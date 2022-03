¿Comprás o vendés en Mercado Libre?: estas son las estafas más comunes

Mercado Libre es uno de los sitios web de mayor tráfico de la Argentina y, por lo tanto, blanco de los delincuentes que intentan capturar los datos de sus millones de usuarios para cometer robos y estafas.

Además de Mercado Libre, la compañía cuenta con Mercado Pago, su servicio de pagos y transacciones financieras, otro gran atractivo para ladrones que recurren a diferentes técnicas para conseguir los datos de los usuarios.

Por esta razón, se dispararon los alertas cuando la empresa fundada por Marcos Galperín confirmó en un comunicado que sufrió un episodio de ciberdelincuencia, por el cual los intrusos accedieron a los datos de 300.000 usuarios de la plataforma.

Según "un análisis inicial", la compañía aseguró que no hubo acceso a cuentas o robo de contraseñas. A continuación algunas de las estafas más comunes en Mercado Libre y Mercado Pago.

Phishing y comunicaciones fraudulentas en Mercado Libre

El phishing es un tipo de ataque que utiliza la ingeniería social, por la cual se busca que la víctima entregue lo que el cibercriminal pretende, como dinero o información personal. Para ello el delincuente no tiene necesidad de realizar espionajes en el dispositivo de la víctima o robar archivos.

¿Cómo actúa el atacante? Envía un correo en el cual se hace creer a la víctima que es una comunicación oficial. En ese mensaje, se advierte al usuario sobre algún inconveniente de seguridad o movimiento sospechoso en la supuesta cuenta y que se necesita verificar su identidad para recuperar el acceso o evitar que la cuenta sea suspendida.

Otra alternativa recurrente que eligen los atacantes en lugar de mensajes de advertencia es apelar a grandes ofertas o regalos. El objetivo en estos casos es idéntico. Hacer que la víctima envíe su información creyendo que se trata de una comunicación legítima y el atacante se queda con sus credenciales de acceso y datos, como los números de sus tarjetas.

Estafas en Mercado Libre vía WhatsApp

Además del correo electrónico, hay campañas que circulan a través de WhatsApp con una estrategia similar. En estos casos se utilizan distintos argumentos para despertar el interés de las potenciales víctimas. Por ejemplo, la promesa de que hacen regalos o sorteos que utilizan como pretexto la celebración del aniversario de la compañía.

Los engaños que circulan a través de WhatsApp tienen en común que la mayoría de las veces solicitan a la víctima reenviar el mensaje a una cantidad de contactos para recibir el beneficio. Aunque esto es falso y no hay ningún beneficio, de esta manera los atacantes se aseguran de que el mensaje siga circulando y con grandes chances de que la víctima caiga en la trampa al recibirlo desde un contacto conocido.

Estafas en Mercado Libre con el envío del producto por medios no oficiales

Los delincuentes también hacen estafas con el envío del supuesto producto ofertado. En estos casos lo que hacen es intentar realizar el cobro a través de medios que no están asociados a Mercado Libre. De esta manera se engañar a la víctima y se la deja sin el respaldo de la plataforma.

El estafador advierte que ofrece envíos especiales que realiza de manera particular. Así, cuando una víctima compra un producto, se le pide el pago de un envío costoso por fuera de la plataforma. Para evitar sospechas de la víctima, el estafador solicita este pago a través de Mercado Pago u otra vía, bajo el argumento de que quedan asociados los procesos, lo cual es falso.

Luego que la víctima envía el dinero y realiza la compra en Mercado Libre, el vendedor la desconoce o anula.

Aunque habitualmente en estos casos se le reintegra el dinero al comprador, en este caso el sistema no reconoce el envío del dinero como parte de una compra y por ende no hay transacción a revertir, ya que el monto girado por el envío fue realizado por afuera de Mercado Pago, y es allí donde se produce la estafa. El comprador no recibe ningún producto y el estafador se queda con el dinero girado por el envío.

Estafas en Mercado Libre por desconocimiento de compra

También existen modalidades de engaño dirigidas a los vendedores, tanto en Mercado Libre como en Mercado Pago. Existe una modalidad de estafa que aprovecha un descuido de la víctima a la hora de vender un producto por Mercado Libre o al cobrar un producto por Mercado Pago mediante un enlace de pago.

El estafador realiza la compra de algún objeto de gran valor. El medio de pago que utiliza, que es clave en el engaño, es mediante una tarjeta de crédito asociada a una persona distinta al supuesto comprador. A la hora de realizar la transacción se paga con una tarjeta de crédito asociada a una persona con un documento de identidad distinto al que proporciona el estafador al vendedor.

Si el vendedor que recibe el dinero del pago no descubre esta diferencia de identidad, luego no podrá reclamar la mercadería. En el caso de Mercado Pago, la plataforma brinda al usuario que compra la posibilidad de desconocer la compra para recuperar el dinero.

Así, la persona que pagó de manera remota logra deshacer la operación y, cuando el vendedor se da cuenta del dinero faltante, no logra dar con el delincuente: este desconocimiento de compra se realiza pocos segundos después de la transacción.

Estafas en Mercado Libre con productos falsos y falsas devoluciones

En este caso los delincuentes apuntan a compradores y vendedores, e involucra productos de alto valor. En caso de la estafa dirigida a compradores, el estafador simula ser un vendedor, con poca información pública disponible y sin reseñas.

En sus publicaciones se pueden ver productos de alto valor y a un precio atractivo. Las publicaciones son realizadas a partir de imágenes descargadas de Internet. Una vez realizada la compra, la víctima recibe un objeto de tamaño y peso similar, pero que no es el producto abonado.

Si la estafa es dirigida al vendedor, el delincuente simula ser un comprador más de los cientos que operan en esta plataforma. Una vez realizada la compra y recibido el producto, el estafador lo declara como defectuoso y solicita la devolución del dinero.

Este mecanismo implica el envío del producto por parte del comprador hacia el vendedor, para después deshacer la operación de pago por parte del primero. En esta etapa el engaño entra en acción.

¿Cómo protegerse ante las estafas en Mercado Libre?

Un aspecto clave para protegerse contra estas estafas es que estos engaños aprovechan vulnerabilidades o espacios de ataque similares. Los siguientes consejos son útiles para evitar estafas en Mercado Libre y Mercado Pago y en otras plataformas similares:

* Si recibís una comunicación, ya sea vía correo electrónico, WhatsApp o similar que alega ser de la compañía, verificá el remitente real y no proporcionés datos sensibles que la propia compañía asegura que jamás pedirá por correo o mensajería instantánea.Por ejemplo, no pide datos financieros o bancarios, documento de identidad, entre otros.

* Si una comunicación parece sospechosa, corroborá que sea legítima a través de sus canales oficiales.

* Activá la autenticación en dos pasos, también conocida como doble factor de autenticación o 2FA, y utilizar una contraseña robusta, tanto en Mercado Libre como en Mercado Pago, para proteger ambas cuentas.

* Si comprás un producto, debés verificar la identidad del vendedor y corroborar que antes de efectuar la transacción cuenta con una reputación sólida. Mercado Libre ofrece un servicio de calificación a vendedores donde los usuarios pueden acceder a reseñas hechas por compradores reales.

* Si querés vender un producto, verificá que la identidad del comprador y de quien la abona sea la misma.

Aseguráte de que el comprador haya proporcionado todos los datos necesarios para la operación y para realizar un eventual reclamo.

* Ya sea si sos comprador o vendedor, no realicés transacciones por fuera de Mercado Libre, ya que quedarían sin el respaldo que brinda la plataforma ante cualquier problema.

* Revisá los productos que recibís o enviás en el momento para realizar cualquier reclamo necesario. Estas operaciones suelen tener un período de días determinados para realizarse.

* Para www.iprofesional.com