Carlos Zimerman sobre Austin Powder: "Hay concejales que si no hacen negocios, no defienden a los vecinos"

Carlos Zimerman se manifestó en forma enérgica y contundente sobre lo que pudo ser una verdadera tragedia en Rafaela. Estos fueron algunos de sus conceptos:

"Austin Powder no puede funcionar más en el lugar en donde hoy está, es un verdadero peligro y es imprescindible que el poder político esté a la altura de las circunstancias, es necesario que la empresa se traslade a un lugar en donde en caso de producirse una explosión como la del día de ayer, no se ponga en riesgo la vida de las personas"

"Austin Powder gana demasiado bien como para poder trasladarse, no vengamos con chicanas estúpidas y que sus directivos dejen de llorar miseria, desde la municipalidad se debe clausurar las instalaciones en forma inmediata, en Rafaela el intendente no mide a todos con la misma vara, pareciera que le tiene miedo a los poderosos".

"Por ahora la única que habló fue Brenda Vimo, la oposición pareciera que cuando no hay un negocio de por medio no le interesa manifestarse".

"Castellano nunca habla por que tiene compromisos por todos lados, nunca va a actuar en contra de quien quizá lo ayudó para la campaña".

"La justicia debe actuar de oficio, pudo pasar una tragedia y los fiscales deben comprender que essu deber actuar de oficio cuando suceden este tipo de cosas que ponen en peligro la vida de las personas, si no lo hacen ellos, me voy a presentar como vecino de Rafaela y voy a reclamar una investigación seria, voy a pedir todos los estudios para determinar si la empresa puede seguir funcionando en el lugar en donde hoy está. Yo no le tengo miedo a los dueños de Austin Powder como pareciera que si le tiene Castellano, Viotti, Bottero y toda la manga de parásitos que tanto nos cuesta"

"Los empleados de Austin Powder deben cuidarse solos, no esperen que desde el poder político se los cuide. Deben exigirle al gremio que vele por ellos y de lo contrario tomen mdidas por su cuenta, la vida de ellos está en peligro, lo de ayer no fue una tragedia de milagro y hoy deben dar gracias a Dios por ello, pero no siempre la providencia va a estar del lado de ellos. La empresa debe tomar las medidas de seguridad para que lo de ayer no pase nunca más."