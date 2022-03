Pablo Moyano contra Macri y su gestión: «Que los jueces investiguen a esos ‘cachivaches'»

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), atrajo las opiniones de todos los sectores políticos. También esbozaron su punto de vista los dirigentes sindicales. Este es el caso de Pablo Moyano, referente de la CGT. El gremialista apoyó el proyecto que envió el Gobierno al Congreso y también apuntó a Mauricio Macri por tomar la deuda más alta del país.

El hijo de Hugo Moyano atacó fuertemente al anterior Presidente del país: “Este tipo (Mauricio Macri) nos dejó un desastre y está pelotu***ando jugando a las cartas en Italia, cuando nadie lo investiga. Nadie lo llama a declarar para saber qué hizo Macri con los 50 mil millones del préstamo del FMI. Y el tipo jugando a las cartas y burlándose de los argentinos”, fue una de sus frases más principales.

Sin quedarse conforme por su frase contra el expresidente, Pablo Moyano siguió contra la anterior gestión que tuvo Argentina: «Cuando marchamos el 1° de febrero uno de los temas era decirle a la Corte Suprema que investigue. Decirle a los jueces que investiguen a estos ‘cachivaches’ que tanto daño le han causado al país”, subrayó, en AM 750, uno de los líderes de la CGT.

Por otro lado respaldó al Gobierno nacional por el entendimiento que consiguió con el Fondo Monetario Internacional: «La tranquilidad que nos transmitió Martín Guzmán cuando vino a la CGT y las varias charlas que hemos tenido con el Presidente nos dieron la tranquilidad de que no va a haber reforma laboral, que no va a haber ajuste, no va a haber reforma previsional”, afirmó.

También se refirió a las divisiones que está atravesando el Frente de Todos. Luego del entendimiento con el organismo financiero, la grieta entre kirchneristas y albertistas se profundizó. Así quedó demostrado en el Congreso cuando se tuvo que debatir el proyecto enviado por la Casa Rosada. En ese marco Moyano indicó: “Nuevamente vamos a estar todos juntos. Con nuestras diferencias, con los matices, porque no queremos que vuelva la derecha”.

Con información de www.elintransigente.com