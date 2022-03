Pía Slapka sembró rumores de romance con Juan Martín Del Potro: “Nos amamos profundamente”

Si bien desde hace algunas semanas se especula con un romance entre Pía Slapka y Juan Martín Del Potro, las declaraciones de ella aumentaron fuertemente este rumor.

La modelo reconoció que conoce al tenista desde hace un tiempo y que tiene un sentimiento importante que los vincula.

Pía Slapka habló en Mitre Live con Juan Etchegoyen en donde declaró: “No hay que anunciar nada... A mí me vincularon con él”. Y de manera irónica agregó: “Sí, estamos re de novios con Juan, nos amamos profundamente, nos re queremos...”.

Luego aclaró: “Nos queremos, pero no estoy de novia. Somos amigos... A ver, para mí la palabra amigos es un montón, pero sí hablamos, nos queremos mucho”.

Algunos minutos más tarde el periodista le preguntó por el vínculo que mantiene con el padre de sus dos hijos y Pía Slapka confesó: “Tengo la mejor, nos separamos y estamos divorciados desde el 2018, estuvimos muchos años juntos, me casé muy de jovencita, era una purreta”.

Un rumor de romance que desterró Juan Martín Del Potro

En varias ocasiones se lo había vinculado al tenista con Susana Giménez, sobre todo por sus invitaciones al programa de la diva y la coincidencia en eventos.

El propio Del Potro desmintió estas versiones en una entrevista que le dio a Mariano Zabaleta para Star+.

“Tenemos una linda relación. Hasta llegaron a inventarme un romance. Un día en broma le dije que venga a verme al Masters, llegué a la final y salimos a cenar con el equipo, la pasamos bárbaro”, dijo el tenista.

“Se creó una amistad espectacular, pero lo del romance era raro, no sabía qué hacer, yo tuve novias públicas y otras de las que no se supo, pero era difícil explicar que no tenía nada con ella”, explicó

Por último, el tenista dijo que no le molestaban las versiones que circulaban y que él estaba dedicado de lleno al deporte.

Fuente: la100.cienradios.com