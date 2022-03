Laura Laprida vivió un momento de tensión al encontrar a un extraño en su casa

Laura Laprida, la hija de María Eugenia de las Trillizas de Oro, reveló el terrorífico episodio que vivió con un hombre que entró en su casa y durmió en su sillón.

La actriz se encuentra instalada en Madrid junto a su esposo, Eugenio Levis, y contó en Instagram el susto que se llevó al encontrar al intruso, que estaba alcoholizado, en su casa.

"Me levanto a las siete de la mañana a hacer pis y desde la ventana de mi cuarto, que da a mi living, vi que tenía la luz prendida. Salgo para apagarla y veo un bulto en el sillón de mi living, con mi mantita gris, y digo. 'Ay, Eugenio dejó todo hecho un quilombo anoche. ¡Qué fiaca!".

En ese momento, la actriz reveló que cuando se acercó a ver evidenció que era una persona que estaba desplomada en su sofá. "Volví a mi cuarto y lo desperté a Eugenio. Y le digo 'hay una persona en el living'. Él me dice que no. Pero le digo 'gordo, hay una persona durmiendo en el sillón'. Se levanta, lo mando al living y me dice 'hay una persona durmiendo en el sillón'. No sabíamos quién era. No sabíamos qué hacer", detalló Laprida.

"La persona desconocida respiraba y al lado de este cuerpo durmiente estaban sus pertenencias. Su teléfono y una petaca de ron. Uno de mis vasos tenía ron. Sí, teníamos a una persona alcoholizada durmiendo en mi sillón".

Fue en ese momento que Laura Laprida y su esposo evaluaron la forma de sacarlo de su casa. Mientras Eugenio quería despertarlo y hacerle un café, ella quería llamar a la policía. "Finalmente, decidimos despertarlo para que se retire de la casa. Él tiraba patadas, mamado, la bella durmiente", aclaró.

"Una vez que se calmó. Le ofrecimos un vaso de agua. Le pregunté como entró a la casa y me dijo que no era ocupa, que vino con sus amigos. Pero no había signos de que haya habido una fiesta. La casa estaba en orden. Quiero creer que esta persona estaba muy desorientada", explicó Laprida.

"De ahora en más voy a ponerle llave a la puerta cada vez que me vaya a dormir", concluyó Laura.

Fuente: caras.perfil.com