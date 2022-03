Para Putin no se trata de política o de tierra en Ucrania, sino de otra cosa

Carl von Clausewitz afirmó que la guerra es la continuación de la política por otros medios. La invasión rusa de Ucrania es la continuación de la política de identidad por otros medios.

No sé ustedes, pero a mí los escritos de los expertos en relaciones internacionales convencionales no me han ayudado mucho a entender de qué va toda esta crisis. Pero los escritos de los expertos en psicología social me han resultado enormemente útiles.



Eso es porque Vladimir Putin no es un político convencional de gran poder. Es fundamentalmente un empresario de la identidad. Su logro singular ha sido ayudar a los rusos a recuperarse de un trauma psíquico -las secuelas de la Unión Soviética- y darles una identidad colectiva para que puedan sentir que importan, que su vida tiene dignidad.

La guerra en Ucrania no es principalmente por la tierra; es principalmente por el estatus. Putin invadió para que los rusos pudieran sentir que son una gran nación una vez más y para que el propio Putin pudiera sentir que es una figura histórica mundial en la línea de Pedro el Grande.

Tal vez deberíamos ver esta invasión como una forma rabiosa de política de identidad. Putin se ha pasado años alimentando el resentimiento ruso hacia Occidente. Afirmó falsamente que los rusoparlantes estaban siendo atacados de forma generalizada en Ucrania. Utiliza las herramientas de la guerra en un intento de hacer que los rusos se sientan orgullosos de su identidad de grupo.

La Unión Soviética fue una tiranía desordenada, pero como escribe Gulnaz Sharafutdinova en su libro “El espejo rojo”, la historia y la retórica soviéticas dieron a los rusos la sensación de que “vivían en un país que era, en muchos sentidos, único y superior al resto del mundo”. La gente podía obtener una sensación de importancia personal al formar parte de este proyecto soviético más amplio.

El fin de la Unión Soviética podría haberse visto como una liberación, una oportunidad para construir una nueva y mayor Rusia. Pero Putin optó por verlo como una pérdida catastrófica, que creaba un sentimiento de impotencia y una identidad destrozada. ¿Quiénes somos ahora? ¿Ya no importamos?

Como los políticos identitarios de todo el mundo, Putin convirtió esta crisis de identidad en una historia de humillación. Cubrió cualquier sentimiento incipiente de vergüenza e inferioridad declarando: Nosotros somos las víctimas inocentes. Ellos -América, los occidentales, los chicos guays de Davos- nos han hecho esto. Al igual que otros políticos identitarios de todo el mundo, promovió el resentimiento por el estatus para calmar las heridas del trauma, los temores de inferioridad.

En los primeros años de su reinado, reconstruyó la identidad rusa. Recuperó partes del legado soviético como algo de lo que estar orgulloso. Sobre todo, su visión de la identidad rusa giraba en torno a sí mismo. Desfilando como una figura poderosa en la escena mundial, Putin podía hacer que los rusos se sintieran orgullosos y parte de algo grande. Vyacheslav Volodin, entonces subjefe de gabinete del Kremlin, captó la mentalidad del régimen en 2014: “Hoy no hay Rusia si no hay Putin”.

Esta gran estrategia pareció reivindicarse plenamente ese año con la exitosa invasión de Crimea. Habiendo recuperado esta tierra, Rusia podía pavonearse como una gran potencia una vez más. Cada vez más, Putin se retrató a sí mismo no sólo como un líder nacional, sino como un líder de la civilización, liderando las fuerzas de la moral tradicional contra la depravación moral de Occidente.

Pero ahora todo se ha descontrolado. La política identitaria de Putin es tan virulenta porque es muy narcisista. Al igual que los narcisistas individuales parecen ser egoístas inflados, pero en realidad son almas inseguras que intentan cubrir su fragilidad, las naciones y los grupos narcisistas que hacen alarde de su poder suelen estar en realidad perseguidos por el miedo a su propia debilidad. Los narcisistas anhelan el reconocimiento, pero nunca tienen suficiente. Los narcisistas anhelan la seguridad psíquica, pero actúan de forma autodestructiva, lo que garantiza que a menudo se vean atacados.

La identidad de Putin y la identidad rusa son actualmente inseparables. La pregunta del billón de rublos es: ¿Cómo reacciona un tipo que se ha pasado la vida luchando contra los sentimientos de vergüenza y humillación cuando gran parte del mundo le avergüenza y humilla con razón? ¿Cómo reacciona un tipo que se ha pasado la vida tratando de parecer poderoso y previsor cuando parece cada vez más débil y miope?

Imagino que, al menos durante un tiempo, Putin puede volver a la conocida narrativa rusa de “fortaleza asediada”: Occidente siempre nos persigue. Al final siempre ganamos.

Ha habido indicios de que Putin podría estar dispuesto a llegar a un acuerdo con algún tipo de compromiso y retirarse de Ucrania, pero eso sería un shock. Destruiría la hinchada y frágil identidad personal y nacional que ha estado construyendo todos estos años. La gente tiende a no comprometerse cuando su propia identidad está en juego.

Me temo que Putin sólo conoce una forma de enfrentarse a la humillación, que es culpar a los demás y arremeter contra ellos. Hace un par de años, mi colega Thomas L. Friedman escribió una columna clarividente sobre la política de la humillación en la que citaba a Nelson Mandela: “No hay nadie más peligroso que quien ha sido humillado”.

Putin se ha buscado esta humillación para sí mismo y para su país. Hablando como alguien que admira profundamente en la cultura rusa, creo que es un gran crimen que una nación con tantos caminos hacia la dignidad y la grandeza haya elegido el camino que conduce tan viciosamente a la degradación.

