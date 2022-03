Migue Granados habló de su última charla con Rozín y lo acusaron de “colgarse de la tragedia”

Migue Granados todavía no puede creer la muerte de Gerardo Rozín, a quien quiso mucho. Poco después de la noticia lo despidió en las redes sociales y contó cómo fue la última charla que tuvieron, donde el periodista le expuso uno de sus últimos deseos.



El músico dijo que lo había elegido como el futuro conductor de La Peña de Morfi. Sin embargo, él no aceptó la propuesta pese a que recibió un gran piropo de su parte: “Nadie va a respetar tanto la música y la comida como vos”.

Sus palabras generaron diferentes reacciones entre sus seguidores. Mientras que algunos le agradecieron que diera a conocer la historia, otros lo acusaron de colgarse de su muerte. “Se murió hace horas y vos ya estás queriendo robarle el protagonismo”, fue uno de los mensajes que le dejaron.

Migue Granados despidió a Gerardo Rozín en las redes

En tres tuits, el hijo de Pablo Granados le dijo adiós al periodista, que murió este viernes por la noche. “Desde que Rozín se enfermó y sabiendo lo que le iba a suceder, comenzó a llamarme porque quería que yo continúe haciendo su peña. Por supuesto que no lo hubiese hecho. No estaría a su altura y era imposible querer agarrar eso sabiendo lo que iba a pasar”, escribió.

Rozín no se quedó conforme con su respuesta y le siguió insistiendo. La última vez que se comunicó fue hace dos semanas. “Lo que rescato, sabiendo que iba a morirse, es que seguía pensando en producir su programa. Terrible. Un programa donde no se apuraba a los músicos y donde la música era valorada de verdad. Tranquilo. En vivo. Con artistas posta. Una pena enorme que se haya ido, pero su piropo me lo quedo para siempre”, continuó.

Cansado de las críticas que recibió, decidió eliminar sus publicaciones y volvió al ruedo con un mensaje letal: “Ya cuando tuiteo algo y hay 100 pelotudos que no me siguen y opinan gratis sobre el tema, lo borro. Corta”.

