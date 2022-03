Violenta protesta contra el FMI: atacaron el frente del Congreso y arrojaron una bomba molotov a la Policía

Mientras en el interior del Palacio Legislativo, Lisandro Nieri (UCR) era el segundo orador de la jornada, en las afueras el grupo de manifestantes que accionó de manera violenta también realizó pintadas en las paredes del edificio.

Casi media hora después del comienzo de los incidentes, finalmente la Policía irrumpió en el lugar para dispersar a los agresores alrededor de las 15.21. Casi media hora después del comienzo de los incidentes, finalmente la Policía irrumpió en el lugar para dispersar a los agresores alrededor de las 15.21.

Según fuentes de la Policía porteña, el operativo no inició antes por la presencia de familias y menores, quienes ante el inicio de la violencia se retiraron rápidamente. También se precisó que no se valló la zona desde un principio por decisión del Gobierno Nacional. En ese sentido, a su vez, fuentes a nivel nacional consultadas por Infobae señalaron que la medida de no vallar las periferias desde la mañana fue tomada para evitar que se interpretara como un acto de provocación en lo que venía siendo una manifestación pacífica.

Un hecho de gravedad se registró poco después cuando un efectivo fue blanco de una bomba molotov arrojada por los manifestantes y resultó herido. Otros cuatro policías de la fuerza porteña, a lo largo del procedimiento, también resultaron heridos según datos oficiales a los que accedió este medio.

Ante la intervención de la Policía, los grupos de agresores fueron desplazados hacia el lado de la Avenida Hipólito Yrigoyen con sentido hacia el Bajo porteño. En ese desplazamiento, los manifestantes también apedrearon el edificio del Senado y arrojaron de manera constante botellas y piedras a los efectivos.

Cerca de las 16, mientras en el interior del Congreso exponía el diputado entrerriano Marcelo Pablo Casaretto (Frente de Todos), la Policía con el accionar de camiones hidrantes y efectivos motorizados, lograron dispersar a los manifestantes violentos hacia las calles periféricas y Avenida de Mayo.

En las horas siguientes, pocas personas en relación a la multitud del inicio de la jornada fue la que perduró en la Plaza de los Dos Congresos.

También se tuvo precisión de que el despacho de Cristina Kirchner fue atacado durante los incidentes. En ese contexto, un grupo de encapuchados arrojó piedras y rompió los vidrios de la oficina de la vicepresidenta, que se encontraba en el lugar —ubicado en el primer piso— en el momento del ataque.

En el marco de estos incidentes en los que fue dañado el edificio del Congreso y el despacho de Cristina Kirchner, intervino la jueza María Eugenia Capuchetti, quien pidió pericias para relevar los daños además de solicitar las filmaciones con el objetivo de individualizar a los agresores, según le precisaron fuentes judiciales a Infobae.

Por fuera de los incidentes, miles de manifestantes se habían congregado desde las 9 de la mañana en distintos puntos cercanos al Congreso. Desde la 9 de Julio, por Avenida de Mayo, se pudo ver el ingreso de más columnas. Fuentes del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) le habían confirmado a Infobae que permanecerían en el lugar hasta que finalice el recuento de votos.

Ante los incidentes registrados durante las primeras horas de la tarde, la multitud se dispersó y muchas columnas decidieron descomprimir. Sólo hubo un detenido por atentado contra la autoridad agravado.

Vale aclarar que en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, hay dos causas abiertas en el marco de los incidentes del día: una sobre la persona detenida (oriunda de Monte Grande, provincia de Buenos Aires) y otra abierta de oficio por las lesiones a un policía.

“El gobierno Nacional nos exige no poner vallas y eso hace que la Policía no pueda ingresar a barrer inmediatamente al grupo de violentos porque, además de violentos, son cobardes que ponen a niños y mujeres en primera fila. Es por eso que el operativo, para que no se produzcan corridas que terminen en avalanchas o incidentes aún mayores, se hace de forma coordinada y en barrido”, señaló en este sentido Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Luego, enfatizó sobre la agresión que sufrió un efectivo de la policía porteña:”Alguien que tira una molotov contra una persona, la puede matar. Nosotros esperamos que la Justicia actúe inmediatamente y les caiga con todo el peso de la ley”.

Luego, el ministro porteño advirtió: “Sería muy interesante que de una vez por todas sepamos de donde se financian este grupo de violentos, quitarles las herramientas para que no pasen las cosas que pasaron hoy. Que nos den las medidas para que las fuerzas de seguridad puedan investigar y que no vuelva a pasar”.

“La marcha en la Plaza de los Dos Congresos fue realmente masiva. Estaba repleta con miles de manifestantes y la inmensa mayoría no participó en ningún incidente. Esto es importante decirlo para que no cambie el eje fundamental de la jornada, que es la denuncia del pacto con el FMI impulsado por el Gobierno y avalado por el macrismo que va a implicar un ajuste para el pueblo argentino, entre otras cosas”, señaló Gabriel Solano, legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el Partido Obrero-Frente de Izquierda Unidad, en diálogo con Infobae tras los incidentes.

“El ajuste brutal del acuerdo con el FMI no pueden disfrazarlo ni entre los propios. El gobierno que tanto denuncia la deuda trucha de Macri ahora lo convalida en el Congreso. Por más tecnicismos que utilicen para explicar la letra chica del acuerdo, todos se traducen en tarifazos, aumento de transporte, ajuste fiscal, menos recursos para salarios y jubilaciones, mayor inflación, entre otras cosas. Hoy más que nunca, queda claro que es el FMI o nosotros. Por eso tenemos que salir masivamente a rechazarlo en las calles”, había expresado este jueves por la mañana Vilma Ripoll, diputada electa del MST-FIT Unidad, al convocar la masiva movilización contra el FMI.

“Miles de personas desde muy temprano concentran frente al Congreso de la Nación contra el acuerdo colonialista que hoy se aprobará con los votos de los bloques mayoritarios. Votarán un mayor endeudamiento y ajuste para la población. ¡No al acuerdo con el FMI!”, señaló minutos después de iniciada la sesión Romina Del Plá, diputada nacional por el Frente de Izquierda Unidad, a través de su cuenta oficial en Twitter.

Por su parte Luciana Echevarría, diputada de Córdoba (MST-FIT Unidad), también participaba de la manifestación contra el organismo multilateral de crédito y había considerado a primera hora del día: “Uno de los puntos más escandalosos es la pérdida de soberanía brutal a la que Alberto Fernández nos somete. El FMI, a través de los controles trimestrales, va a decidir todos los aspectos políticos y económicos del país, para garantizarse a ellos mismos los pagos. Y por supuesto, la tijera va a pasar primero por el pueblo trabajador. El rol lamentable y traidor de la burocracia sindical la hace cómplice de esta nueva entrega. Y el ala ‘progresista’ del FdT que critica discursivamente el acuerdo, no es útil para enfrentar de verdad este nuevo pacto de ajuste. El FMI es anti-nosotrxs, por eso nosotrxs somos anti-FMI y desde el Frente de Izquierda Unidad vamos a enfrentarlo en las calles”.

Entre las organizaciones y partidos de Izquierda que participaban de la movilización se encontraban: Movimiento social la 17; La Combativa; Extrabajadores de Garbarino; Frente de Organizaciones en Lucha (FOL); Partido Obrero (PO); Frente de Izquierda (FiT); Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST); Movimiento Teresa Rodríguez (MTR); Organización Libres del Pueblo (OLP).

