Poder Judicial si la nueva sala recibirá solo las nuevas causas o bien recibirá expedientes ya ingresados a la Sala I.

SOBRE EL INMUEBLE

DE LA NUEVA SALA

El Dr. Rafaela Gutiérrez, comentó en torno al lugar donde funcionará esta nueva Sala, ubicado en calle Lavalle 139, que “se han realizado las adaptaciones requeridas para el funcionamiento del órgano que hoy ponemos en marcha, a través de la optimización integral del mismo. Resulta importante destacar que se está llevando adelante en el Edificio en que hoy nos encontramos, una inversión de 155 millones de pesos destinada a la restauración de la fachada, y la circulación interna del mismo”.

TRASLADO DE TRIBUNALES

En cuanto a la firma del convenio para la construcción en el Predio de la Flor, de las nuevas dependencias de Tribunales, el titular de la Corte Suprema de Santa Fe, dijo: “En la Municipalidad de esta querida ciudad, su intendente el Arquitecto Luis Castellano, el presidente del Concejo Deliberantes, Germán Bottero, el Gobernador de la Provincia, Omar Perotti, y quien les habla, hemos firmado un Acta Compromiso por la cual se asignará el Predio de la Flor para la construcción, entre otros, de un nuevo edificio para nuestro Poder Judicial, que esperamos pueda ser iniciado en su construcción a la mayor brevedad posible”, indicó el Dr. Rafael Gutiérrez.

“Se continuará desandando el ambicioso y decidido camino de modernización y transformación que se viene llevando a cabo desde la Corte Suprema, desde el diálogo franco y el consenso necesario que siempre supimos cultivar”, concluyó.

LOS NUEVOS CAMARISTAS

Al finalizar el acto de jura, los nuevos camaristas compartieron sus expectativas a partir de la creación de la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela.

El Dr. Pablo Lorenzetti, expresó: “Me parece que va a aportar a suministrar un mejor servicio de justicia para los ciudadanos, no solo de Rafaela sino de toda la región. Piensen que la Cámara, es de toda la Circunscripción Judicial N° 5 de la Provincia de Santa Fe (que cubre Rafaela, Sunchales, San Vicente, Ceres, San Cristóbal y otras localidades), con lo cual es un gran desafío para contribuir en esto que piden los ciudadanos que es un servicio de justicia rápido, eficaz y que resuelva los problemas de la gente. Una gran alegría empezar esta nueva tarea”.

El flamante camarista, precisó que “lo que hay que hacer es trazar grandes directrices para que después sean claramente comprendidas por la gente. Hay que proteger por supuesto a los trabajadores, a las trabajadoras, pero también entender las necesidades de las empresas, de los empresarios que dan trabajo y eso es una tarea que a mediano y largo plazo podemos trazar”.

En cuanto a los temas que van a tener que abordar desde la Cámara, el Dr. Lorenzetti dijo que “están los vinculados a defensa al consumidor, los ambientales, de perspectiva de género, todas cuestiones muy interesantes que me parece que de manera conjunta hay que trabajar, tanto con los jueces y juezas de primera instancia que hacen un muy buen trabajo en toda la región, como con los colegas de la Sala N° 1 que no tengo ninguna duda que vamos a hacer un gran equipo de trabajo y vamos a satisfacer a la gente”.

Por su parte, el Dr. Duilio Maximiliano Hail, manifestó: “Vengo de ser Juez de Primera Instancia hace 8 años y he marcado mi intervención en el Juzgado con una gestión armónica del equipo de personal, con lo cual se logra que las resoluciones salgan a tiempo y se resuelva lo que haya que decidir en tiempo útil, porque lo fundamental es eso para el ciudadano”.

“El fuero laboral es un fuero que tiene mucha litigiosidad, mucha de las cuales arriban a la segunda instancia. Un Tribunal incompleto como el que teníamos hasta ahora lamentablemente no logra dictar las sentencias en un tiempo óptimo, pero con una Cámara ahora integrada por cinco vocales, creo que eso va a cambiar y va a disminuir la litigiosidad del fuero laboral”, apuntó el Dr. Hail.

En tanto, la Dra. Álvarez Tremea, indicó que “Rafaela estaba necesitando por el caudal de casos que tiene contar con esta nueva Sala. Las expectativas tienen que ver con acelerar los tiempos para poner fin a los conflictos y que redunde en un beneficio para la gente. Eso es para lo que estamos. A partir de ahora, tenemos que organizar el trabajo pendiente, establecer un orden de prioridades y sentarnos a trabajar. Luego, recorreremos las unidades jurisdiccionales del interior, para ir conociendo las realidades y lo que se está necesitando para poder trasmitir eso a la Corte”.

Con información de La Opinión