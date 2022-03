A mal tiempo buena cara

Jornada de trabajo bajo la lluvia, en la víspera para Atlético de Rafaela. El plantel dirigido por "Yagui" Forestello entrenó en el Predio "Tito Bartomioli", donde realizó trabajos aeróbicos y fútbol en espacios reducidos.

Todavía no hay indicios de lo que puede ser la formación que juegue el sábado a las 17 en Jáuregui ante Flandria, por la quinta fecha de la Primera Nacional, pero tomando como referencia el resultado favorable conseguido el domingo como local ante Gimnasia de Jujuy, no se descarta que el once titular se repita o a lo sumo pueda darse una modificación. En ese aspecto sumaría chances de ingresar de entrada Marco Borgnino por Diego Cardozo, pero esto por el momento son conjeturas que surgen en función del rendimiento de uno y otro en el último encuentro. Además, por el momento da la sensación que Nicolás Aguirre seguirá sumando minutos paulatinamente hasta estar en plenitud de ritmo futbolístico.

En cuanto a la parte médica, sigue su recuperación el volante ofensivo Franco Faría, que recordemos sufrió un desgarro frente a Villa Dálmine.

En el entrenamiento que realice hoy desde las 9:00 horas en el predio quizás pueda disponerse, si el tiempo lo permite, algún táctico o minutos de fútbol.

EL DE LA SEXTA

El encuentro que disputará Atlético ante Temperley, válido por la sexta fecha, se disputará el viernes 18 de marzo a las 19.10 en el Estadio Monumental, televisado por TyC Sports.

HOY EL ARRANQUE

Atlanta visitará hoy a Villa Dálmine en el encuentro con el cual comenzará la quinta fecha de la Primera Nacional que continuará el viernes con tres partidos, mientras que el sábado se llevarán a cabo siete, seis se jugarán el domingo y uno el lunes.

El primero de los encuentros será este jueves a las 20:05 con arbitraje de Lucas Novelli, mientras que el viernes a las 18:05 Almagro recibirá a Tristán Suárez con Nazareno Arasa como juez. Ambos serán televisados por TyC Sports. También el viernes, a las 20:10, Belgrano se enfrentará en Córdoba a San Martín de San Juan con Leandro Rey Hilfer como árbitro y a las 21:30 Estudiantes de Río Cuarto será local de Defensores de Belgrano con arbitraje de José Carreras.

Fuente: diariolaopinion.com.ar