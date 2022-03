Se conoció el nombre de la periodista que Mirtha Legrand bloqueó en WhatsApp

Mirtha Legrand se ha adaptado muy bien a la tecnología, al mundo de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea. Siempre de frente como es su estilo, la “Chiqui” tiene fama de ser muy amable con la prensa y de no bloquear a los periodistas; sin embargo, siempre hay una primera vez para todo.

Hace poco se conoció el nombre de la periodista, muy famosa por estos días, que fue bloqueada por Mirtha Legrand en WhatsApp. ¿De quién se trata? Pues estamos hablando de Maite Peñoñori, la nueva panelista de “Intrusos”.

La periodista estuvo en “Instalate” y le contó a Cristián Vanadia, cómo fue la experiencia y en qué momento ocurrió este bloqueo por parte de la señora de la televisión argentina. “¿Es verdad, Maite, que Mirtha Legrand te bloqueó en WhatsApp?”.

“Ay, sí”, respondió cabizbaja Maite. Seguido de esto, la periodista aclaró que no fue directamente la “Chiqui” quien lo hizo. “Yo con Mirtha tenía re buena onda, me mandaba emojis. ¡Muy canchera es Mirtha!”. Maite remarcó que la señora Mirtha suele mandar muchos emojis, no le gusta enviar audios, pero sí le respondía todo.

Dentro de la explicación de lo ocurrido, Maite relató el día que Mirtha, inclusive, la aconsejó para salir en la TV: “Un día cuando pasé al piso de LAM, me escribió recomendándole que me arregle más, que esté un poco más elegante”.

“Después, cuando la internaron, hubo alguien de la familia que bloqueó a muchos periodistas y caí en esa oleada de bloqueo. Cuando me di cuenta que no veía la foto y un solo tílde, me di cuenta que estaba bloqueada”, comentó Maite Peñoñori.

Fuente: caras.perfil.com