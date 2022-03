Espionaje ilegal en la Santa Fe de Perottii: Seria denuncia

Las defensas de los exfuncionarios del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, señalados por los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, como presuntos autores de hechos de espionaje ilegal denunciaron severas irregularidades en la custodia de los elementos secuestrados en la cartera de Seguridad. Según los abogados, a la notebook de Nadia Schujman le falta el disco rígido y la de Germán Montenegro estaba prendida, pese a que se secuestró hace más de tres meses.

El viernes 26 de noviembre se llevaron a cabo allanamientos en la sedes de Santa Fe y Rosario del Ministerio de Seguridad, de donde agentes del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA) se llevaron elementos de diferentes oficinas: computadoras, teléfonos celulares y tablets. Esos elementos comenzaron a analizarse este jueves, cuando se advirtieron una serie de irregularidades que fueron denunciadas.

Según la denuncia, al momento de analizar los elementos, se advierte que no se encontraban debidamente preservados. “No contaban con faja de seguridad, se violó claramente la cadena de custodia, e incluso en muchos casos no existió identidad entre la orden fiscal y las características de los elementos”, consta en la denuncia.

Entre las irregularidades, se encuentra que en la orden Fiscal se menciona un celular Motorola modelo G7 Power, mientras que el acta da cuenta de un modelo XT-1955-4; la orden Fiscal menciona un celular Motorola modelo XT1926-6, mientras que el acta referencia un modelo G6 Plus. Pero el hecho realmente grave es que la computadora marca DELL modelo Inspiron 3493, N° de serie 16J8G13, no poseía ningún tipo de disco de almacenamiento en su interior.

El exministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, es, según los fiscales, el organizador de los hechos de espionaje ilegal.

En la denuncia se advierte que de acuerdo a las características del allanamiento realizado el 26 de noviembre de 2021, en que se incomunicó a todos los presentes, y se prohibió la entrada y/o ingreso de personas, “resulta físicamente imposible que alguien haya desarmado la computadora, extraído el disco de almacenamiento, vuelto a armar y recién ahí, entregarla para su secuestro”.

“Tampoco puede pensarse en una extracción anterior al allanamiento, toda vez que sin un disco de almacenamiento la computadora no puede funcionar. Según el rótulo respectivo, el aparato habría sido secuestrado en la oficina de la Dra. Nadia Schujman. No tendría ningún sentido llevar a la oficina una computadora que no funciona”, sostiene la denuncia y agrega: “La única opción lógica ante este escenario es que con posterioridad al secuestro –ilegal- de la máquina, alguien la desarmó y extrajo el disco de almacenamiento. Además de constituir un grave ilícito, el hecho resulta demostrativo de la indebida manipulación de la que han sido objeto los elementos secuestrados”.

En ese sentido, se solicitó que se proceda a investigar la irregularidad denunciada de manera urgente y que se dé cuenta del paradero del disco de almacenamiento que se corresponde con la computadora secuestrada.

En diálogo con AIRE, Hernán Martínez, abogado defensor del exministro de Seguridad, Marcelo Sain –apuntado por los fiscales como el principal gestor de los hechos de espionaje- apuntó contra la fiscalía por las irregularidades. “Esos elementos estaban bajo custodia de fiscalía, ellos son los responsables y no se dio ningún tipo de explicación”, dijo Martínez, quien destacó que “desde el principio de la investigación venimos denunciando que están mal preservados los elementos”.

Asimismo, Martínez dejó constancia de que la computadora de Montenegro estaba prendida. “Estuvo tres meses dentro de un sobre, no hay chances de que la batería aguante tanto tiempo. Alguien la prendió durante estos meses. Es ilegitimo y viola todo tipo de garantías”, afirmó.

Por su parte, Nadia Schujman sostuvo que “hay múltiples irregularidades. Las cadenas de custodia estaban violadas” y planteó: “Si hubiese sido la primera irregularidad, esto sería muy grave pero esto pasa desde que comenzó”.

En ese sentido, Schujman señaló que había sido anoticiada de que estaba siendo investigada en medio de un allanamiento al que calificó de “ilegal”. “Entraron gritando mi nombre y cuando pedí la orden me dijeron que no había. Me revisaron la cartera y mis objetos personales. Se llevaron un pen de mi cartera, mi teléfono personal y laboral y cuando pregunté por los testigos la policía me dijo que por orden de los fiscales no había testigos”, relató.

Por otro lado, la exfuncionaria del Ministerio de Seguridad señaló que la apertura del secreto de sumario no es tal. “Tuve que esperar cuatro meses para conocer la causa y cuando hoy fuimos a fotocopiar y grabar el disco la información de la causa., nos encontramos con que el acceso no es tal. Solo podemos ir a verla de 7.30 a 12.30 a fiscalía pero no nos dieron copia del expediente”, denunció.

Nadia Schujman admitió que “defenderse se hace muy difícil cuando estábamos a ciegas. Tengo muchos planteos para hacer pero hasta que no me muestren algo, el contenido de la causa, no puedo. No sé de qué defenderme”.

Sobre los hecho que le adjudican los fiscales, Schujman aseguró que “hasta ahora, la causa está basada en lo mediático. No apareció una sola carpeta ni nada de lo que se dice”, y remarcó que “no cometí de ninguna manera ninguno de los delitos. No encuentran ninguna prueba. Me moví en el marco de absoluta legalidad”.

“Ante este circo, lo que me queda pensar es que van a inventar pruebas”, advirtió.

Por último, admitió que “defenderse se hace muy difícil cuando estábamos a ciegas. Tengo muchos planteos para hacer pero hasta que no me muestren algo, el contenido de la causa, no puedo. No sé de qué defenderme”.

Por orden de dos fiscales de la ciudad de Santa Fe se realizaron el viernes 26 de noviembre allanamientos en las sedes de Santa Fe y de Rosario del Ministerio de Seguridad de la provincia. Signados por un total hermetismo, los operativos se dieron en el marco de causas que llevan adelante los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

En las sedes de la cartera de seguridad, las oficinas allanadas fueron la del secretario de Seguridad, Germán Montenegro, del secretario de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Maximiliano Novas y del subsecretario de Investigación Criminal, Pablo Álvarez.

Luego de los allanamientos, renunciaron a sus cargos en la cartera más de 10 funcionarios.

