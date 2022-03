Martín Guzmán recibió en EEUU la noticia de que en el Congreso nadie quiso avalar su plan económico

El derrotero del plan del ministro de Economía Martín Guzmán para restructurar una deuda de USD 44.000 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no fue el que el titular del Palacio de Hacienda esperaba. Pese a las arduas negociaciones del funcionario con el organismo multilateral de crédito y luego de que se estableciera un memorando de entendimiento que incluye metas fiscales, de emisión monetaria, acumulación de reservas y estimaciones de inflación, el proyecto de ley que ingresó al Congreso no incluirá ninguna de esas proyecciones trabajosamente negociadas. Para eso, el oficialismo tuvo que acceder a modificar la redacción y evitar todas las referencias al programa económico que negoció el propio Guzmán, de manera que habrá un solo artículo que habilitará al Poder Ejecutivo a firmar un programa de facilidades extendidas para refinanciar el crédito stand by.

De esta manera, se confirmó lo que temía el titular del Palacio de Hacienda, quien planteó que la oposición buscaba obtener el financiamiento pero sin votar las políticas que lo acompañan, algo que según el funcionario, “no existe”. Finalmente, todo indica que ese escenario va a existir. Y que en ese caso, la figura de Guzmán se verá debilitada considerando que ni siquiera cosechó apoyos en su propia fuerza, habida cuenta que el kirchnerismo cuestionó abiertamente el acuerdo, e incluso el propio Gobierno no respaldó al titular de la cartera de Economía.

“Ahora algunos dicen ‘yo quiero el financiamiento, pero no me hagas votar las políticas’. No existe. A ver si se entiende. El financiamiento está asociado a un acuerdo de políticas económicas y financieras. Es una sola cosa”, puntualizó el pasado viernes 4 Guzmán en declaraciones a Radio 10.

Mientras que desde el Gobierno primero se pronunciaron en línea con las declaraciones del titular de la cartera de Economía, luego actuaron en sentido contrario. “Si se aprueba un programa con el Fondo, se aprueba su contenido. El refinanciamiento y las políticas económicas y financieras que el país propone y los puntos de revisión y seguimiento”, destacaron desde el Ejecutivo.

No obstante, este miércoles el oficialismo accedió a los cuestionamientos de la oposición dejando afuera del proyecto que se trata en el Congreso los anexos que contenían el programa económico y las metas negociadas por Guzmán con el staff del FMI.

“Guzmán cerró el acuerdo y está en el Congreso. El poder Ejecutivo negoció y ahora pasó al Legislativo. Mientras tanto, el ministro está en comunicación constante con el presidente Alberto Fernández y el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa”, dijeron a Infobae en el entorno del ministro.

En ese marco, se espera que el plenario de comisiones de Presupuesto y Finanzas firme un único dictamen con el apoyo de Juntos por el Cambio y del Interbloque Federal, para así poder sesionar este jueves. De hecho, solicitaron que la mesa de entrada extienda su horario hasta las 22 para facilitar el trámite parlamentario y que mañana el texto acordado se vote en el recinto. El plenario de comisiones, por su parte, pasó a un cuarto intermedio a la espera de la confirmación oficial.

Un viaje a EEUU en pleno debate

Guzmán, artífice de la negociación con el FMI, se encuentra fuera del país en momentos en el que se prepara la palabra final en el Parlamento respecto a un acuerdo con el Fondo. Su regreso está previsto para el viernes en horas de la mañana.

El titular del Palacio de Hacienda está en la ciudad de Houston, en los Estados Unidos, donde participa del CERA Week 2022, el evento anual de energía de mayor prestigio mundial, donde mantiene encuentros bilaterales con los presidentes y CEOs de algunas de las empresas energéticas con mayor envergadura mundial con inversiones en la Argentina.

Fuentes oficiales dijeron a Infobae que si bien el viaje estaba en agenda desde hace mucho, la decisión de subirse al avión se tomó a último momento y fue plenamente consensuada entre el titular del Palacio de Hacienda y el presidente Alberto Fernández.

Según las fuentes, tanto Guzmán como Fernández coincidieron que era pertinente viajar en este momento de crisis global para el sector energético, algo que es vital para la Argentina por la discusión de los subsidios incluida en el acuerdo con el FMI y por el escenario internacional surgido tras la invasión rusa a Ucrania. Con el correr de las horas y de las noticias en el Congreso, el viaje a la cumbre petrolera le evitó a Guzmán el sinsabor de estar presente a la hora del rechazo definitivo a su plan.

Guzmán mantuvo reuniones bilaterales con directivos de empresas energéticas con inversiones en la Argentina. Por la mañana, el titular del Palacio de Hacienda mantuvo un encuentro con el Presidente de Argentina y Cono Sur de Total, Javier Rielo; y con el vicepresidente estratégico de Desarrollo Empresarial, Investigación y Desarrollo, Exploración y Producción, David Mendelson. En la reunión con los representantes de la petrolera francesa, se analizó la cartera de inversiones en el país y se dialogó sobre las oportunidades que ofrece la Argentina, según informó Economía.

Asimismo, el ministro se reunió con la Presidenta de Shell, Gretchen Watkins. “Tuvimos encuentros con algunas de las empresas energéticas de mayor envergadura del mundo, que demostraron un fuerte interés en la Argentina”, afirmó Guzmán, al tiempo que precisó que se dialogó sobre una agenda de trabajo “muy productiva para construir condiciones que den lugar a aumentos de los niveles de inversión y de producción, en un sector que es estratégico para la estabilidad y para el crecimiento del país”.

Más tarde, el ministro expuso en el panel ministerial del CERA Week sobre “Acceso a la energía, transformación energética: Estrategias latinoamericanas”, y luego se reunió con representantes de la compañía estadounidense Chevron, con quienes evaluó la situación energética mundial en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania.

Fuente: Infobae