López Murphy presentó su nuevo partido a nivel nacional y empezará una gira por el interior del país

El diputado nacional Ricardo López Murphy lanzó a nivel nacional su propio partido político y se prepara para iniciar una gira por todo el país, en la recta del último año y medio antes de las elecciones presidenciales.

El dirigente de Juntos por el Cambio intentará reforzar el ala liberal dentro del espacio político con el partido llamado “Republicanos Unidos”. Asimismo, la gira comenzará con las provincias de Tierra del Fuego, Tucumán y Buenos Aires.

López Murphy aprovechó la celebración de la Convención Liberal de Juntos, que se realizó el sábado en la ciudad de Córdoba capital, para lanzar el nuevo partido.

En el evento también estuvo presente la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, mientras que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, acompañó la cita de manera virtual con un video.

En tanto, otros de los presentes en el anuncio fueron los diputados nacionales Waldo Wolff, Omar De Marchi y Héctor Stefani; el economista Luciano Laspina y el legislador porteño Roberto García Moritán, entre otros funcionarios de Juntos.

“Siempre la libertad ha sido vista como el valor sustantivo por el cual luchamos. La libertad, lo liberal, ha sido visto como adjetivo de nuestra condición de ciudadano. Yo quisiera, como se hace en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, convertirlo en verbo: vamos a liberarnos, vamos a liberarnos de la delincuencia, del atraso, de la frustración”, manifestó López Murphy durante su discurso en la Convención.

“Vamos a liberarnos de este régimen oprobioso, vamos a liberarnos de la mediocridad, vamos a liberarnos de esta inmensa frustración. ¡Vamos a vencer! ¡Vamos a recuperar nuestra patria! Lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer ahora”, finalizó.

Por su lado, Patricia Bullrich aseguró: “El rey está desnudo. El populismo está sin plata y sin líder. Está desnudo de objetivos. La gente sabe que lo único que les importa es el poder. Esto nos genera a nosotros una gran posibilidad para convencer de que podemos revertir esta gran decadencia. Nosotros no estamos luchando para ganar una elección, no luchamos para administrar: luchamos para animarnos a cambiar la Argentina de fondo. El que no se anime a hacerlo, que lo diga”.

Otro que habló ante los presentes fue el propio Rodríguez Larreta, que se expresó a través de un video proyectado en una pantalla gigante.

“Me entusiasma muchísimo ver tantos referentes unidos para discutir las ideas de la libertad. Ideas que nos fortalecen como coalición y que también son muy necesarias para la transformación que se necesita en esta Argentina tan golpeada que estamos viendo, porque la libertad, el esfuerzo y la promoción del mérito personal son valores centrales para el desarrollo de nuestro país”, aseguró el Jefe de Gobierno porteño.

En las últimas semanas, López Murphy planteó diferencias con el núcleo más duro de Juntos por el Cambio al emitir su voto negativo al acuerdo que realizó el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional para la reestructuración de la deuda.

“Fue una sesión difícil para mí porque fui el único que votó fuera de la unidad a pesar de coincidir con el esfuerzo que se había hecho. Yo creo que fue un esfuerzo muy valioso, y lo reconocí en el discurso, pero yo quería algo más”, dijo el diputado a Infobae, durante su visita a la muestra Expoagro en la ciudad bonaerense de San Nicolás.

Y agregó: “Lo que quería tiene que ver con dos cosas: la primera es que no quiero que Cristina Kirchner confunda que ellos pueden ser oficialismo y oposición. No lo voy a permitir. Yo voy hacer lo imposible para obligarlos, por eso lo llamé pusilánime (a Máximo Kirchner) por no venir a fundar el voto. Yo quería que la Vicepresidenta revelara qué va a hacer”.

Por ende, la imagen de este evento, en compañía de Bullrich y con el apoyo en video de Rodríguez Larreta permitió reflejar una imagen de unidad dentro de Juntos por el Cambio, pese a las diferencias en trascendental votación en el Congreso.

