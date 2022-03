Javier Bolzico, de la Asociación de Bancos: “El default sería casi como un accidente nuclear para la economía argentina”

Javier Bolzico, presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) que nuclea a las entidades de capitales locales, dijo que un default con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “sería casi como un accidente nuclear para la Argentina” y advirtió que así como el año pasado no hubo acuerdo en el Congreso como para sancionar una Ley de Presupuesto en esta ocasión existe el riesgo de que la dinámica legislativa impida la aprobación del acuerdo con el organismo internacional.

“Y digo un accidente porque ayer uno escuchaba a todo el mundo decir no queremos el default. Todo el mundo está de acuerdo con que no tiene que haber default pero nos acercamos a la fecha y no hay acuerdo sobre cómo evitar ese default”, dijo Bolzico en declaraciones a Radio Mitre.

“Entonces hay un riesgo de que, aún con nadie queriéndolo, ocurra. Si vos pensás, antes del tratamiento del Presupuesto ninguna de las bancadas políticas decía vamos a dejar a la Argentina sin presupuesto. Ahora dicen que no van a causar el default, pero si no hay acuerdo puede ocurrir un accidente”, agregó.

El 22 de marzo la Argentina debe pagar un vencimiento de la deuda contraída con el FMI por cerca de USD 2.900 millones, mucho más de lo que el Tesoro tiene a disposición en las magras reservas del Banco Central. Sin un acuerdo que permita refinanciar ese pago, el país entraría en un default con el organismo.

Bolzico, como otros empresarios, habló el martes ante los legisladores que debaten el proyecto de ley que se necesita para que el acuerdo -ya cerrado con el staff del FMI- tenga el visto bueno del Congreso y pase así a ser considerado por el directorio del organismo de crédito.

“Mucho tiempo se habló de la letra chica del acuerdo con el Fondo, ahora lo que importa es el trazo grueso. Y es si refinanciamos la deuda o entramos en default. Esas son las únicas opciones que tenemos, Argentina no puede pagar la deuda en los términos que fueron pactados originalmente. Entonces o entramos en una negociación con nuestro acreedor o entramos en default. Eso es lo que hay que definir en estos días y falta poquito”, dijo el líder de la cámara de bancos.

Respecto de la escalada del riesgo país en los últimos días, a pesar de la cercanía de un acuerdo, el líder empresario sostuvo que las dudas que existen alrededor de si habrá o no acuerdo para votar el nuevo programa del FMI tienen su influencia en el indicador.

“Parte del riesgo país se explica justamente por esta posibilidad de que ocurra el accidente, no tengamos la ley y no se refinancie la deuda con el fondo. El riesgo país refleja en parte eso”, dijo Bolzico.

“Entrar en default sería equivalente a que a un país los saquen del SWIFT, fuera del mercado. El riesgo país refleja esto”, agregó aunque admitió que no va a alcanzar el acuerdo para bajar ese indicador.

“¿Si se refinancia la deuda con el FMI va a bajar? No necesariamente, pero te da la chance de seguir vivo para empezar a solucionar el resto de los problemas que explican al riesgo país.

