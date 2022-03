«Quiere el default»: Luis D´Elia cruzó a Cristina Kirchner y apoyó el acuerdo con el FMI

El acuerdo sigue generando debate más allá de lo sucedido el día jueves en el Congreso de la Nación. Ya con la media sanción conseguida en la Cámara Baja, se espera por lo que se decida en el Senado. Las discusiones se extienden por fuera del parlamento y todos quieren dar su opinión. En este caso habló Luis D´Elia y apuntó contra Cristina Fernández de Kirchner.

El arco político se dividió en dos y no por oficialismo u oposición, sino por los que están a favor del acuerdo con el FMI y los que no. Ya no es una visión política o partidaria ya que liberales y la izquierda votaron lo mismo. Del mismo modo sucede con el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Los dos polos políticos tuvieron la misma sentencia sobre el entendimiento.

Luis D´Elia es uno de los dirigentes sociales que se expresó a favor del acuerdo: “No hay alternativa. El debate no tiene que ser quién tiene que ir preso por tomar el préstamo, ni las calidades del fondo. La discusión es si entramos en default o no. Yo creo que la mejor opción no es entrar en default”, argumentó en una entrevista que le brindó a C5N.

“Las economías sancionadas por el FMI, de una u otra manera… miren a Venezuela. No pueden cobrar el petróleo en ninguna parte del mundo. No pueden comprar elementos esenciales en ningún lado, ni siquiera medicamentos. En la cultura argentina, tan predeterminada por la clase media, nadie se imagina lo que sería un desabastecimiento”, añadió.

Posteriormente cruzó a los Kirchner, Máximo y Cristina. Respecto a la votación negativa por parte del líder camporista, sostuvo: “Tiene que escuchar más a su padre”. Enseguida atacó a la Vicepresidenta: “Se equivoca”, explicó en referencia a la postura de la exmandataria. “Néstor le pagó al Fondo sin chistar. El jueves hubiera votado a favor del entendimiento”, aseveró.

“Creo que Cristina quiere el default. Es una barbaridad y estoy cansado. Hace 10 a 12 años dimos de baja a la transversalidad kirchnerista y tenemos la hegemonía camporista. Designó a Alberto Fernández Presidente y ahora al mejor estilo Cobos dice mi voto no es positivo. Basta Cristina«, sentenció el dirigente social y reconocido kirchnerista.

Con información de www.elintransigente.com