Domingo Cavallo: "el presidente no está gobernando"

El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, consideró necesario que el presidente Alberto Fernández reorganice su gabinete de ministros, a la luz de las fricciones que generó la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la Cámara de Diputados la semana pasada.

"El presidente tiene que organizar un gabinete que le responda y que sepa hacia donde quiere ir", afirmó Cavallo. El ex funcionario consideró que el primer mandatario requiere de un elenco de ministros que tenga una "concepción global" sobre el rumbo que debe seguir el país.

El ex titular del Palacio de Hacienda, impulsor de la Convertibilidad, indicó que "hay que ir a una inflación mucho más baja o si es posible eliminarla" y afirmó que durante su gestión en el gobierno de Carlos Menem lo hicieron "en 1991 con un plan integral".

"La inflación tiene que ver con las expectativas que se le transmite a la gente", afirmó en declaraciones formuladas al canal de noticias LN+.

Las críticas de Domingo Cavallo a Martín Guzmán

Para Cavallo, el gobierno "no tiene un equipo económico" y responsabilizó por ello al ministro de esa cartera, Martín Guzmán, de quien dijo que "demoró dos años" en cerrar un entendimiento con el organismo internacional de crédito.

"Se pelean entre el presidente y la vicepresidenta. De esa manera los problemas económicos se van a agravar",aseguró el ex funcionario.

Asimismo, Cavallo consideró que el Gobierno "no tiene ideas claras, no las sabe explicar y no tiene equipo para implementarlas".

"Yo creo que la oposición tuvo razón al decir ´Nosotros aprobamos la refinanciación con el Fondo para que no se entre en default, pero el programa económico es responsabilidad del poder ejecutivo´", precisó el ex ministro de Economía.

Por último, en relación a los enfrentamientos y cruces internos que existen en el gobierno, señaló que "el presidente no está gobernando" y remarcó que ve "muy difícil una solución".

Fuente: Perfil