Santi Maratea aniquiló a Viviana Canosa por tratarlo de ‘salame’

Recientemente Santi Maratea y Viviana Canosa protagonizaron un cruce por redes sociales luego de que la conductora acusara de “bruto” al cantante L-Gante. El influencer condenó su frase y pidió que dejaran en paz al artista. De todos modos, no quedó todo ahí dado que la periodista criticó el descargo del instagrammer acerca de la cultura patriarcal. Lo que había dicho Maratea fue “todos los varones somos violadores, aunque no todos violamos”.

“Maratea, sos un salame”, lanzó Canosa en Viviana con vos, programa emitido por América 24. Esto no tardó en llegar a Santi, quien, notificado por sus seguidores acerca de los dichos de la periodista, escribió en sus historias de Instagram: “Me dicen todos que le responda la Canosa, ¿qué dijo la Canosa ahora?”.

Luego bromeó: “Con Vivi nos llevamos bien. Es la tía que buscás en Navidad con un par de copas para debatir y matarte”. Después, dejó el tema aparte y siguió usando sus redes sociales para contar qué iba a hacer con la plata recaudada durante su última colecta solidaria.

Es que, como le gusta hacer cada vez que finaliza una de ellas, Santi Maratea planea juntar plata para su propio beneficio. “Yo cada vez que termino una colecta, hago una para mí. Es equilibrar un poco. No puedo vivir de las colectas porque no es un ingreso fijo, pero cuando llega el momento de juntar plata para mí, me gusta ponerle atención, para que se entienda que hay un disfrute”, había manifestado respecto de esto.

“Hay mucha gente que me sigue hace poco por lo de Corrientes y se está por enterar por primera vez que yo cada vez que termino una colecta paso la gorra”, había detallado. En esta línea, también había contado: “Siempre pido plata para una cartera Louis Vuitton, para un buzo de Gucci o algo así. Pero esta vez dije: ‘Me quiero ir a Corrientes en un jet privado’”.

“Defiendo mucho la idea de que el que ayuda no tiene porque ser pobre. La plata en este mundo es un poder. E instalar la idea del que bondadoso y el empático tiene que ser pobre es: ‘el bondadoso y el empático no tiene que tener poder’”, había sido otra de sus declaraciones.

