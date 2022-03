¿Castellano controla a las grandes empresas o se somete al poder de las mismas?

Pudo ser una tragedia de magnitud, la providencia no lo permitió, pero no debe quedar con la mera explicación de la empresa, es necesario una investigación no solo de parte de la justicia, el municipio también debe arbitrar todos los resortes de los que dispone para controlar a las grandes empresas.

Pareciera que en Rafaela un comerciante que no tiene las medidas reglamentarias del baño de su negocio es lisa y llanamente un delincuente, pero los poderosos hacen lo que quieren y ponen en peligro la vida de los rafaelinos.

¿Castellano se somete a los poderosos o tiene independencia para investigar y si es necesario castigar?

LA CRÓNICA DE LO OCURRIDO

Una gran explosión despertó a la ciudad en plena madrugada. Poco más tarde un extraño aroma se comenzó a percibir en el ambiente, y el cielo de Rafaela se llenó de humo. Se trató de un incidente en la empresa Austin Powder Argentina, ubicada sobre Luis Maggi al 700.



Por medio de un comunicado, se conoció oficialmente que se produjo una explosión en la torre de destilación de una de las plantas de explosivos que la empresa tiene en la ciudad de Rafaela.



“En el lugar del hecho había dos personas que fueron rápidamente atendidas y derivadas a las instituciones de salud de la comunidad. Ninguna de ellas presenta heridas de gravedad”, informaron.

Sin embargo, fueron importantes los daños materiales como consecuencia de la onda expansiva. Fue el caso de una zapatería ubicada en E. Salva y J. Hernández, donde explotó la vidriera. Lo mismo ocurrió en una concesionaria de vehículos, tal como se ve en las imágenes.

Un vecino del lugar informó que sufrió daños en el cielorraso en una vivienda de barrio Guillermo Lehmann, como consecuencia de la onda expansiva.



En una situación similar se encuentran vecinos que viven en la zona de la empresa, donde quedaron muchos vidrios rotos de comercios y casas. En calle Luis Maggi al 500, dialogamos con Silvina y Leandro que sufrieron las consecuencias de la explosión.

En primer lugar, Silvina contó que alrededor de las 2.30 “se sintió como si la casa se viniera abajo. Salimos todos afuera a ver qué pasaba, pero al principio no sabíamos nada. Empezamos a ver que salía una nube blanca de la (empresa) química y empezamos a mirar. Enseguida se llenó de gente, de Bomberos, la Ambulancia, la Policía”.

“Lo primero que vimos fue rotura en los vidrios, en las ventanas, y mucha gente que venía para acá. Se llenó de gente”, relató. Además, agregó que hace 28 años que vive en el sector y es la primera vez que vive algo así, “fue de película”.



Por otro lado, Leandro relató que estaba justo mirando una película cuando sintió un estruendo arriba del techo. “Lo primero en lo que pensé es que fue un rayo. Empecé a desenchufar todo y cuando salgo afuera estaba estrellado”, dijo.

“Empiezo a observar para la (empresa) química y veo humo blanco. Ahí me fijé en el auto que lo tengo enfrente, y estaba el vidrio roto. Pero yo no sentí cuando explotó el vidrio, solo la explosión en el techo. Fueron dos o tres segundos, me asusté. Nunca viví algo así, lo primero que pensé es que había sido un trueno”, reiteró.

Con información de Radio Rafaela