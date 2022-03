La tragedia que marcó a Antonela Roccuzzo, afianzó su unión con Messi y la causa que ambos apoyan

“Cerca de las 6.30 horas del 22 de mayo de 2005, en las inmediaciones de calle Rivadavia al 2400 personal policial encontró un auto BMW sobre el césped, el que habría traspasado la vereda, aproximadamente a unos 5 o 6 metros del cordón izquierdo y en cuyo interior se encontraban dos mujeres; una gravemente herida ubicada en el asiento del acompañante, siendo identificada como Carla Elizabet Alfaro, la restante como Úrsula Notz, que no presentaba signos de vida, sentada en la parte trasera y, por último, también fallecido como Nayib Abraham, hallado a cinco metros aproximadamente de la parte trasera del automóvil”. (NdR: Párrafo extraído de la causa oficial del siniestro).

Úrsula Notz tenía 16 años cuando murió. En su memoria, su mamá, Mónica Gangemi, fundó la ONG Compromiso Vial, que a través de intervenciones artísticas trabaja sobre tres ejes: “Concientizar, sensibilizar y educar”, tal como explicó Verónica Palacios, integrante del organismo y víctima de un siniestro vial, en declaraciones a TN. Dos de las personas que apoyan fuertemente la causa son Antonela Roccuzzo y Lionel Messi, a quienes la tragedia de Ursi afectó profundamente y a la vez les permitió afianzar hasta hoy el amor que se profesan

Antonela y Úrsula eran mejores amigas. Se conocían desde muy pequeñas y mantuvieron un estrecho lazo hasta esa triste madrugada de mayo de 2005. El responsable penal de este episodio fue Matías Nicolás Capozzuca, nacido en esa ciudad el 1° de octubre de 1985.

Qué pasó

Lo que consta en la causa se indica que “aproximadamente a las 6.30 horas del día 22 de Mayo de 2005, en las inmediaciones de calle Rivadavia al 2400 Matías Capozzuca estrelló el BMW que había sacado sin permiso de la concesionaria de autos del padre, José Capozzuca. El conductor, que tenía 19 años, fue el único que resultó ileso”.



Los eventos previos a la tragedia

En la noche anterior al terrible accidente, Cappozzuca se encontraba junto a su amigo Nayib Abraham (fallecido) en Mom, un local nocturno de Rosario. Junto a ellos también estaban Úrsula (fallecida) y Carla (en estado de coma irreversible). Todos pertenecían a un grupo de amigos. Fue un testigo que estuvo con ellos en ese lugar el que contó en primera instancia que Capozzuca subió a su auto con los demás y en ese momento, cerca alrededor las 6 de la mañana, habrían pasado dos Fiat Uno, uno color blanco y otro rojo, los cuales habrían acelerado, haciéndolo suponer que querrían “picar”.

Minutos más tarde se constató que el joven que manejaba perdió el control del auto, atravesó la vereda y terminó impactando contra dos árboles en Parque Norte, Rosario.



Matías Cappozzuca se quiso escapar

Así lo aseguraron otars dos testigos del episodio, de nombres Marisol S. y Andrea S., quienes caminaban por el lugar del hecho, advirtieron lo ocurrido y, al ver que el conductor del auto siniestrado huía del lugar, alertaron de esto a viva voz en plena vía pública, lo que llegó a oídos de agentes policiales que se acercaban al lugar, que iniciaron la persecución y detuvieron al imputado a una cuadra del lugar y, en primera instancia, desconoció el hecho “haciéndose el desentido”.

Más tarde, ya ante la inminencia de su detención, lanzó al agente que impidió que se escapara que tenía “un juez amigo” que lo iba a hacer “zafar”.

Más del triple de alcohol en sangre permitido y a más de 110 kilómetros por horas por una avenida

Capozzuca fue condenado a los 23 años por doble homicidio culposo y lesiones gravísimas a raíz del hecho. Si bien apenas ocurrió el accidente quiso escapar y, de hecho, lo hizo, pero fue atrapado, en su correspondiente declaración testimonial ante las autoridades judiciales reconoció haber ingerido “3 o 4 cervezas y una botella de Gancia”.

Luego, las pericias precisaron que poseía “2,130 g/l, dos gramos ciento treinta miligramos de alcohol por litro de orina”, cuando la ley de tránsito vigente por entonces, la N° 24.449, disponía que no se puede conducir ningún tipo de rodado con un alcoholemia superior a 500 mgr. por litro de orina, y que “desarrollaba una velocidad no inferior a 115 Km/h”, cuando la máxima en esa arteria no podría superar los 60 Km/h.

Algunos testigos de la febril carrera de Capozzuca aseguraron que en algunos tramos el auto habría alcanzado hasta 130 kilómetros por hora. Abraham y Notz murieron en el acto mientras que Alfaro quedó cuadripléjica. El conductor fue el único que resultó ileso.

Lo que dijo Matias Capozucca en 2014

Diez años después de lo ocurrido, el autor del hecho dijo: “Yo tuve un trágico accidente, esto es una exposición mediática a la que no quiero estar sometido”, dijo ante los micrófonos.

Capozucca, que resaltó que estaba estudiando Abogacía (carrera en la que se recibió), recordó que “ese día hubo un accidente que para mí es una tortura que voy a llevar para toda la vida. Era gente que era amiga y que yo quise mucho”, lanzó ante los cuestionamientos de su accionar de ese momento en el que intentaba volver a sacar su registro de conducir, que se le prohibió durante 10 años, frente a lo que exclamó: “Yo necesito volver a una vida normal”.

Enterado de lo ocurrido, Lionel Messi acompañó a Antonela Roccuzo

La relación de Messi y Antonela Roccuzzo se formalizó en 2009, pero fue en 2007 cuando ella reveló la relación ante sus amigas en una reunión en que celebraban el día de la amistad. “Nos encontramos como siempre lo hacemos y ella sacó el Blackberry que Lio le había regalado. No dijo mucho más, pero todas entendimos que habían empezado a salir”, supo contar una amiga de la rosarina.

Antes, la muerte de Úrsula Nots había afectado fuertemente a Antonela y aquel momento de tanta angusta promovió un encuentro fundamental con Messi, quien ya había debutado en el Barcelona, pero se encontraba de vacaciones en Rosario. Al enterarse de lo ocurrido “La Pulga”, entonces de 17 años, fue a acompañar a quien hoy es la madre de sus tres hijos y se transformó en una de las personas que más la contuvo.

Compromiso Vial, la ONG que fundó la mamá de Úrsula Notz y acompañan Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

La tragedia obró en Mónica Gangemi, madre de Úrsula Notz, el despertar de un nuevo para qué en su vida. Fundó la ONG Compromiso Vial para “concientizar sobre esta pandemia que es la inseguridad vial“, expresó Verónica Palacios. “Estas ausencias y profundo dolor movilizaron a familiares, amigos y personas sensibles a esta temática a unirse para generar acciones que transformen colectivamente esta trágica realidad, entendiendo que actualmente la violencia urbana es la causa de morbimortalidad principal en nuestro país y Latinoamérica”.

Tanto Leo como Antonela colaboran con la organización desde la difusión de las campañas, desde el recuerdo de lo ocurrido e incluso el actual jugador del PSG supo en su momento grabar un video en el que dijo “comprometerse” con una de las principales campañas de la ONG, que es la alcohol cero al volante.

La tragedia de Úrsula Notz marcó la vida de Antonela Roccuzzo. La pérdida de su mejor amiga fue un golpe que repercute hasta hoy desde el dolor, pero también desde el amor, porque aquello promovió la creación de una organización que lleva el mensaje de cuidar las vidas propia y ajenas, pero también afianzó la unión con Lionel Messi, al punto de volverse inseparables hasta hoy.

Fuente; TN